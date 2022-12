6 sinh vật có thể sống tốt bất chấp chiến tranh hạt nhân

1. Vi khuẩn Deinococcus Radioduran: Nhiều loài sinh vật có thể sống sót ngay cả nếu có xảy ra chiến tranh hạt nhân. Vi khuẩn Deinococcus radiodurans được xem là loài sinh vật duy nhất có khả năng lạ lùng, khôi phục lại bộ gien bị nứt làm hàng nghìn mảnh. Một nhóm các nhà nghiên cứu Pháp và Croatia do Miroslav Radman thuộc Viện INSERM (Pháp) dẫn đầu đã phát hiện những giai đoạn của sự phục hồi này cho phép con vi khuẩn sống lại sau khi trải qua mức độ bức xạ cực mạnh. 2. Gấu nước, hay còn có tên tardigrade, là một vi khuẩn chịu cực hạn có thể tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Chúng có thể bị nghiền nát, đông lạnh, chịu nước sôi, sống trong không gian và điều kiện không nước. Loài vật này có thể hồi sinh sau khi chết 10 năm. Chúng rất nhỏ, có chiều dài 1,55 mm và ít có nguy cơ bị ảnh hưởng phóng xạ. 3. Gián có khả năng sống sót ở mức phóng xạ gấp 15 lần so với con người. Điều này nghĩa là chúng có khả năng chịu đựng hậu quả của vụ nổ bom hạt nhân. Gián xuất hiện không xa nơi xảy ra vụ đánh bom hạt nhân Hiroshima trong khi mọi sinh vật khác đều bị xóa sổ. Gián có thể sống trong một tháng mà không cần ăn uống, giúp chúng có cơ hội sống sót cao hơn tại vùng đất hoang sau khi bom hạt nhân phát nổ. 4. Lingulata cái tên đặc biệt theo tiếng Latin nghĩa là cái lưỡi do hình dáng vỏ của nó, là một loài động vật tay cuộn sống trên mặt đất, có lớp vỏ ở phần trên và dưới. Loài vật này sống sót sau nhiều thảm họa đại tuyệt chủng mà không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào và sống lâu hơn 99% số sinh vật từng tồn tại trên Trái đất. Chúng tự chôn mình rồi chờ cơ hội phát triển sau khi mọi thứ qua đi. 5. Bọ cạp: Dù chưa thể chứng minh, các nhà khoa học tin rằng bọ cạp sẽ sống sót sau cuộc chiến tranh hạt nhân. Khả năng chịu đựng bức xạ tia cực tím (UV) ở cường độ cao cho thấy bọ cạp cũng có thể chịu được phóng xạ hạt nhân. Ngay cả khi chiến tranh tạo ra mùa đông hạt nhân, bọ cạp vẫn có khả năng hồi sinh ngay cả khi bị đông cứng hoàn toàn. 6. Con người: Do con người sống rải rác trên khắp thế giới, nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra, ít có khả năng mọi người cùng bị ảnh hưởng bởi tia phóng xạ. Ngoài ra, con người có nhiều cơ hội chạy tới các hầm trú ẩn tránh tia phóng xạ, do đó khả năng duy trì sự sống cao. >>>Xem thêm video: Iran tuyên bố sẽ trả đũa vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân (Nguồn: VTV24).

