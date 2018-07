Tử vi chủ nhật ngày 15/7/2018 của 12 con giáp

1. Tử vi tuổi Tý ngày 15/7/2018

Tuổi Tý đón ngày chủ nhật tràn đầy năng lượng, dù đi chơi hay đi làm thì bạn cũng đều cảm thấy hứng khởi nhờ tam hợp cục tương trợ. Bản mệnh thông minh, nhanh nhẹn, lại biết trước biết sau nên mọi việc tiến triển trôi chảy, không có gì đáng lo.

Tài lộc trong ngày khá vượng nên không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, đủ để tuổi Tý mua sắm, tiêu sài. Tuy nhiên số tiền không quá nhiều để mua những món xa xỉ, nếu muốn cải thiện tình hình thì bạn cần mạnh dạn bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của mình nhé.

Ngũ hành tương sinh nên tình cảm đôi lứa, tình thân gia đình ấm áp. Tuổi Tý sẽ có một ngày cuối tuần yêu đương say đắm, gỡ bỏ mọi hiểu lầm với đối phương và giải tỏa mọi áp lực trong lòng.

2. Tử vi tuổi Sửu ngày 15/7/2018

Tử vi hôm nay dự báo tuổi Sửu cần đề phòng có người nói xấu, bôi nhọ sau lưng, người đó có thể là bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn. Tuy nhiên không nên làm căng vì có thể bản thân sẽ chịu thua thiệt, nên dĩ hòa vi quý, đừng cố gắng cự cãi vì không có lợi cho bạn.

Bù lại công việc khá thuận lợi, nhất là những người buôn bán kinh doanh, chỉ cần chăm chỉ là đường tài lộc sẽ khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ đúng nghĩa, áp lực công việc giảm tải, có thể tăng cường mở rộng giao tiếp và các mối quan hệ xã giao.

Về phần sức khỏe không được thuận lợi như thế, tuổi Sửu cần thêm thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng sức nhiều hơn. Đừng ôm đồm quá nhiều công việc cùng lúc, sức người có hạn nên tốt nhất hãy sắp xếp hoàn thiện mọi việc ở cơ quan chứ đừng mang về nhà.

3. Tử vi tuổi Dần ngày 15/7/2018

Tử vi phương Đông dự báo, tuổi Dần hào phóng trong chi tiêu nhưng đó là lý do khiến bạn dễ bị người khác lợi dụng trong hôm nay. Vì vậy cần tỉnh táo, giúp người cũng nên chừng mực, tin người và cả nể chỉ khiến bạn gánh thêm thua thiệt.

Ngũ hành tương xung nên chuyện tình cảm có chút khúc mắc. Nếu tuổi Dần còn giận hờn một nửa của mình thì nên tìm cách hòa giải ngay. Hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh tạo không khí lãng mạn, làm mới mối quan hệ của mình đó.

Bạn cảm thấy sức khỏe không được tốt vì trong lòng có nhiều lo lắng, muộn phiền về tinh thần. Tuổi Dần nên nghỉ ngơi và lựa chọn đồ ăn thanh mát để giảm bớt tình trạng nóng trong người, đau nhức cơ thể hay uể oải tinh thần.

4. Tử vi tuổi Mão ngày 15/7/2018

Tử vi chủ nhật cho biết, công việc của tuổi Mão đã có định hướng rõ ràng không còn quá mông lung như trước, nhờ vậy tài lộc tốt hơn hẳn. Người buôn bán kinh doanh thu nhập khá, người làm công ăn lương nếu biết cách sắp xếm thời gian thì vẫn có thể tăng thêm thu nhập.

Song chính vì sự thuận lợi này mà tuổi Mão trở thành cái gai trong mắt người khác. Kẻ xấu trong bóng tối, bạn ở ngoài sáng nên cần thận trọng thì hơn, dùng cách đối đãi, cư xử của quân tử để thu phụ lòng người.

Chuyện tình cảm của người độc thân khởi sắc, bạn có sức hấp dẫn đối với người khác giới, nhờ vậy mà quen biết được đối tượng tâm đầu ý hợp. Tình cảm đôi lứa cũng trong giai đoạn mặn nồng, gắn bó, vợ chồng con cái hòa thuận yêu thương nhau.

5. Tử vi tuổi Thìn ngày 15/7/2018

Hôm nay, người tuổi Thìn đón ngày nghỉ hết sức hứng khởi, người kinh doanh buôn bán gặp thời cơ, phất nhanh như diều gặp gió. Vận trình của bạn đi xa hơn bao giờ hết. Dù sao vẫn nên thận trọng hơn trong quá trình xử lý công việc, đừng vì một phút bất cẩn mà gây ra soi sót không đáng có.

Người tuổi Thìn phải đương đầu với những nguy cơ ức chế tinh thần. Nhất là những cô gái tuổi Thìn, họ có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt. Nhưng càng tỏ ra mạnh mẽ lại càng thể hiện sự yếu đuối bên trong và hôm nay vì suy nghĩ nhiều nên bạn càng cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi mọi thứ.

Có thể nói, việc kiếm tiền đối với bạn trong thời điểm gần đây dễ như trở bàn tay, không có gì là khó khăn, nhất là khi bạn lại chăm chỉ và khéo léo. Vì thế, nhân dịp ngày nghỉ, bạn nên chi tiêu hào phóng hơn với những người luôn ở bên cạnh ủng hộ mình nhé.

6. Tử vi tuổi Tị ngày 15/7/2018

Người tuổi Tỵ trải qua ngày Chủ nhật dễ chịu, chuyện giấy tờ giải quyết tốt đẹp, những lo lắng trước đó về tình cảm được giải tỏa. Vợ chồng ko còn nghi ngờ, bạn bè làm ăn tin tưởng nhau, thấu tình đạt lý, vui vẻ.

