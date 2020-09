Người phát hờn, kẻ tẩy chay khi bị dùng giao diện Facebook mới

Mới đây, Facebook đã đích thân gửi thông báo tới những người dùng đang sử dụng Facebook Beta về thời điểm kết thúc vòng đời của phiên bản giao diện cũ. Theo đó, kể từ ngày 23/9, giao diện nền web cũ sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, và chính thức thay thế bằng giao diện Facebook mới. Với bản cập nhật mới này, giao diện cũ với thanh điều hướng màu xanh dương sẽ hoàn toàn biến mất. Thay vào đó thanh công cụ tích hợp các phím chức năng ở trên. Giao diện mới sẽ tập trung vào những nội dung mà nhiều người dùng quan tâm, đó là mục Sự kiện và các nhóm mà người dùng đã tham gia - tính năng mà Facebook cho rằng thực sự quan trọng với người dùng. Phần tiện ích, bảng tin được thiết kế cân đối, bảng hiển thị chat cũng lớn thay vì nhỏ gọn ở bên phải như phiên bản cũ. Người dùng sẽ bắt buộc phải sử dụng giao diện mới của Facebook, và không có bất kỳ tùy chọn nào cho phép quay trở về giao diện cũ. Thay đổi này được đánh giá là khá bất tiện, bởi không phải ai cũng muốn thay đổi giao diện quen thuộc dễ dùng đã gắn bó với mình từ lâu. Sau thời gian ngắn làm quen với thay đổi mới, tại Việt Nam nhiều người dùng đã lên tiếng phàn nàn về những lỗi "không đâu'' trên Facebook. Đa phần cho biết, giao diện mới đôi khi vẫn xảy ra tình trạng giật lag, các font chữ và biểu tượng có phần quá to so với kích thước hiển thị trên máy tính. Khó chịu nhất có lẽ là lỗi hiển thị thông báo. Sau khi cập nhật giao diện lên phiên bản mới, phần thông báo lẽ ra phải được cập nhật liên tục giờ đây chỉ được làm mới sau 1-2 tiếng đồng hồ, khiến người dùng bị bỏ lỡ nhiều thông báo quan trọng. Trên các diễn đàn, hội nhóm công nghệ, người dùng liên tục than phiền về lỗi khó chịu sau khi cập nhật phiên bản Facebook mới. ''Lag quá, timeline không được như trước'', ''Giao diện vừa nặng vừa load chậm'', ''Font tiếng Việt cũng lỗi tè le'',...là loạt bình luận mà dân mạng Việt Nam dành cho giao diện mới của Facebook. Những người này cũng bày tỏ việc muốn quay trở về sử dụng giao diện cũ nhưng Facebook không cho phép, khiến họ ''không muốn online trên máy tính''. Trên thế giới, không ít người dùng đánh giá thấp bản giao diện này. Tài khoản Reddit Vital Goatboy nhận định Facebook đã đánh mất đi bản sắc của mình với thiết kế giao diện mới na ná như sản phẩm của Apple. Thậm chí, người dùng Zotag còn cho biết bản thân đã nói lời từ biệt Facebook sau 8 năm gắn bó bởi ''mệt mỏi vì lời mời cập nhật liên tục từ ứng dụng''. Tuy nhiên, Facebook dường như chắc chắn sẽ tạo ra thay đổi trên nền tảng của mình, nên người dùng không còn cách nào khác ngoài việc nên tự làm quen ngay tại thời điểm hiện nay, nếu còn bỡ ngỡ. Cuối tháng 4/2019, CEO Mark Zuckerburg lần đầu giới thiệu giao diện mới của mạng xã hội lớn nhất thế giới. Giao diện này đã được công ty kêu gọi người dùng cập nhật từ tháng 5/2020, tuy nhiên sẽ đồng bộ cho mọi tài khoản trong thời gian tới. Facebook tuyên bố thêm: "Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu những công cụ mới giúp người dùng dễ dàng hơn để khám phá và tương tác với các nhóm có cùng sở thích với bạn". Facebook sử dụng thông tin người dùng để cạnh tranh | VTV24

