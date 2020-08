Tìm ra “hành tinh thứ 9": Chứa đầy vàng, già hơn Trái Đất

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Wendy K. Caldwell từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (New Mexico, Mỹ) cho biết đã đưa ra được kết luận cuối cùng sau khi phân tích các dữ liệu mà NASA thu thập được từ Psyche, tên khoa học đầy đủ là "16 Psyche". Theo đó Psyche vừa được chứng minh là một hành tinh, chứ không còn là một tiểu hành tinh. Các nhà khoa học tin rằng nó rất có thể là phần còn lại của một " hành tinh thứ 9" chưa bao giờ được hình thành đầy đủ. ''Hành tinh thứ 9'' này đã được sinh ra ngay từ buổi bình minh của Hệ Mặt Trời, tức là "già" hơn so với 8 hành tinh đang hiện hữu. Sự biến dạng của kim loại và bề mặt tiểu hành tinh sau những cú va chạm cho thấy nó không cùng thành phần với các tiểu hành tinh khác đang bay trong Vành đai Tiểu hành tinh. So sánh với miệng hố va chạm Sudbury ở Canada, các nhà nghiên cứu thấy rằng vật chất cấu thành nên Psyche đã phản ứng với tác động ngoài hành tinh y hệt chư cách Trái Đất của chúng ta phản ứng - với vai trò của một hành tinh đích thực. Các phần cơ thể "chết non" của hành tinh thứ 9 bí ẩn này có thể đã vương vãi khắp Hệ Mặt Trời, trong đó Psyche chính là một phần của lõi hành tinh bị mắc kẹt, quay vĩnh viễn trong quỹ đạo giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Và cũng chính vì thế Psyche mới nổi tiếng là ''mỏ trời'' cực kỳ giàu kim loại. Psyche, thiên thể được đặt tên theo vợ của thần tình yêu Eros, từng gây cú sốc lớn cho giới thiên văn vào năm ngoái khi các dữ liệu NASA cho thấy thiên thể này chứa một khối vàng trị giá gấp nhiều lần so với giá trị của nền kinh tế toàn thế giới. Theo nghiên cứu, 16 Psyche trị giá ước tính trên 10 tỷ tỷ USD, đủ để giúp mỗi người trên Trái Đất đều thành tỷ phú. Nhà khoa học hành tinh Lindy Elkins-Tanton ước tính chỉ riêng lượng sắt của Psyche 16 đã đạt đến con số ấy. Hành tinh này chứa cực kỳ nhiều vàng, bên cạnh đó thành phần của nó còn rất nhiều bạch kim, sắt và niken. Theo đánh giá từ Daily Mail, nếu bằng cách nào đó số kim loại này được đưa về Trái Đất, nó có thể làm sụp đổ toàn bộ ngành kinh tế thế giới trị giá 73,7 nghìn tỉ USD hiện nay. Số kim loại này sẽ làm giảm giá trị kim loại quý trên Trái Đất, đồng thời phá giá toàn bộ cổ phiếu các công ty tham gia khai thác, phân phối và kinh doanh kim loại, bao gồm của cả chính phủ. Psyche 16 được phát hiện lần đầu tiên từ năm 1852, qua các bước sóng khả kiến và hồng ngoại cũng như hệ thống radar người ta cho rằng nó có hình dạng giống như một củ khoai tây. Psyche 16 có thể có kích thước tương đương sao Hỏa, nhưng đã bị bong mất các lớp vỏ do một loạt va chạm dữ dội từ hàng tỷ năm trước. Các nhà khoa học cho rằng thiên thạch nhóm M (kim loại) như Psyche 16 cấu tạo chủ yếu từ quặng kim loại và nickel, giống như lõi Trái Đất. Cũng vào tháng 6 năm ngoái, NASA đã công bố nhiệm vụ mang tên Discovery Mission, dự tính khởi động vào năm 2022 và tiếp cận kho vàng khổng lồ này vào năm 2026, nhưng để nghiên cứu Psyche chứ không phải để khai thác. Nghiên cứu mới nói trên cũng có sự phối hợp chặt chẽ với NASA, nhằm cung cấp những dữ liệu cần thiết để chuẩn bị cho nhiệm vụ tương lai. SPACEX ĐÃ "VƯỢT MẶT" NASA NHƯ THẾ NÀO? | VTV24

