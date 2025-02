AI “phục dựng” Phú Sát hoàng hậu, Lâm Đại Ngọc, bất ngờ dung mạo

1. Hoàng đế Quang Tự (1871–1908) là vị hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh, trị vì từ năm 1875 đến 1908. Ông nổi tiếng với việc bị Từ Hi Thái hậu kiểm soát quyền lực. (Ảnh: Dân Việt) AI đã phục dựng chân dung hoàng đế Quang Tự với khuôn mặt điển trai, đôi mắt sáng, và nụ cười nhẹ. Chi tiết từng nốt ruồi trên mặt được tái hiện chân thực, mang lại hình ảnh sống động về vị hoàng đế này. (Ảnh: Phụ nữ mới) 2. Phú Sát hoàng hậu (1712–1748) là người được hoàng đế Càn Long yêu thương nhất. Bà nổi tiếng với sự hiền hậu và khí chất quý tộc. (Ảnh: Sohu) AI đã tái hiện Phú Sát hoàng hậu với vẻ đẹp dịu dàng, khuôn mặt thanh tú, và nụ cười đầy thu hút. Nhiều người nhận xét rằng chân dung do AI phục dựng khác biệt so với hình ảnh trên phim ảnh, mang lại một góc nhìn mới về vị hoàng hậu nổi tiếng này. (Ảnh: Phụ nữ mới) 3. Tuệ Hiền Hoàng quý phi (1711–1745) là một phi tần của hoàng đế Càn Long, xuất thân từ gia đình quý tộc. (Ảnh: wikipedia) AI đã phục dựng chân dung của bà với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đẹp, và chiếc mũi nhỏ xinh. Vẻ đẹp của bà được so sánh với các minh tinh hiện đại. (Ảnh: Phụ nữ mới) 4. Lâm Đại Ngọc là nhân vật chính trong tiểu thuyết "Hồng Lâu Mộng", nổi tiếng với vẻ đẹp đa sầu đa cảm. (Ảnh: Sohu) Dựa trên miêu tả trong tiểu thuyết, AI đã tái hiện Lâm Đại Ngọc với đôi lông mày thanh tú, khuôn mặt thanh thoát, và vẻ đẹp đầy nữ tính. Nhiều người cho rằng chân dung do AI tạo ra còn đẹp hơn cả các phiên bản trên phim ảnh. (Ảnh: Sohu) Mời quý độc giả xem thêm video: Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc qua chân dung ảnh phục dựng.

