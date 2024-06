Ám ảnh những lời nguyền chết chóc khiến con người lạnh gáy

1. Lời nguyền Siêu nhân: Những người liên quan đến bộ phim Siêu nhân thường gặp tai họa, như diễn viên George Reeves tự tử và Christopher Reeve bị liệt. Henry Cavill đã cân nhắc kỹ trước khi đảm nhận vai Siêu nhân trong "Man of Steel" (2013). Ngay cả các tác giả của nhân vật, Jerry Siegel và Joe Shuster, cũng gặp khó khăn và bị cho là đã dính lời nguyền siêu nhân. 2. Hòn đá Björketorp: Hòn đá từ thế kỷ thứ 6 tại Thụy Điển mang lời nguyền rằng ai phá vỡ nó sẽ chết trong đau đớn. Một người đàn ông đã thử phá hòn đá và bị ngọn lửa từ củi đốt cháy tóc, dẫn đến cái chết thảm khốc. 3. Lời nguyền Bambino: Sau khi chuyển nhượng cầu thủ Babe Ruth cho New York Yankees vào năm 1920, đội bóng chày Boston Red Sox không giành được giải World Series nào cho đến năm 2004. Lời nguyền này đã ảnh hưởng đến đội trong nhiều thập kỷ. 4. Lời nguyền Tippecanoe: Từ năm 1840 đến 1960, các tổng thống Mỹ được bầu vào các năm kết thúc bằng số 0 đều chết khi đang tại chức. Lời nguyền này được cho là bắt nguồn từ trận chiến Tippecanoe giữa quân đội Mỹ và người bản địa. 5. Lời nguyền của Dê Billy: Năm 1945, Billy Sianis và chú dê của ông bị đuổi khỏi trận đấu World Series của đội Chicago Cubs. Sianis đã nguyền rủa đội bóng rằng họ sẽ không bao giờ giành chức vô địch nữa. Cubs gặp chuỗi thất bại kéo dài đến năm 1967. 6. Lời nguyền của Tutankhamen: Khi ngôi mộ của vua Ai Cập Tutankhamen được mở ra, nhiều người liên quan đều chết đột ngột, bao gồm Lord Carnarvon và 11 người khác. Các cái chết này được cho là do lời nguyền của vị vua này. 7. Lời nguyền từ chiếc Porsche của James Dean: Sau khi James Dean chết trong tai nạn xe Porsche Spyder năm 1955, chiếc xe này tiếp tục gây ra nhiều tai nạn chết người khác cho những người sử dụng nó, khiến nhiều người tin rằng chiếc xe bị nguyền rủa. 8. The 27 Club: Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 27, bao gồm Robert Johnson, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, và Amy Winehouse. Lời nguyền này gây ám ảnh cho giới nghệ sĩ với những cái chết liên quan đến trầm cảm và nghiện ngập. Mời quý độc giả xem thêm video: Lời nguyền chưa lời giải ở nơi 1 mét vuông gặp 5 con rắn độc.

1. Lời nguyền Siêu nhân: Những người liên quan đến bộ phim Siêu nhân thường gặp tai họa, như diễn viên George Reeves tự tử và Christopher Reeve bị liệt. Henry Cavill đã cân nhắc kỹ trước khi đảm nhận vai Siêu nhân trong "Man of Steel" (2013). Ngay cả các tác giả của nhân vật, Jerry Siegel và Joe Shuster, cũng gặp khó khăn và bị cho là đã dính lời nguyền siêu nhân. 2. Hòn đá Björketorp: Hòn đá từ thế kỷ thứ 6 tại Thụy Điển mang lời nguyền rằng ai phá vỡ nó sẽ chết trong đau đớn. Một người đàn ông đã thử phá hòn đá và bị ngọn lửa từ củi đốt cháy tóc, dẫn đến cái chết thảm khốc. 3. Lời nguyền Bambino: Sau khi chuyển nhượng cầu thủ Babe Ruth cho New York Yankees vào năm 1920, đội bóng chày Boston Red Sox không giành được giải World Series nào cho đến năm 2004. Lời nguyền này đã ảnh hưởng đến đội trong nhiều thập kỷ. 4. Lời nguyền Tippecanoe: Từ năm 1840 đến 1960, các tổng thống Mỹ được bầu vào các năm kết thúc bằng số 0 đều chết khi đang tại chức. Lời nguyền này được cho là bắt nguồn từ trận chiến Tippecanoe giữa quân đội Mỹ và người bản địa. 5. Lời nguyền của Dê Billy: Năm 1945, Billy Sianis và chú dê của ông bị đuổi khỏi trận đấu World Series của đội Chicago Cubs. Sianis đã nguyền rủa đội bóng rằng họ sẽ không bao giờ giành chức vô địch nữa. Cubs gặp chuỗi thất bại kéo dài đến năm 1967. 6. Lời nguyền của Tutankhamen: Khi ngôi mộ của vua Ai Cập Tutankhamen được mở ra, nhiều người liên quan đều chết đột ngột, bao gồm Lord Carnarvon và 11 người khác. Các cái chết này được cho là do lời nguyền của vị vua này. 7. Lời nguyền từ chiếc Porsche của James Dean: Sau khi James Dean chết trong tai nạn xe Porsche Spyder năm 1955, chiếc xe này tiếp tục gây ra nhiều tai nạn chết người khác cho những người sử dụng nó, khiến nhiều người tin rằng chiếc xe bị nguyền rủa. 8. The 27 Club: Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 27, bao gồm Robert Johnson, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, và Amy Winehouse. Lời nguyền này gây ám ảnh cho giới nghệ sĩ với những cái chết liên quan đến trầm cảm và nghiện ngập. Mời quý độc giả xem thêm video: Lời nguyền chưa lời giải ở nơi 1 mét vuông gặp 5 con rắn độc.