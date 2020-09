Ác điểu khát máu tấn công, vịt mẹ chống trả cứu con bất thành

Sự hung ác và tham ăn của mòng biển nổi tiếng trong thế giới loài chim. Những vụ bắt sống không tha cả con mồi nhỏ của loài ác điểu này luôn được cho là hình ảnh kinh hoàng đối với nhiều người. Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Peter Christian đã ghi lại được cuộc chiến khốc liệt giữa vịt mẹ với mòng biển để giành lại sự sống cho con non tại Langness, một bán đảo gần Đảo Man. Một con vịt mẹ cùng đàn con nhỏ đang bơi lội thì từ đâu một con mòng biển hung hăng sà xuống, khiến gia đình vịt rơi vào cảnh bi thương khi bắt sống một trong những chú vịt nhỏ. Phát hiện ra điều này, mẹ vịt khi đó đã nhanh chóng cất cánh khỏi mặt nước đuổi theo mòng biển. Vịt mẹ cố gắng chống lại con mòng biển, nó đuổi theo, tấn công từ phía sau con vật to lớn đã cướp đi con mình. Cuộc chiến giành lại sự sống cho vịt con giữa vịt mẹ và mòng biển diễn ra ngày càng khốc liệt, làm náo loạn cả một vùng nước. Con mòng biển tàn nhẫn giật lấy vịt con từ mẹ nó, dù mẹ vịt đã chiến đấu quyết liệt để giành lại con nhưng hoàn toàn thất bại. Cuộc chiến kết thúc không có hậu khi ác điểu giành chiến thắng, vịt mẹ đau đớn chịu cảnh mất con dù đã nỗ lực chống trả bị thương khắp người. Đáng buồn hơn, con vịt nhỏ không có bất cứ lối thoát hay cơ hội sống sót nào nhưng đó là bản chất của tự nhiên và là lý do vì sao vịt con cần có bố mẹ đi cùng. Dù câu chuyện có kết buồn nhưng nhiếp ảnh gia Peter vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã chứng kiến và ghi lại một trong những khoảnh khắc hiếm có này. Mòng biển hung ác thường xuyên tìm đến những đàn có nhiều vịt hay chim con để cướp con non một cách tàn nhẫn từ bố mẹ chúng. Đã có không ít nhiếp ảnh gia ghi lại được những khoảnh khắc các bố mẹ vịt tuyên chiến với mòng biển để bảo vệ mạng sống cho chính bản thân và con non. Thông thường, hức ăn của chim mòng biển bao gồm các loài côn trùng, giun đất, động vật gặm nhấm kích thước nhỏ, các loài bò sát và lưỡng cư. Kẻ thù của chim mòng biển là những loài chim săn mồi lớn, ví dụ như đại bàng. Tuy nhiên chúng cũng nổi tiếng là loài ''siêu trộm'' trong thế giới loài chim. Mòng biển thường bị bắt gặp ''ăn trộm'' thức ăn của các loài chim khác, các loài động vật khác và con người. Chúng còn thường xuyên ăn thịt chính những con chim mòng biển non. Tiêu Điểm: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24

