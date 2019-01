Xem tử vi tuần mới chính xác của 12 cung hoàng đạo

Bạch Dương | 21/3 – 19/4

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo dự báo vận trình của Bạch Dương khá tốt. Đây được coi là một tuần mà bạn sẽ vượt qua được mọi khó khăn và thành công bằng chính sự kiên trì của mình. Bạn không phải lo lắng quá nhiều về công việc, nếu gặp trở ngại cũng sẽ có người chỉ dẫn nhiệt tình, chỉ cần cố gắng học hỏi thêm càng nhiều kinh nghiệm càng tốt.

Tình hình tài chính của bạn trong tuần cũng rất tốt. Tuy nhiên đừng vì thế mà chủ quan tiêu xài hoang phí. Đây cũng chính là lúc phù hợp để bạn nắm bắt lấy các cơ hội kinh doanh gia tăng thu nhập.

Về mặt tình cảm, Bạch Dương khá may mắn khi những người còn đang độc thân, lỡ "say nắng" một ai đó thì có thể bày tỏ và biết đâu đó, hai bạn sẽ là một cặp vì tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo dự báo bạn đang rất may mắn. Thậm chí, có nhiều người còn nhận được lời tỏ tình từ người mà mình không ngờ đến. Khá bất ngờ nhưng cũng đừng vội từ chối vì có thể đó là người phù hợp với bạn hơn so với những người mà bạn đang tìm hiểu.

Về vấn đề sức khỏe, bạn có thể bị ốm do ảnh hưởng của thời tiết. Song đây cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi và điều chỉnh giờ giấc khoa học hơn thì mọi chuyện sẽ ổn.

Kim Ngưu | 20/4 – 20/5

Tuần này, mọi việc diễn ra xung quanh Kim Ngưu đều có dấu hiệu được cải thiện theo hướng tích cực.

Về mặt công việc, khả năng giao tiếp tuyệt vời cùng sự tự tin và tinh thần làm việc nghiêm túc, công bằng giúp năng suất và hiệu quả tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Chưa kể, bạn còn có quí nhân phù trợ, hãy để ý những người đàn ông xung quanh mình. Đó chính là người sẽ giúp đỡ bạn, vậy nên hãy cân nhắc và điều khiển hành vi, thái độ của mình thật chuẩn xác.

Về phương diện tình cảm, bạn nhận được những điều ngọt ngào, lãng mạn đến từ nửa kia của mình, cảm nhận rõ sự ân cần của đối phương, hai người đã bắt đầu bán tính tới những dự định trong tương lai.

Về tình hình tài chính cũng đã có những dấu hiệu khả quan hơn nhờ sự khôn ngoan trong chi tiêu, xác định rõ nhu cầu trước khi mua sắm. Nếu duy trì được tình trạng này thì bạn sẽ có một khoản tiền tiết kiệm cho các kế hoạch của bản thân.

Sức khỏe của Kim Ngưu hoàn toàn ổn định nhưng cũng không nên chủ quan, nhất là trong những ngày thời tiết lạnh giá. Dù bận bịu với công việc đến đâu bạn cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn chứ đừng chỉ chúi đầu vào công việc như thế. Nếu không thể phân chia thời gian một cách hiệu quả, hãy bớt chút thời gian nghỉ trưa bên những người đồng nghiệp ở bên ngoài để có một giấc ngủ, dù chỉ là 30 phút cũng sẽ giúp bạn khá hơn rất nhiều.

Song Tử | 21/5 – 21/6

Ảnh minh họa. Tuần này, Song Tử nên đặc biệt chú ý đến các vấn đề tranh chấp. Bạn cần kiểm soát sự Tử vi tuần mới nhất của Song Tử sự nghiệp sẽ rất tốt nếu bạn học được cách khiêm tốn và thể hiện thái độ hòa nhã. Hãy cố giữ mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, đừng tranh cãi vì vừa phiền phức lại thiệt thòi cho mình. Bạn nên xem bói tử vi tháng để chủ động hơn trong mọi việc nhé.



Chòm sao này dùng thái độ tích cực và lạc quan nhất để đối diện với cuộc sống, luôn tràn đầy hứng khởi và tươi vui, không ngại tiến về phía trước. Nhưng nên tiết chế bản thân đừng tự tin quá đến mức kiêu ngạo, chèn ép người khác vì chỉ khiến bản thân bị cô lập mà thôi.

Tuần này Song Tử đã tìm được cách tháo gỡ khó khăn về tài chính và bù đắp những thiếu hụt trong thời gian trước. Ngoài sự nỗ lực của bản thân cộng thêm sự trợ giúp của bạn bè nên các khoản nợ nần đã nhanh chóng được giải quyết, không còn khó khăn như trước nữa.

