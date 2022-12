9 phát minh hiện đại từng bị coi là ý tưởng điên rồ trong quá khứ

1. Điện thoại và Smartphone: trong một bài phỏng vấn trên The New York Times vào năm 1926, Nikola Tesla - người được mệnh danh là "nhà khoa học điên" - đã từng đề cập đến ý tưởng con người liên lạc được với nhau qua một thiết bị không dây, nhỏ gọn đủ để cất vừa túi áo vest. Đặc biệt, thiết bị ấy còn truyền được hình ảnh, thay thế được TV... và nói chung là giống y miêu tả về smartphone ngày nay. 2. Tivi và tai nghe: năm 1953, tiểu thuyết gia huyền thoại người Mỹ Ray Bradbury đã đề cập đến rất nhiều công cụ thời hiện đại: từ headphone, tai nghe, tấm nền phẳng có thể phát ra hình ảnh giống hệt TV thời nay, và cả những cỗ máy rút tiền của ngân hàng hoạt động 24/24. Hơn nửa thế kỷ sau, tất cả đều trở thành hiện thực. 3. Ghép tạng: năm 1818, tiểu thuyết gia Mary Shelley - tác giả của tiểu thuyết huyền thoại Frankenstein đã đề cập đến ý tưởng hồi sinh người chết bằng sét (sốc điện) và cấy ghép nội tạng. Hàng trăm năm sau con người mới đủ công nghệ để có thể áp dụng phát minh này. 4. Xe bus trên không: Jean-Marc Côté đã đưa ra ý tưởng về những con tàu biết bay trong tương lai vào năm 1900, và ông gọi chúng là "airbus" (xe bus bay) với tác dụng vận chuyển con người thường nhật thay cho ô tô. Ngày nay, chúng ta có hẳn một hãng máy bay tên "Airbus". 5. Nhà tắm thông minh: trong En L'An 2000 - tái bản năm 1910 có một bức tranh giống hệt như các trung tâm làm đẹp và một số công cụ tương tự với các phòng tắm thông minh ngày nay. 6. Ipad: năm 1968, tiểu thuyết gia Arthur Clark cho rằng đến năm 2000, báo giấy sẽ biến mất mà thay bằng những tờ báo điện tử, với thiết kế gần giống như các loại tablet như iPad hiện nay. 7. Video call: năm 1910, Jean-Marc Côté đã đưa ra dự đoán về những cuộc gọi có hiện hình ảnh của người nói chuyện. Thời kỳ này, công nghệ video thậm chí còn không tồn tại. 8. Thẻ tín dụng: năm 1888, Edward Bellamy đưa ra ý tưởng về thẻ tín dụng, với nội dung là một tấm thẻ cho phép người ta chi tiêu trước một khoản tiền do ngân hàng phát hành. Ý tưởng được đưa ra trong cuốn tiểu thuyết viễn tưởng về xã hội hoàn hảo Utopia. 9. Xe tự lái: năm 1969, Isaac Asimov có đề cập tới nhưng chiếc ô tô có thể tự vận hành mà không cần sự điều khiển của con người. Ngày nay, con người dần làm chủ được công nghệ này. Trong đó, Tesla và Waymo là 2 nhà ứng dụng hàng đầu.

1. Điện thoại và Smartphone: trong một bài phỏng vấn trên The New York Times vào năm 1926, Nikola Tesla - người được mệnh danh là " nhà khoa học điên " - đã từng đề cập đến ý tưởng con người liên lạc được với nhau qua một thiết bị không dây, nhỏ gọn đủ để cất vừa túi áo vest. Đặc biệt, thiết bị ấy còn truyền được hình ảnh, thay thế được TV... và nói chung là giống y miêu tả về smartphone ngày nay. 2. Tivi và tai nghe: năm 1953, tiểu thuyết gia huyền thoại người Mỹ Ray Bradbury đã đề cập đến rất nhiều công cụ thời hiện đại: từ headphone, tai nghe, tấm nền phẳng có thể phát ra hình ảnh giống hệt TV thời nay, và cả những cỗ máy rút tiền của ngân hàng hoạt động 24/24. Hơn nửa thế kỷ sau, tất cả đều trở thành hiện thực. 3. Ghép tạng: năm 1818, tiểu thuyết gia Mary Shelley - tác giả của tiểu thuyết huyền thoại Frankenstein đã đề cập đến ý tưởng hồi sinh người chết bằng sét (sốc điện) và cấy ghép nội tạng. Hàng trăm năm sau con người mới đủ công nghệ để có thể áp dụng phát minh này. 4. Xe bus trên không: Jean-Marc Côté đã đưa ra ý tưởng về những con tàu biết bay trong tương lai vào năm 1900, và ông gọi chúng là "airbus" (xe bus bay) với tác dụng vận chuyển con người thường nhật thay cho ô tô. Ngày nay, chúng ta có hẳn một hãng máy bay tên "Airbus". 5. Nhà tắm thông minh : trong En L'An 2000 - tái bản năm 1910 có một bức tranh giống hệt như các trung tâm làm đẹp và một số công cụ tương tự với các phòng tắm thông minh ngày nay. 6. Ipad: năm 1968, tiểu thuyết gia Arthur Clark cho rằng đến năm 2000, báo giấy sẽ biến mất mà thay bằng những tờ báo điện tử, với thiết kế gần giống như các loại tablet như iPad hiện nay. 7. Video call: năm 1910, Jean-Marc Côté đã đưa ra dự đoán về những cuộc gọi có hiện hình ảnh của người nói chuyện. Thời kỳ này, công nghệ video thậm chí còn không tồn tại. 8. Thẻ tín dụng: năm 1888, Edward Bellamy đưa ra ý tưởng về thẻ tín dụng, với nội dung là một tấm thẻ cho phép người ta chi tiêu trước một khoản tiền do ngân hàng phát hành. Ý tưởng được đưa ra trong cuốn tiểu thuyết viễn tưởng về xã hội hoàn hảo Utopia. 9. Xe tự lái: năm 1969, Isaac Asimov có đề cập tới nhưng chiếc ô tô có thể tự vận hành mà không cần sự điều khiển của con người. Ngày nay, con người dần làm chủ được công nghệ này. Trong đó, Tesla và Waymo là 2 nhà ứng dụng hàng đầu.