Giật mình “siêu lục địa” có thể quét sạch loài người 250 triệu năm nữa

Nghiên cứu mới được xuất bản trên Tạp chí Nature Geoscience cho thấy, việc hình thành một siêu lục địa trên Trái Đất, được gọi là Pangea Ultima, có thể gây ra môi trường vô cùng khắc nghiệt và có thể khiến Trái Đất trở nên không thể sống được cho con người và động vật có vú trong vòng 250 triệu năm tới. Pangea Ultima dự kiến sẽ hình thành khi tất cả các lục địa hiện tại hợp nhất với nhau trong tương lai xa. Khi Pangea Ultima hình thành, dự báo môi trường sẽ trở nên rất khắc nghiệt với nhiệt độ toàn cầu tăng lên đáng kể, có thể lên đến 15 độ C, thậm chí 30 độ C so với mức tiền công nghiệp. Điều này sẽ đưa thế giới trở lại vào mức nhiệt cực độ giống thời kỳ Permi-Triassic cách đây 260 triệu năm, khi hơn 90% loài đã tuyệt chủng. Nhiệt độ cao kéo dài sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của nhiều loài và sự tuyệt chủng hàng loạt dự kiến sẽ xảy ra chủ yếu do căng thẳng về nhiệt độ. Núi lửa lớn hơn sẽ đưa lượng carbon dioxide vào khí quyển gấp đôi so với mức hiện tại, Mặt Trời già hơn sẽ phát ra nhiều bức xạ hơn, làm mở rộng diện tích của các sa mạc ở vùng nhiệt đới. Động vật có vú, bao gồm cả con người, có khả năng thích ứng với biến đổi nhiệt độ rất chậm. Con người đã xuất hiện cách đây khoảng 6 triệu năm, khi thế giới còn mát mẻ hơn nhiều so với thời kỳ khủng long. Mặc dù loài người đã phát triển nhanh chóng, nhưng sẽ phải đối mặt với thách thức lớn trong kỷ nguyên Pangea Ultima. Ngoài tác động của nhiệt độ, còn có vấn đề về nguồn cung cấp lương thực do thảm thực vật bị tàn phá. Hầu hết các cây trồng không thể sống sót ở nhiệt độ trên 40 độ C và hoàn toàn bị hủy hoại nếu tiếp xúc với nhiệt độ 60 độ C trong thời gian dài. Tác giả của nghiên cứu lưu ý, dự đoán này không chắc chắn vì thời gian rất dài, nhưng nó cung cấp thông tin hữu ích về sự kiện tuyệt chủng trong quá khứ và khả năng sinh tồn của các loài khác trên hành tinh. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về việc tìm kiếm hành tinh có khả năng sống cho con người trong vũ trụ, có đề xuất rằng kiến tạo của một hành tinh cũng quan trọng trong việc xem xét khả năng sinh sống. Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt ảnh cho thấy viễn cảnh đáng sợ của Trái đất vào năm 2050.