Chuyện tình cảm gặp chút rắc rối vì mọi người đang ra sức phản đối mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Tuy nhiên Song Tử lại không muốn buông tay vì tình cảm chân thành và một phần là sự cố chấp, tự tôn. Bạn cần tỉnh táo suy nghĩ để có những quyết định chính xác cho mình.

Cự Giải | 22/6 – 22/7

Tuần này, điều duy nhất Cự Giải cần nhớ là sự trung thực. Trung thực với cảm xúc của bản thân. Bất kể bạn phải đối mặt với điều gì cũng đừng trốn thoát, hãy dũng cảm chấp nhận. Điều đó cũng có nghĩa là bạn nên hợp tác với mọi người để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hãy yên tâm là những cuộc tranh chấp sẽ sớm kết thúc và hòa bình lại trở lại. Những điều này sẽ đều đem đến cho bạn điều tích cực chứ không hề có hại gì.

Chuyện tình cảm không được tốt như mong đợi, tính tình bạn khá thẳng thắn nên khi những người mới quen muốn tìm hiểu sâu hơn đều cảm thấy khó khăn trong quá trình tiếp xúc. Cũng có thể là do lúc này Giải Giải chưa sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới.

Sức khỏe của bạn không được tốt là do những thói quen không lành mạnh gây ra. Đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp tới dạ dày, nên ưu tiên các thực phẩm nhẹ để tránh tình trạng bị rối loạn do cách ăn uống thiếu khoa học gây ra.

Sư Tử | 23/7 – 22/8

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo dự báo đây là một tuần với sự vận trình khá tốt của những người thuộc cung Sư Tử. Công việc không quá nhiều, ở mức vừa đủ để bạn có thể hoàn thành đúng tiến độ công việc, lại vẫn có thể có thời gian để nghỉ ngơi. Tuy gặp phải một vài vấn đề nhỏ nhưng bạn vẫn nên cẩn thận, đừng chủ quan mà để xảy ra sai sót, tạo ấn tượng không đẹp trong mắt mọi người.

Trong tuần, có một vài sự lo lắng sẽ xuất hiện. Chủ yếu vẫn là từ công việc đem lại. Một vài sự nhầm lẫn khiến những cố gắng của bạn không được công nhận như chính sự kì vọng của bạn khiến bạn cảm thấy khó chịu và nản chí. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, tất cả những gì được tạo nên bởi chính sự nỗ lực và cố gắng của bản thân thì đều sẽ có ích cho bạn ở một lúc nào đó.

Về mặt tình cảm, tuần này lại một tuần không may mắn lắm với những người thuộc cung Sư Tử. Có thể sẽ xuất hiện sự chia li. Đồng thời, một vài sự thay đổi nhỏ trong kế hoạch khiến bạn phải đi xa. Nếu không có việc quan trọng trong gia đình thì đây cũng là điều bạn nên cân nhắc. Nó sẽ khiến cho tinh thần bạn trở nên thoải mái hơn.

Sức khỏe của Sư Tử rất tốt, bạn luôn lên kế hoạch cụ thể cho cuộc sống của mình, tập thể dục điều độ hàng ngày nhờ vậy mà cơ thể được cải thiện rõ rệt, nếu cố gắng duy trì thì sẽ không phải hối hận vì nỗ lực này. Ngoài ra, bạn cũng cần nhắc nhở người thân của mình về vấn đề an toàn giao thông trong giai đoạn cuối năm như thế này.

Xử Nữ | 23/8 – 22/9

Tử vi hàng tuần 12 cung hoàng đạo tiết lộ Xử Nữ vì áp lực chuyện gia đình nên cảm giác muốn bùng nổ và có thể mâu thuẫn, tranh cãi với người thân. Nếu không muốn thỏa hiệp thì cũng nên bình tĩnh lại, đợi cơn giận trôi qua bạn sẽ thấy dù gì đi chăng nữa người nhà không thể bỏ được nên đừng làm lớn chuyện. Lúc này bạn cần có các mối quan hệ bên ngoài trợ giúp, nếu có thể hãy ra ngoài đi chơi, đi dạo để quên đi những chuyện buồn và bình tâm lại.

Ngoài ra khi gặp gỡ nhiều người bạn sẽ biết ứng xử tốt hơn, biết đâu lại giải quyết được vấn đề trong gia đình của mình. Tâm trạng không tốt nên Xử Nữ có phần chểnh mảng trong công việc, hiệu suất giảm sút đáng kể, thậm chí có người còn muốn bỏ việc nữa. Chưa bàn tới lợi hại nhưng chỉ riêng việc có suy nghĩ vô trách nhiệm như vậy đã là không ổn rồi, hãy làm việc một cách công tư phân minh để tránh ảnh hưởng tới cả tập thể.

