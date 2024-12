Bất ngờ gặp nai sừng tấm trắng đẹp như 'thần thú' trên quốc lộ

Đoạn video ghi lại cảnh tượng này nhanh chóng thu hút 4,5 triệu lượt xem và hơn 100 nghìn chia sẻ chỉ sau vài ngày. Màu lông trắng muốt của cặp nai mẹ con nai sừng tấm này khiến nhiều liên tưởng đến "thần thú" trong truyền thuyết. (Ảnh: Khoahoc.tv) Bộ lông trắng của chúng không phải do bạch tạng mà là do một khiếm khuyết gene gây ra leucism, khiến cho chúng có lông trắng toàn bộ hoặc một phần.(Ảnh: ANTD) Mặc dù hiếm, trạng thái leucism này không ảnh hưởng đến màu sắc của mắt và móng của nai, giữ cho chúng duy trì màu sắc bình thường.(Ảnh: National Geographic)Nai sừng tấm trắng tương tự cũng đã được ghi nhận ở Thụy Điển.(Ảnh: Caters/Roger Brendhagen) Nai sừng tấm là loài hươu nai lớn nhất còn tồn tại, phân bố chủ yếu ở châu Âu và Bắc Mỹ. Con trưởng thành có thể cao trên 2,1m và nặng hơn 600kg. (Ảnh: ipnaturfoto) Những cá thể nai sừng tấm trắng được bảo vệ đặc biệt theo Luật Bảo tồn hoang dã năm 1997. (Ảnh: ipnaturfoto) Theo đó, những con nai sừng tấm bạch tạng hoặc đột biến gene với hơn 50% cơ thể có màu trắng sẽ bị cấm săn bắn tuyệt đối.(Ảnh: Shoebill) Những con nai trắng quý hiếm này đôi khi được gọi là "nai linh hồn" bởi người dân bản địa do sự quý hiếm và thuần khiết của chúng.(Ảnh: Tiin) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

