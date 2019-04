Xem 5 số cuối của chứng minh thư đoán vận mệnh giàu sang

Xem số cuối chứng minh thư đoán vận mệnh cuộc đời

Số chứng minh thư là con số sẽ theo ta đến cuối cuộc đời, do vậy không có gì lạ khi nó cũng phần nào miêu tả tương lai, vận mệnh của chúng ta. Hãy cùng xem vận mệnh cuộc đời qua số cuối chứng minh thư của bạn như thế nào nhé.

1. Số cuối là số 1, 8

Nếu số cuối chứng minh thư của bạn là số 1 và 8 thì rõ ràng đây là 2 con số vô cùng tốt. Con số này thể hiện sự thích nghi với mức độ canh tranh gay gắt trong xã hội. Những người sở hữu con số này cũng vô cùng bản lĩnh và giàu sức sáng tạo.

Ngoài ra, trong tử vi số học, thì 2 số này còn hàm chứa sự giàu có và phát tài, không những thế may mắn mà 2 số này mang lại cũng không hề nhỏ. Trong bất cứ lĩnh vực gì, người ta vẫn tin sự may mắn làm nên thành công, vì vậy những con số may mắn luôn được quan tâm và “nâng niu” một cách đặc biệt.

Nu mọi người sở hữu con số này thì hãy nhớ nắm bắt vì chúng sẽ giúp bạn có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ, có cơ hội phát tài không ngừng, nếu như biết phát triển thì việc trở thành tỷ phú cũng không quá xa vời đâu!

2. Số cuối là 9

Nếu số chứng minh thư của mọi người kết thúc bằng số này thì hãy luôn tin rằng mọi khó khăn gian khổ trong cuộc sống đều sẽ chóng qua.

Những người sở hữu con số này thường gặp được nhiều điều tốt đẹp, chỉ cần chờ đến lúc thời cơ thích hợp, và phát triển theo chiều hướng hiệu quả nhất thì chắc chắn gặt hát được nhiều thành công.

Bên cạnh đó, những người sở hữu số 9 hoặc luôn gặp được con số này thì định sẵn được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống gặp nhiều may mắn, và có tương lai tươi sáng. Không sớm thì muộn cũng sẽ giàu có đến bất ngờ.

Ảnh minh họa. 3. Số cuối là số 2, 6



Nếu số cuối chứng minh thư của bạn là số 2 và 6 thì hãy cứ an tâm, bạn là một người tràn đầy năng lượng, không những thế bạn còn có khả năng giúp người khác tỏa sáng. Ai sở hữu 2 số cuối này thì bất luận là trong hoàn cảnh nào thì vẫn luôn bình tĩnh, giải quyết tốt mọi công việc.

Hơn nữa, trong tử vi số học, đây là 2 số mang ý nghĩa cát tường, nên đường công danh sự nghiệp cũng được quý nhân phù trợ rất nhiều. Không những thế, mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống đều được định sẵn, không cần quá vội vàng, gấp rút, cơ hội phát tài sẽ tự tìm đến với bạn, thậm chí có khả năng trở thành người giàu có trong nay mai, muốn làm gì thì làm, đi đâu cũng không quan trọng chuyện tiền bạc.

Ngoài ra, mọi người có thể thử dùng chứng minh thư tính theo cách sau để tiên đoán vận mệnh:

Sau đây là cách tính đơn giản xem số mệnh của bạn như thế nào:

Đầu tiên, hãy cộng tất cả những con số xuất hiện trên CMT của bạn, ví dụ: 0112277993, ta sẽ có 0+1+1+2+2+7+7+9+9+3= 41, 4+1=5. Sau đó, tiếp tục cộng tất cả các con số trong ngày tháng năm sinh lại, cũng theo cách như trên, với người sinh ngày 2.9.1955, ta sẽ được: 2+9+1+9+5+5=31, 3+1=4. Tiếp đến, cộng hai số này với nhau, 5+4=9, ta được con số cuối cùng và đối chiếu với kết quả bên dưới. Những người có số tổng là 10 thì vui lòng “ấn” số kết quả là 0 bên dưới nhé.

0 – Mãi mãi là người đến sau

Bạn sinh ra để làm á quân, mãi mãi là người đến sau. Dù bạn có giỏi giang, mạnh mẽ, năng động, tài ba đến mấy thì số phận luôn chỉ mỉm cười và đưa bạn đến chức vị thứ hai, vĩnh viễn là kẻ đứng sau người vô địch.

