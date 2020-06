Những ý tưởng khoa học điên rồ được hiện thực hoá... ngoạn mục

Áo khoác tàng hình mà bạn từng thấy trong bộ truyện Harry Potter đình đám không còn là một ý tưởng điên rồ mà thực tế đã trở thành sự thật. Năm 2012, công ty HyperStealth Biotechnology ra mắt chiếc áo khoác tàng hình làm từ vật liệu lượng tử, có thể bẻ cong ánh sáng rọi vào vật thể và nó được dự kiến sử dụng trong quan đội. Cho con tằm ăn ống nano carbon và graphen, các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra loại tơ siêu bền, khỏe hơn thép và dẫn được cả điện. Rất có thể loại tơ này sẽ được sử dụng trong cả đồ điện tử trong tương lai. Một thứ được gọi là ''da phun'' đã từng được sáng chế để chữa những vết bỏng nặng trên da. Mảnh da nhỏ của bệnh nhân được xử lý bằng loại enzyme đặc biệt để trở thành dạng bột và hòa tan trong dung dịch sau đó phun lên chỗ bỏng, trong vòng 1 tuần thì khu vực bỏng rộng bằng tờ giấy A4 có thể hồi phục da. Enrico Dini từng có một ý tưởng khoa học công nghệ điên rồ đó là tạo nên những ngôi nhà từ máy in nhà 3D và điều đó đã thành hiện thực. Dini in một ngôi nhà 2 tầng nhanh gấp 4 lần so với phương pháp xây dựng thông thường, sử dụng loại bê tông cốt sợi. Năm 2012 chứng kiến sự ra mắt của loại xe hơi tự lái hoàn toàn. Bang Nevada, Florida và California (Mỹ) đã cho phép loại xe này chạy thử trên phố, đi 300.000 giờ tự động, và chỉ gây ra 2 vụ tai nạn khi có...con người điều khiển. Một nhóm nhà khoa học ở TP.Pittsburgh (Mỹ) đã cấy 2 dải vi điện cực vào vỏ dây thần kinh não trái của người phụ nữ 52 tuổi để giúp bà ấy điều khiển tay giả bằng suy nghĩ. Người này bị liệt từ cổ xuống, không thể cử động được chân tay do thoái hóa tủy sống tiểu não. Robot Atlas là sản phẩm của Cơ quan dự án phòng thủ tiên tiến (DARPA) chế tạo. Ở chế độ tự động, robot này có thể vượt qua nhiều chướng ngại vật khác nhau như chạy nhảy, tự vệ,... xem chừng còn có thể thay thế con người trong tương lai. Voyager 1 và người anh em Voyager 2 đã vượt qua 3,2 triệu km mang theo sứ mệnh khám phá sao Mộc và sao Thổ. Tuy nhiên không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí đã đến gần rìa hệ Mặt trời và chuẩn bị rời khỏi đó. Tháng 5/2012, các nhà nghiên cứu châu Âu cho biết họ đã bắn thành công chùm photon tới khoảng cách 143km. Đây được coi là khoảng cách viễn tải (teleportation) dài nhất từ trước tới nay. Con người vẫn chưa tìm ra cách để bản thân được bất tử nhưng ý tưởng điên rồ muốn kéo dài sự sống thì có thể. Những con chuột nhanh già và chỉ có tuổi đời 21 ngày được tiêm tế bào gốc của chuột trẻ hơn cùng giống trong 4 ngày cuối đời của chuột và kết quả chúng sống thêm 71 ngày nữa. [Khám Phá Khoa Học] Những Ý Tưởng Tuyệt Vời Nâng Con Người Lên Cấp Độ Mới. Nguồn: Youtube

Áo khoác tàng hình mà bạn từng thấy trong bộ truyện Harry Potter đình đám không còn là một ý tưởng điên rồ mà thực tế đã trở thành sự thật. Năm 2012, công ty HyperStealth Biotechnology ra mắt chiếc áo khoác tàng hình làm từ vật liệu lượng tử, có thể bẻ cong ánh sáng rọi vào vật thể và nó được dự kiến sử dụng trong quan đội. Cho con tằm ăn ống nano carbon và graphen, các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra loại tơ siêu bền, khỏe hơn thép và dẫn được cả điện. Rất có thể loại tơ này sẽ được sử dụng trong cả đồ điện tử trong tương lai. Một thứ được gọi là ''da phun'' đã từng được sáng chế để chữa những vết bỏng nặng trên da. Mảnh da nhỏ của bệnh nhân được xử lý bằng loại enzyme đặc biệt để trở thành dạng bột và hòa tan trong dung dịch sau đó phun lên chỗ bỏng, trong vòng 1 tuần thì khu vực bỏng rộng bằng tờ giấy A4 có thể hồi phục da. Enrico Dini từng có một ý tưởng khoa học công nghệ điên rồ đó là tạo nên những ngôi nhà từ máy in nhà 3D và điều đó đã thành hiện thực. Dini in một ngôi nhà 2 tầng nhanh gấp 4 lần so với phương pháp xây dựng thông thường, sử dụng loại bê tông cốt sợi. Năm 2012 chứng kiến sự ra mắt của loại xe hơi tự lái hoàn toàn. Bang Nevada, Florida và California (Mỹ) đã cho phép loại xe này chạy thử trên phố, đi 300.000 giờ tự động, và chỉ gây ra 2 vụ tai nạn khi có...con người điều khiển. Một nhóm nhà khoa học ở TP.Pittsburgh (Mỹ) đã cấy 2 dải vi điện cực vào vỏ dây thần kinh não trái của người phụ nữ 52 tuổi để giúp bà ấy điều khiển tay giả bằng suy nghĩ. Người này bị liệt từ cổ xuống, không thể cử động được chân tay do thoái hóa tủy sống tiểu não. Robot Atlas là sản phẩm của Cơ quan dự án phòng thủ tiên tiến (DARPA) chế tạo. Ở chế độ tự động, robot này có thể vượt qua nhiều chướng ngại vật khác nhau như chạy nhảy, tự vệ,... xem chừng còn có thể thay thế con người trong tương lai. Voyager 1 và người anh em Voyager 2 đã vượt qua 3,2 triệu km mang theo sứ mệnh khám phá sao Mộc và sao Thổ. Tuy nhiên không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí đã đến gần rìa hệ Mặt trời và chuẩn bị rời khỏi đó. Tháng 5/2012, các nhà nghiên cứu châu Âu cho biết họ đã bắn thành công chùm photon tới khoảng cách 143km. Đây được coi là khoảng cách viễn tải (teleportation) dài nhất từ trước tới nay. Con người vẫn chưa tìm ra cách để bản thân được bất tử nhưng ý tưởng điên rồ muốn kéo dài sự sống thì có thể. Những con chuột nhanh già và chỉ có tuổi đời 21 ngày được tiêm tế bào gốc của chuột trẻ hơn cùng giống trong 4 ngày cuối đời của chuột và kết quả chúng sống thêm 71 ngày nữa. [Khám Phá Khoa Học] Những Ý Tưởng Tuyệt Vời Nâng Con Người Lên Cấp Độ Mới. Nguồn: Youtube