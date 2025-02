Vì sao Apple không chịu tiết lộ ẩn ý “chữ E” trên iPhone 16E?

Apple không tiết lộ ý nghĩa của chữ "E" trong iPhone 16E, nhưng nhiều giả thuyết cho rằng nó có thể đại diện cho "Exciting" (thú vị) hoặc "Essential" (thiết yếu). (Ảnh: Apple) Trước đây, Apple từng sử dụng chữ "e" trong eMac (viết tắt của "Education") và Apple IIe ("Enhanced"), nhưng iPhone 16E không thuộc hai nhóm này.(Ảnh: WIRED) iPhone 16E có nhiều nâng cấp như camera 48MP, chip A18 hỗ trợ Apple Intelligence, Face ID và sạc không dây, khiến nó khác biệt so với dòng SE trước đây. (Ảnh: Apple) Dù có nhiều điểm chung với dòng iPhone 16, iPhone 16E vẫn có những cắt giảm như phần khuyết tai thỏ, không hỗ trợ MagSafe và thiếu Camera Control. (Ảnh: Apple) Với giá 599 USD (khoảng 17 triệu đồng tại Việt Nam), iPhone 16E không còn là một mẫu iPhone giá rẻ như SE trước đây. (Ảnh: The Indian Express) Đây là mẫu iPhone rẻ nhất có Apple Intelligence và hỗ trợ kết nối nhắn tin vệ tinh Emergency SOS, nhắm đến đối tượng muốn trải nghiệm công nghệ mới với giá thấp hơn. (Ảnh: Apple) iPhone 16E là lựa chọn cho những ai muốn một chiếc iPhone không quá đắt đỏ nhưng cũng không muốn sử dụng thiết kế cũ của iPhone SE. (Ảnh: Apple) Dù hiện đại hơn các mẫu SE trước, iPhone 16E có mức giá cao hơn và có thể không còn giữ được bản sắc của dòng iPhone SE truyền thống. (Ảnh: Apple) Mời quý độc giả xem thêm video: Cách để phế bỏ Action Button On iPhone 16.

