Bắt được vật thể cực hiếm xé toạc không gian gần Trái đất

NASA đã đặt tên cho sao lùn nâu WISE 1534 - 1043 này là "Tai Nạn" - "Accident", đang lao đi với tốc độ nửa triệu dặm mỗi giờ trong thiên hà chứa Trái đất. Hiện ngôi sao lùn này đang cách Trái đất khoảng 50 năm ánh sáng. Các nhà khoa học từ Viện Công nghệ California và NASA (Mỹ) đã phân tích và phát hiện ra rằng nó không giống bất kỳ sao lùn nâu nào được tìm thấy trước đây. Các nhà khoa học đã dùng thêm kính viễn vọng W.M.Keck ở Hawaii và 2 kính viễn vọng không gian Hubble và Spitzer để quan sát vật thể. Nó đang "xé toạc" không gian trong thiên hà Milky Way với tốc độ khủng khiếp. Điều này cũng tiết lộ sao lùn nâu WISE 1534 - 1043 đã rất cổ xưa - tuổi đời lên tới 13 tỉ năm tuổi, tức đã hiện diện trong thiên hà của chúng ta từ những ngày đầu tiên. Theo tiến sĩ Davi Kirpatrich, việc nghiên cứu vật thể này có thể giúp tiết lộ nhiều bí ẩn của Milky Way bởi nó hình thành khi thiên hà còn sơ sinh, đồng nghĩa với việc có cấu tạo hóa học khác biệt so với các vật thể khác. Ngôi sao lùn nâu được phát hiện bởi một nhà thiên văn nghiệp dư, dựa trên dữ liệu trực tuyến của mạng lưới kính thiên văn hồng ngoại NEOWISE.Sao lùn nâu vốn không phải là sao, và cũng không phải là hành tinh, nói đúng hơn là nó bị "mắc kẹt" giữa trạng thái sao và hành tinh. Nó giống như một hành tinh khí khổng lồ, nhưng to lớn, giàu năng lượng hơn và có nhiều khả năng mà hành tinh không có. Nhưng nó lại hơi nhỏ so với tiêu chuẩn của một ngôi sao, kích thước không đủ để đốt cháy hydro - điều mà ngôi sao bắt buộc phải có. Vì vậy, sao lùn nâu được coi như một dạng sao "thất bại", hoặc một "bán hành tinh" cao cấp hơn hành tinh. Chúng cũng không được sinh ra cùng kiểu như các hành tinh khác: không hề có sao mẹ, mà lang thang vô định trong vũ trụ. Các nhà thiên văn tin rằng nó hầu như được sinh ra từ "hư không": do quá trình bồi tụ từ những đám mây phân tử một cách dang dở, không toàn vẹn. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu khả năng có thể sinh sống trên các hành tinh quay quanh một ngôi sao lùn nâu. Khả năng này đã được nghiên cứu trong nhiều năm và người ta cho rằng các điều kiện để một trong những ngôi sao này có một hành tinh có thể sinh sống được là khá nghiêm ngặt. Chúng ta không thể sống trong một ngôi sao lùn nâu vì độ lệch tâm của quỹ đạo sẽ phải cực kỳ thấp để ngăn cản việc tạo ra các lực thủy triều. Các cửa thủy triều này là nguyên nhân tạo ra hiệu ứng nhà kính không kiểm soát được khiến môi trường hoàn toàn không thể ở được. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