Từ sự nghiệp, học hành, gia đình đến cả chuyện yêu đương, chưa bao giờ bạn được nếm mùi vinh quang, thậm chí đôi lúc còn rơi vào tình trạng “học tài thi phận”, thua cả kẻ kém cỏi hơn mình.

Chính điều đó khiến bạn trở nên bức xúc, bực bội, luôn có tâm trạng bất ổn. Hãy thư giãn, mềm tính hơn một chút, đừng căng thẳng, tận hưởng những đặc quyền của ngôi vị á quân và nhìn nhận tích cực hơn một chút. Đừng bi quan quá, rồi bạn sẽ có lúc tỏa sáng không ngờ đấy!

1 – Đỏ vận triền miên

Số bạn sinh ra là để hưởng thụ may mắn, trời ban cho bạn trí thông minh hơn người, tính cách mạnh mẽ, sự quyết đoán để leo lên ngôi vị của người lãnh đạo. Điểm trừ đáng sợ nhất với bạn chính là đỏ nghiệp thì đen tình, bạn rất khó cân đối giữa sự nghiệp và tình yêu.

Muốn thành công lâu dài, điều tiên quyết là bạn phải tự xây dựng nền móng ngôi nhà tương lai vững chắc. Mọi việc cần từ tốn, xử lý, giải quyết triệt để, chu toàn. Đừng quá nôn nóng, ngoài 30 tuổi bạn sẽ có thành công nhiều người mong đợi.

2 – Quý nhân phù trợ

Phải nói thật rằng, bạn cũng khá lanh lẹ, tài giỏi, bạn có năng lực nhưng bạn khá hấp tấp nên làm việc đôi khi hơi cẩu thả. Nhưng thật tuyệt vời là bạn luôn được quý nhân phù trợ, hễ gặp trợ ngại, trục trặc là tự nhiên sẽ được giải cứu.

Chính vì thế, hãy phát huy thế mạnh của bản thân là vui vẻ, tích cực, tập trung làm việc, học hành. Vận may sẽ luôn mỉm cười với bạn và cuộc đời bao giờ cũng tự động hóa cát thành hung đúng lúc bạn bi quan nhất.

Câu nói chuẩn nhất với bạn là “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, càng không tranh chòi, đấu đá, bớt bon chen bao nhiêu, bạn càng được quý nhân cứu giúp, phò trợ nhiều bấy nhiêu!

3 – Nỗ lực hết mình

Nếu phải dùng 3 từ để miêu tả về con người bạn, thì đó là mưu trí, chăm chỉ và kiên định. Bạn luôn kiên trì thực hiện mọi việc đến cùng, với tâm lý “có công mài sắt, có ngày nên kim”.

Bạn nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp học hành, công việc, vượt qua mọi thử thách, nguy nan trong phút chót. Nhưng nhắc nhỏ rằng, làm việc gì, công tác tại đâu, bạn cũng luôn phải cần cù, trung thực, chớ nên vì chút tiền tài mà ham mê lóa mắt. Cũng đừng bao giờ đầu tư nóng vội, lướt sóng hay nhẹ dạ cả tin, số bạn không phải là số trúng độc đắc đâu!

Nỗ lực hết mình Cuộc đời bạn phải bôn ba, trải qua nhiều thăng trầm, gian khó, người khác có thể ung dung tự tại, nhàn nhã nhởn nhơ thì bạn lúc nào cũng phải chật vật, vất vả

4 – Lên voi xuống chó

Dùng từ này có lẽ hơi mạnh, vì cuộc đời bạn phải bôn ba, trải qua nhiều thăng trầm, gian khó. Người khác có thể ung dung tự tại, nhàn nhã nhởn nhơ thì bạn lúc nào cũng phải chật vật, vất vả với công việc, tình yêu, học hành…

Muốn ngẩng cao đầu đi đến cuối con đường đời dài vô tận, bạn nên lạc quan, vui vẻ “sống chung với lũ”. Yên chí nhé, tầm 30-40 tuổi trở ra, bạn sẽ gây dựng thành công mọi chuyện. Nhưng đây cũng là thời điểm khó khăn, mệt mỏi nhất, đừng chùn bước, cứ niệm thần chú cố gắng gấp đôi người thường, khổ tận cam lai!