Suy nghĩ nhiều cộng thêm sinh hoạt kém điều độ nên sức khỏe của chòm sao này kém là đương nhiên. Lúc này bạn cần điều chỉnh lại cuộc sống, tránh nghĩ ngợi xa xôi mà nên tập trung vào các vấn đề cần thiết, chuyện đâu khắc có đó, khúc mắc nào cũng có thể tháo gỡ được.

Thiên Bình | 23/9 – 23/10

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy tuần này Thiên Bình bắt buộc phải kiểm soát các ham muốn của bản thân. Tránh phung phí tiền bạc vào những đầu tư không thích hợp.

Công việc thuận lợi khi có sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, có được điều này cũng là do mọi người đã cởi mở trò chuyện với nhau để hiểu nhau thêm nên không còn tồn tại khúc mắc nào giữa đôi bên. Tuy nhiên về chuyện tiền bạc thì bạn nên lưu ý một chút để tránh xảy ra sai sót. Nếu gặp phải vấn đề này cũng đừng vội đổ lỗi cho bất cứ ai, bạn nên xem lại mình đã sai ở điểm nào để chấn chỉnh lại bản thân.

Chuyện tình cảm diễn ra khá suôn sẻ, những người thuộc cung Thiên Bình nhận được những điều khá thú vị từ nửa kia của mình.

Về vấn đề sức khỏe, đây có vẻ là điều khiến Thiên Bình phải lưu ý nhiều nhất khi bắt đầu có dấu hiệu suy giảm vì ăn uống tiệc tùng liên miên, bạn nên thận trọng hơn với những thực phẩm nạp vào người vì nếu ăn quá nhiều, quá dư thừa cũng không tốt cho cơ thể mà còn hoang phí tiền bạc.

Bọ Cạp | 24/10 – 21/11

Tuần này là một tuần khá tốt đẹp và suôn sẻ trong công việc của những người thuộc cung Bọ Cạp. Bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà cấp trên giao cho với tinh thần hứng thú. Còn với những Bọ Cạp đang kinh doanh, bằng sự chăm chỉ và tinh thần hào phóng, bạn cũng đạt được nhiều thành quả đáng kể.

Bên cạnh đó, Bọ Cạp cũng sẽ có những tin vui trong chuyện tiền bạc, thu nhập tăng đồng thời bạn cũng từ bỏ được những thói quen xấu trong việc chi tiêu. Sau một thời gian thực hành tiết kiệm, chòm sao này đã để ra được một khoản kha khá đề phòng cho những tình huống sau này.

Về chuyện tình cảm, bạn và người ấy rơi vào khoảng lặng và hai người cần có chút thời gian tách nhau ra để nhìn nhận lại tình cảm của mình. Sau khi đã ổn định tinh thần, hai bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau để chuẩn bị cho bước đi kế tiếp.

Về vấn đề sức khỏe của Bò Cạp thì lại không được tốt lắm vì thời gian vừa qua bạn không duy trì chế độ tập luyện thường xuyên. Cộng thêm thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng lại chủ quan vì lý do quá bận rộn và có nhiều việc cần giải quyết.

Nhân Mã | 22/11 – 21/12

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy tuần này là một tuần mà Nhân Mã cần phải giữ bình tĩnh trong chuyện tình cảm, không nên áp đặt quá nhiều vào đối phương. Mọi việc tiến triển thuận lợi cũng là lúc bạn khẳng định lại bản thân, nhưng tuyệt đối không được tin tưởng vào một ai đó quá cho dù bạn đã thân quen với họ từ lâu.

Tuy nhiên, cảm giác buồn và cô đơn, thậm chí là đôi khi cảm nhận rõ nét sự mất mát đến nỗi tâm trạng của bạn lao dốc và rơi thẳng xuống vực thẳm là điều mà Nhân Mã vẫn phải trải qua dù đang trong một mối quan hệ. Nguyên nhân xảy ra tình trạng này chỉ là bởi Nhân Mã quá mạnh mẽ lại cầu toàn nên vô tình tạo ra những khó khăn cho đối phương. Sớm nhận ra điều này và thay đổi thái độ thì mối quan hệ sẽ được cải thiện.

Chòm sao này thể hiện được tinh thần làm việc rất tốt, bạn khéo léo và đưa ra được những sáng kiến mà người khác chưa từng nghĩ tới. Nhờ vậy mà Mã Mã đã ghi điểm được với đồng nghiệp và cấp trên của mình. Cũng trong tuần này, lời nói sắc nét cùng óc nhạy bén sẽ mang đến cho bạn những chiến thắng.

