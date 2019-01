Bói tình yêu 12 cung hoàng đạo năm 2019: Lãng mạn hay đau khổ?

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Bạn sẽ bắt đầu năm 2019 với rất nhiều sự hứng thú, lãng mạn và đam mê. Chuyện tình cảm tốt đẹp có thể khiến bạn quá tự tin và dễ gặp phải những rủi ro không cần thiết. Bạn hãy suy nghĩ trước khi bạn hành động. Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Vào tháng hai và tháng ba, bạn có thể có một cuộc tình lãng mạn gió lốc hoặc một mối tình say đắm. Một mối quan hệ lãng mạn có thể biến thành một cam kết. Có thể có một số thay đổi lớn vào tháng ba. Bạn có thể có một số thăng trầm trong chuyện tình cảm vào năm 2019. Hãy chuẩn bị cho một số cơ hội mới!Cung hoàng đạo Song Tử: Có vẻ như bạn sẽ có nhiều lựa chọn vào năm 2019! Bạn sẽ có quyền quyết định và ý chí. Sự tò mò đã là điểm mạnh lớn nhất của bạn. Bạn đừng quá mải mê với những lời hứa hẹn hò lãng mạn. Cự Giải: Năm 2019 có thể là một năm bạn cần điều chỉnh tình yêu. Bạn cần phải kiên nhẫn. Sau khi đối mặt với nhiều vấn đề căng thẳng, bạn sẽ nhận được những thứ tích cực hơn. Sư Tử: Dường như bạn có thể có được những gì trái tim bạn mong muốn. Năm 2019, bạn sẽ có một tình yêu trọn vẹn, đầy lãng mạn và ham muốn. Tuy nhiên, bạn có thể gặp một số trục trặc vào tháng 2 và tháng 3 vì mối quan hệ của bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Xử Nữ: Năm 2019 là thời điểm thích hợp để bạn bước ra vỏ bọc của mình và bước vào những cuộc phiêu lưu. Vì Xử Nữ thường hơi gò bó và ngại ngùng khi nói về tình yêu, nhưng năm nay bạn sẽ có thể có một tình yêu ngọt ngào. Thiên Bình: 2019 sẽ là một năm “được hay không được” của bạn. Bạn sẽ phải đối mặt với những tình huống khó xử. Cân nhắc ưu và nhược điểm của bất kỳ tình huống nào, dù là tình yêu hay tình dục sẽ khiến bạn khó đưa ra quyết định nào. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ hạn chế, bạn có thể được tự do vào tháng một, tháng ba và tháng sáu. Bọ Cạp: Nếu bạn thích kiểm soát trong một mối quan hệ thì trong năm 2019 này bạn nên nới lỏng nó. Đừng ngạc nhiên nếu người ấy muốn sự tôn trọng và bình đẳng hơn trong mối quan hệ. Bạn hãy cố gắng nắm lấy những khả năng và thay đổi mới trong một mối quan hệ và cho người ấy không gian riêng. Nhân Mã: Có vẻ như chuyện tình cảm của bạn đang có chút may mắn. Bạn sẽ ngập trong hạnh phúc và may mắn trong tình yêu. Ma Kết: Bạn không bao giờ xem nhẹ bất cứ điều gì liên quan đến tình cảm và luôn coi trọng mối quan hệ ổn định. Bạn có thể củng cố mối quan hệ. Vào tháng 3 bạn sẽ có những trải nghiệm mới. Điều này phụ thuộc vào cách bạn tận dụng tối đa mọi thứ như thế nào. Bảo Bình: Năm 2019 sẽ là một năm lãng mạn dành cho bạn. Bạn sẽ có nhiều niềm vui và hứng khởi. Bạn sẽ có một mối tình lãng mạn mới hoặc có thể có một số thay đổi trong mối quan hệ. Song Ngư: Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ không hạnh phúc hoặc mối quan hệ không an toàn, 2019 là năm tốt cho bạn. Bạn sẽ tìm cách thoát khỏi mối quan hệ rắc rối và tìm thấy niềm vui, hạnh phúc mà bạn xứng đáng nhận được từ một nửa phù hợp.

