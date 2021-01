Apple đứng trước nguy cơ tiếp tục khi bị Mark Zuckerberg kiện

Trong đợt báo cáo tài chính quý IV/2020 của Facebook ngày 27/1, CEO Mark Zuckerberg đã trực tiếp hướng mũi dùi về Apple. Cụ thể, vị CEO này nhiều lần cáo buộc Apple vi phạm quyền riêng tư và thống trị thị trường bằng hình thức độc quyền. Trong khi đây chính là những lý do khiến Facebook bị cơ quan quản lý khởi kiện. “Chúng tôi cũng nhận thấy hoạt động kinh doanh của Apple ngày càng phụ thuộc vào việc giành thị phần ứng dụng và dịch vụ”, nhà sáng lập Facebook cho rằng Apple đang tận dụng vị thế thống trị để can thiệp vào ứng dụng. Ông nhấn mạnh Táo khuyết là một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất với nền tảng mấu chốt là iMessages. “Vì vậy, Apple có động cơ để can thiệp vào cách ứng dụng của chúng tôi và các ứng dụng khác hoạt động, tạo ra ưu thế riêng cho mình”, Zuckerberg cho biết. Là một nhà sản xuất phần cứng, Apple là cầu nối quan trọng giúp các nền tảng và người dùng kết nối với nhau. Đáng lý ra mối liên kết này sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp các mạng xã hội như Facebook tăng nguồn thu nhờ tiền quảng cáo. Liên quan tới các nỗ lực bảo vệ dữ liệu người dùng, Zuckerberg chỉ trích Apple đang nắm "chìa khóa" của các ứng dụng mã hóa đầu cuối, như Messages và FaceTime - điều mà ông khẳng định Facebook không làm với WhatsApp. Zuckerberg cho biết: "Apple và nhiều chính phủ có khả năng can thiệp vào hoạt động liên lạc của người dùng. Trong khi WhatsApp rõ ràng bảo mật vượt trội hơn". Theo The Information, đơn kiện chống độc quyền đã được Facebook chuẩn bị trong nhiều tháng với sự giúp đỡ của các chuyên gia pháp lý. Đơn kiện cáo buộc Apple lạm dụng sức mạnh thị trường để ép buộc các nhà phát triển bên thứ ba, bao gồm Facebook, tuân thủ quy định mà các ứng dụng của Apple không phải chấp hành. Ví dụ, lập trình viên iOS phải tích hợp tính năng thanh toán ngay trong ứng dụng, không được chuyển hướng sang website hoặc hệ thống thanh toán của riêng họ. Đơn kiện cũng tập trung vào chính sách mới trên iOS 14, yêu cầu ứng dụng xin ý kiến trước khi theo dõi hành vi người dùng trên ứng dụng và website khác để thu thập dữ liệu. “Chúng tôi tin rằng Apple đang có hành động phi cạnh tranh, lạm dụng quyền kiểm soát App Store để thu lợi nhuận từ lập trình viên và các doanh nghiệp nhỏ”, phát ngôn viên Facebook chia sẻ với Business Insider.

