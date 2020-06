Bất ngờ ngắm những “cánh đồng sân thượng” của người Châu Á

Trồng lúa trên sân thượng đang là một lựa chọn mới của những người dân tại Trung Quốc. Trên khoảng sân thượng 120 m2, ông Peng Qiugen (Chiết Giang, Trung Quốc) trồng nhiều loại cây, chủ yếu là lúa nước. Chuyên gia khuyên các gia đình cần cẩn trọng khi trồng cây trên sân thượng vì lo ảnh hưởng chất lượng nhà. Tuy nhiên, những người nông dân này vẫn tìm thấy những ưu điểm như ruộng không bị xói mòn. Theo lời người dân, việc trồng lúa này không gây ra vấn đề rò rỉ nước, thấm nước vào bên trong nhà. Không những thế, ruộng lúa còn giúp trong nhà mát hơn, giảm chi phí sử dụng điều hòa trong mùa hè. Một người nông dân tại Chiết Giang, Trung Quốc Người sử dụng mặt bằng rộng 130m2 trên mái nhà ở tỉnh Chiết Giang trồng lúa và thu hoạch được 115 kg gạo. Ông nói: “Một số gia đình cạnh nhà tôi đã làm theo”. Không có sự đầu tư đặc biệt gì cho mái nhà trước khi trồng lúa. So với trồng trên đất, trồng lúa trên mái nhà tiêu tốn ít phân bón và thuốc trừ sâu sử dụng ít hơn Mái nhà được phủ lớp đất dày 25cm và kèm đường ống dẫn nước thay cho hệ thống thủy lợi như ngoài cánh đồng. Ở thành phố Liễu Châu (Trung Quốc), ruộng được mở rộng trên một diện tích lớn. Bởi vậy, tới mùa thu hoạch, cần nhiều nhân công cùng gặt lúa. Xung quanh mái có làm hàng rào, lối đi cẩn thận để đảm bảo an toàn cho những người nông dân. Ngày càng nhiều người dân châu Á lựa chọn hình thức canh tác trên mái nhà. Họ còn vận chuyển cả thiết bị tuốt lúa lên trên mái. Những người làm việc gần tòa nhà Hakutsuru (Kobe, Nhật) có thể thấy ruộng lúa 70 m2 mơn mởn khi nhìn qua cửa sổ. Trồng cây trên sân thượng (đặc biệt là lúa nước) đòi hỏi nhiều sự đầu tư, chăm sóc vất vả. Nhưng vẫn nhiều người theo đuổi việc trồng trọt này vì mong muốn phủ xanh mái nhà và an toàn thực phẩm. Trang trại sân thượng lớn nhất thế giới