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Wendy K. Caldwell từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (New Mexico, Mỹ) cho biết đã đưa ra được kết luận cuối cùng sau khi phân tích các dữ liệu mà NASA thu thập được từ Psyche, tên khoa học đầy đủ là "16 Psyche". Theo đó Psyche vừa được chứng minh là một hành tinh, chứ không còn là một tiểu hành tinh. Các nhà khoa học tin rằng nó rất có thể là phần còn lại của một " hành tinh thứ 9" chưa bao giờ được hình thành đầy đủ. ''Hành tinh thứ 9'' này đã được sinh ra ngay từ buổi bình minh của Hệ Mặt Trời, tức là "già" hơn so với 8 hành tinh đang hiện hữu. Sự biến dạng của kim loại và bề mặt tiểu hành tinh sau những cú va chạm cho thấy nó không cùng thành phần với các tiểu hành tinh khác đang bay trong Vành đai Tiểu hành tinh. So sánh với miệng hố va chạm Sudbury ở Canada, các nhà nghiên cứu thấy rằng vật chất cấu thành nên Psyche đã phản ứng với tác động ngoài hành tinh y hệt chư cách Trái Đất của chúng ta phản ứng - với vai trò của một hành tinh đích thực. Các phần cơ thể "chết non" của hành tinh thứ 9 bí ẩn này có thể đã vương vãi khắp Hệ Mặt Trời, trong đó Psyche chính là một phần của lõi hành tinh bị mắc kẹt, quay vĩnh viễn trong quỹ đạo giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Và cũng chính vì thế Psyche mới nổi tiếng là ''mỏ trời'' cực kỳ giàu kim loại. Psyche, thiên thể được đặt tên theo vợ của thần tình yêu Eros, từng gây cú sốc lớn cho giới thiên văn vào năm ngoái khi các dữ liệu NASA cho thấy thiên thể này chứa một khối vàng trị giá gấp nhiều lần so với giá trị của nền kinh tế toàn thế giới. Theo nghiên cứu, 16 Psyche trị giá ước tính trên 10 tỷ tỷ USD, đủ để giúp mỗi người trên Trái Đất đều thành tỷ phú. Nhà khoa học hành tinh Lindy Elkins-Tanton ước tính chỉ riêng lượng sắt của Psyche 16 đã đạt đến con số ấy. Hành tinh này chứa cực kỳ nhiều vàng , bên cạnh đó thành phần của nó còn rất nhiều bạch kim, sắt và niken. Theo đánh giá từ Daily Mail, nếu bằng cách nào đó số kim loại này được đưa về Trái Đất, nó có thể làm sụp đổ toàn bộ ngành kinh tế thế giới trị giá 73,7 nghìn tỉ USD hiện nay. Số kim loại này sẽ làm giảm giá trị kim loại quý trên Trái Đất, đồng thời phá giá toàn bộ cổ phiếu các công ty tham gia khai thác, phân phối và kinh doanh kim loại, bao gồm của cả chính phủ. Psyche 16 được phát hiện lần đầu tiên từ năm 1852, qua các bước sóng khả kiến và hồng ngoại cũng như hệ thống radar người ta cho rằng nó có hình dạng giống như một củ khoai tây. Psyche 16 có thể có kích thước tương đương sao Hỏa, nhưng đã bị bong mất các lớp vỏ do một loạt va chạm dữ dội từ hàng tỷ năm trước. Các nhà khoa học cho rằng thiên thạch nhóm M (kim loại) như Psyche 16 cấu tạo chủ yếu từ quặng kim loại và nickel, giống như lõi Trái Đất. Cũng vào tháng 6 năm ngoái, NASA đã công bố nhiệm vụ mang tên Discovery Mission, dự tính khởi động vào năm 2022 và tiếp cận kho vàng khổng lồ này vào năm 2026, nhưng để nghiên cứu Psyche chứ không phải để khai thác. Nghiên cứu mới nói trên cũng có sự phối hợp chặt chẽ với NASA, nhằm cung cấp những dữ liệu cần thiết để chuẩn bị cho nhiệm vụ tương lai. SPACEX ĐÃ "VƯỢT MẶT" NASA NHƯ THẾ NÀO? | VTV24