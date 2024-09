Bằng chứng mới về sự tồn tại của siêu lục địa cổ xưa

Khám phá này chứng minh rằng hai châu lục Nam Mỹ và Châu Phi từng liền nhau trước khi tách ra vào khoảng 140 triệu năm trước. Các dấu chân có niên đại 120 triệu năm, đánh dấu cây cầu đất cuối cùng giữa hai châu lục, trước khi đại dương hình thành. Phát hiện này củng cố lý thuyết kiến tạo mảng và lịch sử của siêu lục địa này. (Ảnh: SMU) Pangea, từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “toàn bộ đất đai”, là một siêu lục địa đã từng tồn tại trong đại Trung Sinh (Mesozoic) thuộc liên đại Hiển Sinh, trước khi quá trình trôi dạt lục địa tách nó ra thành các lục địa hiện nay. Tên gọi này được nhà địa chất học người Đức Alfred Wegener đặt vào năm 1915. (Ảnh: Wikipedia) Khoảng 300 triệu năm trước, các lục địa hiện tại đã hợp nhất thành một khối đất liền duy nhất, tạo nên Pangea. Siêu lục địa này có hình dạng giống chữ “C”, với biển Tethys nằm trong lòng chữ "C". Pangea trải dài từ cực Nam đến cực Bắc, bao phủ một phần lớn diện tích Trái Đất và được bao quanh bởi đại dương Panthalassa. (Ảnh: Universe Today) Do diện tích rộng lớn, khí hậu của Pangea rất đa dạng. Vùng sâu trong đất liền thường khô hạn do thiếu mưa, trong khi các khu vực ven biển có khí hậu ẩm ướt hơn. Các dãy núi như Appalaches, Atlas và Ural đã bắt đầu hình thành trong thời kỳ này và vẫn còn tồn tại đến ngày nay. (Ảnh: Live Science) Khoảng 200 triệu năm trước, Pangea bắt đầu vỡ ra thành hai phần: Gondwana ở phía Nam và Laurasia ở phía Bắc. Gondwana bao gồm các lục địa ngày nay như Nam Mỹ, châu Phi, Nam Cực, Úc, và Ấn Độ, trong khi Laurasia bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á (trừ Ấn Độ và tiểu lục địa Ả Rập). (Ảnh: Reddit) Sự tồn tại và phân tách của Pangea đã có ảnh hưởng lớn đến sự tiến hóa của các loài sinh vật trên Trái Đất. Các loài động vật và thực vật có thể di cư tự do giữa các khu vực, dẫn đến sự đa dạng sinh học phong phú. Hơn nữa, sự phân tách của Pangea đã định hình lại bề mặt Trái Đất, tạo ra các lục địa và đại dương như chúng ta thấy ngày nay. (Ảnh: Adobe) Pangea không phải là siêu lục địa đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Trái Đất. Trước đó, đã có các siêu lục địa khác như Rodinia và Pannotia, nhưng Pangea là siêu lục địa trẻ nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đến cấu trúc địa chất hiện tại của hành tinh chúng ta. (Ảnh: Adobe) Pangea là một minh chứng rõ ràng cho sự biến đổi không ngừng của Trái Đất. Từ một siêu lục địa khổng lồ, Pangea đã phân tách thành các lục địa nhỏ hơn, tạo nên thế giới đa dạng và phong phú như ngày nay. (Ảnh: History) Mời quý độc giả xem thêm video: Vật thể ma quái tiết lộ “tương lai” 5 tỉ năm sau của Trái Đất.