Về phương diện tiền bạc, hãy thận trọng hơn đừng tin người mù quáng mà đánh mất số tiền vất vả kiếm được.

Ma Kết | 22/12 – 19/1

Tuần này là một tuần với nhiều tiếng thở dài của Ma Kết, mọi việc của bạn đều rất rất không tốt. May mắn không đến với chòm sao này trong bất kì lĩnh vực nào. Đây là lúc bạn nên học hỏi, lắng nghe tư vấn của người khác vì đây mới là những lời khuyên có ích cho bạn trong tình huống này.

Về chuyện tình cảm, mọi thứ dường như đang lao dốc không phanh khi cả hai vô tình biết về quá khứ của nhau. Hai bạn đã có một cuộc xung đột thực sự, đó là điều không cần thiết. Tuy nhiên nếu dùng trái tim khoan dung để đối diện với tình huống này thì kết quả sẽ tốt hơn.

Nhìn chung sức khỏe của bạn tuần này đã được cải thiện đáng kể, nhất là những người đang gặp vấn đề về xương khớp, cột sống sau khi thăm khám kiểm tra đã nhận được kết quả khả quan. Bên cạnh đó Ma Kết đừng quên duy trì chế độ luyện tập mỗi ngày và tránh ngồi một chỗ trong thời gian quá lâu.

Bảo Bình | 20/1 – 18/2

Xem tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo 2019 Bảo Bình muốn phát triển tài năng bản thân để vươn lên vị trí cao hơn trong công việc nhưng điều này không dễ dàng vì đối thủ khá đáng gờm. Ai cũng có thế mạnh riêng nên đừng tự tin thái quá, phải tích cực cố gắng trong mọi lĩnh vực nữa.

Bên cạnh đó tuyệt đối không để tình cảm xen vào công việc, nhất là khi làm cùng một chỗ với nửa kia của mình thì khó tránh khỏi việc tranh chấp, xích mích, vừa tổn thương tình cảm mà còn ảnh hưởng tới hiệu quả công việc. Do đó hãy để cho cả hai có không gian riêng tư nhé. Hãy cố gắng duy trì tâm trạng ổn định, bình tĩnh thì bạn mới đưa ra được những quyết định đúng đắn và sáng suốt.

Đầu óc vốn hay mơ mộng nên chỉ cần đi lệch hướng một chút thôi cũng đủ gây tổn thất nặng nề rồi, vì vậy hãy thận trọng nhé. Nếu có ý định thay đổi công việc hay chỗ ở, Bảo Bình hãy tham khảo ý kiến của người mà mình tin tưởng nhé. Có thể người ngoài không hiểu rõ bằng người trong cuộc nhưng đôi khi họ sẽ tỉnh táo hơn nên có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích, rất có giá trị tham khảo.

Song Ngư | 19/2 – 20/3

Tuần này là một tuần khủng hoảng của những người thuộc cung Song Ngư.

Về công việc, mọi thứ không được tốt cho lắm, có lẽ là do thời tiết ảnh hưởng tới tinh thần của bạn. Nếu có thể hãy ra ngoài nghỉ ngơi trước khi quay lại làm việc biết đâu sẽ cải thiện được hiệu quả. Về phương diện tiền bạc bạn không phải lo nghĩ quá nhiều. Nhiều nguồn thu cùng đổ về một lúc nên chòm sao này không gặp phải khó khăn gì, nếu có ý định kinh doanh hay đầu tư vào hạng mục mới nào đó thì đây thực sự là thời điểm rất tốt.

Ngoài ra bạn cũng nên coi chừng trộm cắp, mất mát trong chuyện tiền nong. Công việc kinh doanh theo đó cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn và trở ngại. Nhiều kế hoạch bị đình chỉ hoặc trì hoãn.

Chuyện tình cảm đã có chuyển biến tích cực dù trước đó hay người vẫn có những bất đồng tưởng chừng khó hóa giải. Giờ đây cả hai đã cởi mở và chia sẻ với nhau nhiều hơn nên xóa bỏ được mọi hiểu lầm, mối quan hệ ngày càng gắn bó khăng khít hơn.

Sức khỏe của Song Ngư rất tốt, bạn cảm thấy không thoải mái với không khí ngột ngạt, tù túng trong nhà nên rất chăm chỉ ra ngoài luyện tập. Nhờ vậy mà thể trạng của bạn đã được cải thiện đáng kể. Duy chỉ có một điều là bạn đang trong giai đoạn đen đủi về tình hình tài vận nên nếu ra ngoài thì không nên đem theo quá nhiều tiền, lời khuyên cho bạn là cầm thẻ ngân hàng đi và chỉ mang một chút tiền lẻ cho việc cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn giảm bớt khả năng mất mát không đáng có.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.