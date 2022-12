5 cải tiến ngoạn mục giúp iPhone 15 thành "siêu phẩm" năm 2023

1. Chuyển sang cổng USB-C: Apple được cho sẽ chuyển sang cổng USB-C trên iPhone 15, đánh dấu chấm hết cho cổng Lightning sau hơn 10 năm tồn tại. Theo MacRumors, thay đổi này nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cổng sạc của Liên minh châu Âu (EU) cho thiết bị di động. Cuối tháng 10, Giám đốc Marketing Toàn cầu Greg Joswiak xác nhận Apple sẽ tuân thủ quy định, nhưng chưa rõ USB-C được sử dụng trên toàn cầu hay chỉ dành cho các mẫu iPhone bán tại EU. Dù vậy, nhà phân tích uy tín Ming-Chi Kuo lại nhận định chỉ phiên bản Pro được nâng cấp về băng thông, còn iPhone 15 cơ bản vẫn dùng chuẩn USB 2.0 với tốc độ truyền dữ liệu chậm hơn. 2. Tốc độ làm mới màn hình: Apple sẽ cần đầu tư mạnh vào tốc độ làm mới màn hình cho iPhone 15 khi đối thủ của họ - Google đã trang bị cho mẫu Pixel 7 tốc độ làm mới lên tới 90Hz trong khi chỉ với mức giá 599 USD, rẻ hơn hẳn 200 USD so với iPhone 14. Trước đó, báo cáo từ GizChina cho biết, iPhone 15 và 15 Plus sẽ có màn hình với tốc độ làm mới 60Hz ở kích thước tương ứng 6,1 inch và 6,7 inch. Trong khi đó, iPhone 15 và 15 Pro sẽ có màn hình tốc độ làm mới 120Hz ở kích thước tương ứng 6,1 inch và 6,7 inch. Cải tiến lớn này có thể sẽ làm tăng sức hút của iPhone 15 và iPhone 15 Plus. 3. Camera: iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max (iPhone 15 Ultra) có thể sẽ được trang bị camera kính tiềm vọng mới, mang tới khả năng zoom quang học 5x hoặc 6x. Điều này sẽ cho phép chúng thu hẹp khoảng cách với Pixel 7 Pro của Google và Galaxy S23 Ultra của Samsung. Vậy thay đổi nào sẽ dành cho iPhone 15 bản tiêu chuẩn và iPhone 15 Plus? Người dùng kỳ vọng Apple sẽ đưa những nâng cấp trên iPhone 14 Pro sang dòng iPhone 15, cho phép zoom quang học 3x và zoom kỹ thuật số 15x. Galaxy S22 bản thường hiện nay được trang bị ống kính tele với khả năng zoom quang học 3x và zoom kỹ thuật số 30x, trong khi có giá bán 799 USD. Vậy tại sao iPhone 15 lại không thể? Trong trường hợp Apple không thực hiện cải tiến này đối với iPhone 15 thì nhiều người dùng hy vọng mẫu smartphone này sẽ được trang bị cảm biến chính 48MP, tương tự như iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. 5. Chip xử lý mới: iPhone 15 Pro có thể là những smartphone đầu tiên trang bị A17, chip xử lý tiến trình 3 nm do TSMC sản xuất. Công nghệ chip mới dự kiến cho hiệu năng cao hơn 10-15%, tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với chip 4 nm trên iPhone 14 Pro. Trong năm nay, Apple đã phân biệt chip xử lý giữa iPhone 14 Pro và iPhone 14 tiêu chuẩn. Chiến lược này có thể được áp dụng trong năm 2023, khi iPhone 15 và 15 Plus sẽ dùng chip A16 Bionic. Ảnh: 9to5Mac. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

