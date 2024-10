Vượt lên nghịch cảnh với 'Mình là cá, việc của cá là bơi'

“Mình là cá, việc của cá là bơi” (tựa gốc: "I’m a Fish – It’s My Job to Swim") là một cuốn sách nổi tiếng về phát triển bản thân, được viết bởi Takeshi Furukawa, một tác giả người Nhật Bản. Cuốn sách thuộc thể loại self-help, truyền cảm hứng và đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ độc giả, đặc biệt là giới trẻ. Với lối viết giản dị, sâu sắc, “Mình là cá, việc của cá là bơi” khuyến khích người đọc tự tin khám phá bản thân và sống một cuộc đời tự do, hạnh phúc.

Bìa cuốn sách “Mình là cá, việc của cá là bơi”. Ảnh: Hoàng Mai.



Cuốn sách không chỉ là những trang viết đơn thuần mà còn là một hành trình giúp mỗi cá nhân tìm lại niềm tin vào chính mình, vượt qua những giới hạn của bản thân. Từ chính tiêu đề “Mình là cá, việc của cá là bơi ”, tác giả đã gửi gắm một thông điệp sâu sắc về việc mỗi người sinh ra đều có những giá trị và khả năng riêng biệt. Giống như một con cá bơi lội trong đại dương bao la, chúng ta cần tìm ra bản chất thật của mình và sống đúng với bản năng ấy, không để những lo lắng hay sợ hãi làm ảnh hưởng đến con đường phát triển cá nhân.

"Trái tim tôi dường như đã tan vỡ ..."

Đây là lời phát biểu của Ichiro sau thất bại với đội tuyển Hàn Quốc tại vòng hai WBC¹ năm 2009. Mặc dù thời điểm đó, Ichiro là đội trưởng của đội tuyển Nhật Bản tại WBC, nhưng phong độ của anh hôm đấy thực sự không tốt. Với tỉ lệ đập bóng chỉ 10%, anh đã làm ảnh hưởng đến cả đội. Trong khi cả nước Nhật đang mong chờ một chiến thắng thì anh lại không thể đáp lại kỳ vọng ấy. Có lẽ anh đã phải chịu một áp lực tâm lý vô cùng lớn vào thời điểm đó.

Tác giả Takeshi Furukawa cho hay, bản thân tác giả cũng từng có cảm giác trái tim mình dường như đang vỡ ra giống cầu thủ Ichiro. Và có lẽ bất cứ ai trong chúng ta, không thể lúc nào cũng gặp những chuyện thuận lợi, suôn sẻ. Chúng ta ít nhiều đều có những lúc suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống hoặc trong công việc.

Cuốn sách này sẽ mang đến những gợi ý giúp bạn tháo gỡ những điều đang mắc phải, đó là: Không thể ngưng dằn vặt về những thất bại; Không cải thiện được quan hệ với cấp trên; Không cải thiện được tâm trạng, tinh thần; So sánh bản thân với người khác, không tự tin vào chính mình; Dù hiểu rõ vấn đề nhưng vẫn đố kị với người khác; Luôn luôn nghĩ đến công việc kể cả trong ngày nghỉ; Để tâm quá nhiều đến nhận xét, cái nhìn của người khác.

Theo tác giả Takeshi Furukawa, việc chúng ta có thể nhanh chóng thoát ra khỏi các suy nghĩ tiêu cực hay không hoàn toàn dựa vào thói quen suy nghĩ của chính chúng ta.

Người không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực thường luôn so sánh bản thân với ai đó và chỉ nhìn thấy điểm yếu của chính mình; Chỉ nhìn vào mặt xấu của đối phương, coi họ là những người xấu xa; Luôn cảm thấy mơ hồ, bất an, lo lắng; Tầm nhìn hạn hẹp, không nhìn nhận được sự vật, sự việc theo nhiều hướng khác nhau.

Họ cũng không thể đưa ra kế hoạch dự phòng khi có vấn đề phát sinh; luôn than vãn rằng mình chẳng còn lối thoát nào; Cảm thấy mệt mỏi, đuối sức do luôn muốn mọi việc phải thật hoàn hảo; Luôn đắm chìm trong thất bại của quá khứ.

Những người có suy nghĩ trên thường sẽ cảm thấy rất căng thẳng khi phải đối diện với những tình huống khó khăn.

Cuốn sách giới thiệu tới độc giả suy nghĩ của những người có thể “vượt lên nghịch cảnh". Để làm được điều đó, tác giả đã tìm hiểu thói quen suy nghĩ của nhiều người nổi tiếng thuộc các lĩnh vực khác nhau như Ichiro, Naoko Takahashi, Masayoshi Son, Habu Yoshiharu... Đồng thời, tôi cũng tập hợp và phân loại những suy nghĩ đã giúp họ vượt qua những thương tổn nặng nề, áp lực, thử thách mà người bình thường không thể chịu đựng được.

Trong kết quả của nghiên cứu này, tác giả nhận thấy có 9 điểm chung trong thói quen suy nghĩ của họ. Đó là: Chấp nhận toàn bộ con người của mình; Nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía; Từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo; Thay đổi cách nhìn chứ không thay đổi người khác; Tập trung vào những việc trong khả năng; Nhìn vào mặt tích cực; Cụ thể hóa một cách triệt để; Chấp nhận số phận; Sống cho giây phút hiện tại.

Ngay từ khi ra mắt, “Mình là cá, việc của cá là bơi” đã nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách bán chạy tại Nhật Bản và sau đó được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Độc giả khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những người trẻ đang gặp phải khó khăn trong việc định hình bản thân và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, đều đánh giá cao cuốn sách. Cuốn sách không chỉ giúp họ nhận ra giá trị của việc sống đơn giản, mà còn khuyến khích họ biết yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn.