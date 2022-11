10 kỷ lục khủng khiếp nhất về hạn hán trong lịch sử thế giới

1. Sahel (Tây Phi) năm 2012: gần 20 triệu người ở 8 quốc gia Tây Phi gồm các khu vực Sahel đã phải đối mặt với hạn hán khủng khiếp. Điều đó khiến họ lâm vào nạn đói khủng khiếp, thảm họa này trở thành một trong những thảm cảnh tồi tệ nhất trên hành tinh trong những năm gần đây. (Nguồn: Báo Đắk Lắk) 2. Ethiopia từ năm 1983-1985: nạn đói tồi tệ nhất xảy ra ở Ethiopia trong lịch sử hiện đại do một đợt hạn hán khắc nghiệt xảy ra trong khu vực, khiến hơn 400.000 ca tử vong. (Nguồn: KhoaHoc.tv) 3. Australia từ năm 1982-1983: là đợt hạn hán tồi tệ nhất ở Australia trong thế kỷ XX. Thời điểm đó, lượng nước ở thượng nguồn sông Murrumbidgee và các hồ chứa khắp miền Đông Nam Australia giảm đến mức chưa từng có trước đó. (Nguồn: wikipedia.org) 4. Trung Quốc năm 1941: là thảm họa tồi tệ nhất hoàn toàn do hạn hán và thiếu mưa gây ra mà không hề có mặt bất kỳ yếu tố nào khác như các cuộc xung đột, chiến tranh hay dịch bệnh. (Nguồn: wikipedia.org) Hạn hán Trung Quốc năm 1941 gây thiệt hại hàng triệu cây trồng và thiếu lương thực, hậu quả là gần 2 triệu người đã chết. (Nguồn: VietnamPlus) 5. Đông Phi năm 2011: đợt hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Phi. Hạn hán gây ra một cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng khắp Somalia, Djibouti, Ethiopia, Kenya và đe dọa cuộc sống của hơn 10 triệu người. (Nguồn: wikimedia.org) 6. Brazil năm 2015: hạn hán Brazil năm 2015, là một đợt hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến phía Đông Nam của Brazil bao gồm cả khu vực đô thị của Sao Paulo và Rio de Janeiro. Đợt hạn hán này được mô tả là tồi tệ nhất trong 80 năm qua. (Nguồn: wikipedia.org) 7. Bắc Mỹ năm 2002: hạn hán năm 2002 kéo dài và khá nghiêm trọng ở một số khu vực, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề đến miền Bắc nước Mỹ. (Nguồn: KhoaHoc.tv) 8. Tây Ban Nha năm 2014: nhiều nơi ở Tây Ban Nha bị hạn hán cường độ cao nhất trong hơn một thế kỷ rưỡi. Valencia và Alicante là hai trong những khu vực tồi tệ nhất bị ảnh hưởng. Theo cơ quan khí tượng của nước này, trong vòng 150 năm qua, họ chưa bao giờ chứng kiến một đợt hạn hán dài và dữ dội như vậy. (Nguồn: KhoaHoc.tv) 9. Việt Nam năm 2016: Việt Nam gánh chịu đợt hạn hán được cho là chưa từng trong lịch sử 100 năm qua. Đợt hạn hán kèm theo xâm nhập mặn này ảnh hưởng trực tiếp đến hơn chục tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, sông ngòi trơ đáy, đất khô nứt nẻ đang là thảm cảnh tại đây. (Nguồn: KhoaHoc.tv) 10. Vùng Sừng châu Phi 2022: ngày 8/4, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo khu vực Đông Bắc Phi (còn gọi là vùng Sừng châu Phi) đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ khiến 15 triệu người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. (Nguồn: VietnamPlus) Mời quý độc giả xem video: GS.TS Phan Văn Tân chia sẻ về ý nghĩa của công trình đầu tiên về hạn hán trên khu vực Đông Nam Á. Nguồn: Video do PV Tri thức & Cuộc sống thực hiện.