5 – Lập nghiệp xa nhà

Thời trai trẻ bạn cũng vang danh khắp lối, nổi tiếng không phải dạng vừa đâu nhé, nhưng từ sau tuổi trung niên, bạn bắt đầu nghèo đi, sa sút theo cấp số nhân, thảm bại vô cùng.

Đừng bao giờ lao vào những trò đỏ đen may rùi, vì bạn không có số làm giàu trong nháy mắt, chơi xúc xắc cũng thua liên tục. Trong công việc, luôn phải giữ vững tinh thần cầu thị, làm việc cẩn thận nghiêm túc.

Giai đoạn từ 25 – 35 tuổi là thời điểm vàng để bạn chạm tay tới thành công. Nếu tha phương, xa nhà, nhất là ở trời Tây thì số phận sẽ thay đổi chóng mặt. Tuổi già sẽ an ổn, nhiều vui hơn buồn.

6 – Vượt lên cuộc sống

Bất cứ ai cũng phải trầm trồ, thán phục khi nói về bạn, vì bạn có một nghị lực hơn người. Bạn cực kỳ bình tĩnh, điềm đạm, làm việc chắc chắn, đã nói là làm, đã làm ắt sẽ thành công. Bạn luôn chọn việc khó, việc mà người khác chối từ, sợ hãi và luôn giành chiến thắng ngoạn mục. Vì thế, nhân khi còn thanh xuân trẻ khỏe, hãy đề ra và hoàn thành mọi mục tiêu khó nhằn nhất có thể.

Từ trung niên trở đi cuộc sống của bạn sẽ thuận lợi, may mắn hơn nhiều. Miễn là đừng tham vàng bỏ ngãi, bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo thiếu ăn thiếu mặc, hưởng thụ tuổi già quây quần hạnh phúc!

Vượt lên cuộc sống Bạn lúc nào cũng trung dung tĩnh tại, phẳng lặng đều đều, tình yêu êm ả, sự nghiệp bình bình, tính cách ôn hòa, tài vận vào ra vừa vừa

7 – Trung dung tĩnh tại

Cuộc đời của bạn sẽ vô tai họa, chẳng có đớn đau, thiếu đi khó khăn, không có thất bại, lúc nào cũng trung dung tĩnh tại, phẳng lặng đều đều. Tình yêu êm ả, sự nghiệp bình bình, tính cách ôn hòa, tài vận vào ra vừa vừa.

Bạn không giàu nhưng cũng chẳng bao giờ thiếu tiền tiêu, cứ hết là có, tiêu là đủ. Miễn là đừng cố ép mình làm những việc kinh thiên động địa để gây ấn tượng hay phá cách “cho vui”, bạn sẽ thanh thản đến tận cuối cuộc đời. Bình dị đôi khi lại rất hạnh phúc đấy, bạn biết không?

8 – Thiên hạ vô song

Trong ánh mắt của người khác, bạn là kẻ thiên hạ vô song, may mắn hơn người. Không phải là bởi bạn sinh ra trong giàu sang phú quý và sống trong nhung lụa cả đời. Đó là bởi bạn luôn biết cách điều khiển mọi việc theo khả năng và tầm kiểm soát của chính mình.

Bạn thường xuyên bị người khác ngáng đường, cản trở, bị kẻ xấu quấy rối gièm pha nhưng bao giờ cũng vậy, đến cuối cùng bạn vẫn vươn lên xuất sắc thắng lợi. Điểm cộng tuyệt vời nhất của bạn là dù bôn ba qua muôn nẻo đường đời trắc trở, bạn luôn được sao tốt chiếu mệnh, hóa hung thành cát, “tu thành chính quả”.

9 – Ôm cây đợi thỏ

Nhìn qua thì ai cũng nói rằng, bạn đúng là kiểu người an nhàn hưởng thụ, ôm cây đợi thỏ, lười biếng nhưng số hưởng vô cùng. Ngạc nhiên thay, bạn lúc nào cũng ung dung, rảnh rỗi, không sợ hãi nề hà việc gì, việc người ta sợ nhất, không thể nào làm được, chỉ cần bạn góp một tay thì đâu vào đấy, thuận lợi vô cùng.

Thật ra, bạn là kẻ có đầu óc hơn người, tư duy mạch lạc, đầu óc mẫn tiệp. Nhưng vì quá biếng nhác nên bạn luôn để lại ấn tượng xấu trong mọi người. Hãy chăm chỉ lên, chịu khó động tay động chân, bạn sẽ còn gặt hái thành công được hơn nhiều những gì bạn đang có!

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!