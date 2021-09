Bất ngờ rò rỉ hình ảnh lô hàng đầu tiên của iPhone 13

Thế hệ điện thoại mới của Apple có tên chính thức là iPhone 13 với 4 mẫu iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Thiết kế không thay đổi nhiều, nhưng có một số điểm khác biệt. Mới đây, ở Trung Quốc, một số hình ảnh thực tế về bốn phiên bản iPhone 13 đã bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội. Apple vẫn giữ cách đóng thùng 10 chiếc mỗi hộp với hai lớp carton bảo vệ. Vẫn với hộp mỏng do cắt bỏ củ sạc, hộp iPhone 13 cũng tương tự iPhone 12 series. Năm nay iPhone 13 và 13 mini sẽ được đóng hộp màu trắng trong khi iPhone 13 Pro và 13 Pro Max được phân biệt bằng hộp màu đen. Điều đáng chú ý là nhiều người nhận ra, trong những thùng carton này, Apple đã cắt bỏ bọc nylon ở bên ngoài mỗi hộp và chỉ còn hộp giấy mà thôi. Phải chăng đây cũng nằm trong một phần bảo vệ môi trường của hãng? Người dùng "bóc seal" bằng kéo, kéo nhẹ tờ giấy từ trái qua phải. Apple cho biết thay đổi này giúp hãng tiết kiệm được khoảng 600 tấn nhựa. Một số người ủng hộ việc bảo vệ môi trường nhưng số khác lo ngại hộp đựng có thể bị bẩn, xước hay vào nước khi không có lớp màng nilon mỏng bảo vệ.iPhone 13 series đều hỗ trợ chống nước theo chuẩn IP68, có thể chịu được độ sâu 6 mét. Trong khi iPhone 13 Pro và Pro Max dùng khung thép bóng, iPhone 13 và 13 mini dùng khung bằng nhôm nhám. Tất cả dùng khung viền vát phẳng. iPhone 13 và 13 mini vẫn được trang bị hai camera sau với độ phân giải 12 megapixel, cảm biến lớn hơn 47% so với thế hệ trước. Cụm camera này có thêm công nghệ sensor-shift giống iPhone 12 Pro Max giúp chống rung tốt hơn. iPhone 13 Pro và 13 Pro Max tích hợp ba camera 12 megapixel cùng cảm biến lidar. Máy có thêm tính năng Photographic Styles cho phép chỉnh sửa ảnh trước khi chụp theo thời gian thực. Tính năng Cinematic hỗ trợ quay chân dung xoá phông. Công nghệ AI thế hệ mới hỗ trợ tự động lấy nét tùy thuộc vào chủ thể mà người dùng lựa chọn, hoặc tuỳ chỉnh lấy nét sau khi quay. Apple là công ty tiên phong đưa tính năng này lên smartphone. iPhone 13 Pro và 13 Pro Max lần đầu sử dụng màn hình OLED mới được Apple gọi là Promotion. Màn hình cho phép người dùng điều chỉnh tần số quét từ 10 Hz đến 120 Hz. iPhone 13 và 13 mini sử dụng tấm nền OLED kích thước lần lượt 6,1 inch và 5,4 inch. Màn hình của cả bốn phiên bản iPhone hỗ trợ Dolby Vision, HDR10 và HLG, độ sáng 800 nit, cao hơn 28% so với thế hệ trước. Thời lượng pin iPhone 13 tốt hơn, chip A15 Bionic mới với sức mạnh tổng thể cao hơn so với A14 Bionic của iPhone 12. Đây cũng là năm đầu tiên iPhone 13 Pro và 13 Pro Max có bộ nhớ 1 TB - lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone. Mời các bạn xem video: iPhone 13 Trailer — Apple.

