Báo đốm bẽ bàng nếm trái đắng khi săn hụt lửng mật “bố đời“

Những hình ảnh được ghi lại tại Botswana cho thấy kết cục của một con báo đốm không may mắn khi lựa chọn con mồi của mình là lửng mật ong. Trong thế giới tự nhiên loài này vốn được mệnh danh là ''kẻ bố đời'' cực hiếu chiến, không sợ bất kỳ kẻ săn mồi nào kể cả là báo hay sư tử. Phát hiện lửng mật từ xa đã lao tới, báo đốm lao tới kéo nó từ bên trong hang ra với thái độ tự tin với mong muốn có được bữa ăn ngon. Tuy nhiên, trái ngược với dự tính của kẻ săn mồi, thay vì chạy trốn lửng mật liều lĩnh phản đòn báo đốm dù có kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Sự hung hãn của lửng mật nhỏ bé lại gây ra không ít vết thương cho kẻ săn mồi. Trong khi đó về phần mình, do da dày nên lửng mật chẳng hề bị "trầy da, tróc vảy", thậm chí còn rất hiếu chiến ra sức ''cà khịa'' báo đốm. Sau một hồi tuyên chiến, cuộc đụng độ giữa báo đốm và lửng mật kết thúc với phần thắng thuộc về con vật nhỏ bé hơn. Báo đốm ra về với cái bụng đói và nhiều vết thương trên người - cái kết nó phải trả do chọn nhầm con mồi. Những cuộc chiến giữa báo đốm hung dữ và lửng mật ong diễn ra phổ biến trong tự nhiên. Đa phần trong những cuộc chiến này, báo đốm ít khi trở thành kẻ chiến thắng khi háu chiến kém xa lửng mật. Lửng mật là động vật ăn thịt có họ với chồn, nổi tiếng với bản tính bất cần, liều lĩnh và có phần "manh động". Chúng sẵn sàng tấn công những kẻ thù trên cơ mình, hay đơn giản... gây chiến cho vui. Lửng mật có thân hình khá dài khoảng từ 55-77cm, chiều cao vai khoảng từ 23-28cm và cái đuôi dài từ 12-30cm. Tuy nhỏ bé nhưng lửng mật rất nhanh nhẹn và... liều mạng, đến sư tử chúng cũng không ngán thì chuyện cướp thức ăn của cáo, linh cẩu, báo là điều quá bình thường. Sở hữu bộ da dày, đặc biệt, có khả năng kháng độc cao, việc giết chết và xơi tái 1-2 con rắn hay nhím không phải vấn đề quá lớn của loài lửng này. Khả năng vượt ngục của lửng mật | BBC Earth