Mặt khác, bạn không nên chủ quan khi đi lại bằng các phương tiện giao thông cá nhân cũng như công cộng. Bạn lưu ý đề phòng chuyện va chạm xe cộ hoặc cãi cọ với người lạ. Ngoài việc bản thân tự ý thức về an toàn, đi đúng luật thì còn phải giữ được bình tĩnh khi sự việc xảy ra.

Sức khỏe của người tuổi Tỵ ổn định nhưng đừng lơ là vì nền tảng thể lực của bạn không tốt lắm. Có điều kiện thì nên đi tập thể dục đều đặn. Có thể kết hợp đưa cả bố mẹ hoặc con nhỏ cùng tham gia. Cả nhà tổ chức buổi dã ngoại vận động, vừa khỏe vừa vui, kết nối tình thân.

7. Tử vi tuổi Ngọ ngày 15/7/2018

Tử vi ngày mới điềm báo người tuổi Ngọ có nguy cơ gây hiềm khích với bề trên. Mối quan hệ của bạn với sếp càng ngày càng không tốt nên cơ hội thăng tiến rất hiếm hoi, công việc trục trặc. Nếu bản mệnh không kiềm chế được rất có thể sẽ phải rời bỏ vị trí công việc một cách bất ngờ.

Hôm nay bản mệnh vượng đào hoa nhờ đó, cả người có đôi có cặp lẫn người độc thân đều có tin vui về nhân duyên, nên chẳng có gì bất ngờ nếu bạn có một ngày yêu đương say đắm. Bạn nên chia sẻ nhiều hơn với đối phương để giải tỏa áp lực trong lòng.

Sức khỏe của tuổi Ngọ không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên thời tiết liên tục thay đổi, khó tránh những lúc cảm thấy mệt mỏi, đau đầu. Bản mệnh cần cân bằng lại chế độ làm việc và nghỉ ngơi. Chú ý uống nhiều nước, ăn nhiều rau quả tươi và tránh các hoạt động thể chất quá mạnh, gây tổn hao sức lực.

8. Tử vi tuổi Mùi ngày 15/7/2018

Tử vi hàng ngày điềm báo, bản mệnh cảm thấy khó xử khi đối mặt với thị phi do đồng nghiệp đố kỵ. Nên nhớ là không nên phô trương thanh thế, khoe khoang tài năng kẻo vướng phải những lời đàm tiếu không hay. Càng lên cao càng có nhiều ánh mắt dõi theo, không thể không cẩn trọng được.

Người tuổi Mùi có Chính Tài soi sáng nên chỉ cần bỏ qua những mâu thuẫn về công việc là bạn có một ngày nghỉ thực sự tốt lành. Dường như bạn không cần phải làm việc quá vất vả mà vẫn được hưởng thụ thành quả như mong muốn.

Gia đạo bình yên, mối quan hệ với các thành viên trong gia đình được duy trì ở mức độ hài hòa. Thổ khí vượng nên khi đi chơi xa người tuổi Mùi nên chuẩn bị đồ ăn ở nhà, tránh ăn vặt dọc đường dễ mắc bị đau bụng. Khả năng cao bạn sẽ bị các bệnh liên quan tới ruột và toàn bộ hệ tiêu hoá. Nếu có biểu hiện lạ nên cố gắng thời gian đi kiểm tra để được chẩn đoán bệnh và nhanh chóng được chữa trị.

9. Tử vi tuổi Thân ngày 15/7/2018

Hôm nay tuổi Thân có lộc ăn uống, tiền bạc dồi dào nhờ Thực Thần che chở. Người làm ăn kinh doanh có cơ hội hợp tác đầu tư trót lọt, buôn may bán đắt nên dễ dàng thu được những mối làm ăn mới, mở rộng quan hệ xã hội.

Song trong ngày Thân Kim tự hình con giáp này khó tránh khỏi những suy nghĩ quẩn quanh, không có lối thoát. Lời khuyên cho bản mệnh là nên ra ngoài hít thở không khí trong lành, đừng ngồi lì một chỗ hay cố chịu đựng, biết đâu bạn sẽ tìm được cảm hứng sau khi ra ngoài đó.

Chuyện tình cảm có chút mâu thuẫn khi tuổi Thân và một nửa liên tục đấu khẩu, không ai chịu nhún nhường ai. Nếu được bạn nên hẹn người ấy cùng đi ăn, xem phim hay đi dạo để tháo gỡ dần dần những khúc mắc.

10. Tử vi tuổi Dậu ngày 15/7/2018

Vận trình chủ nhật của tuổi Dậu khá nhu hòa, nhưng có phần thiếu tính chủ động, độc lập. Nếu bạn có người hướng dẫn chỉ đường cho cách làm việc thì cơ hội cũng không ít nhưng nếu chỉ có một mình thì rất khó có thể thành công.

Trong ngày Kim vượng, tình hình tài chính khởi sắc, việc buôn bán kinh doanh của con giáp này khá lý tưởng. Bạn nhanh nhẹn, tháo vát và biết quản lý tiền bạc hiệu quả nên hôm nay sẽ có quyết định đầu tư đúng hướng, nhờ vậy mà thu nhập tăng lên đáng kể.

Đường tình duyên hài hòa, gia đạo yên vui nhờ tam hội cục nâng đỡ, tuổi Dậu có thể tính thêm chuyện sinh con cái. Người độc thân hãy thể hiện là chính mình để tạo sức hút với người xung quanh, đừng màu mè phông bạt lại thành giả tạo.

11. Tử vi tuổi Tuất ngày 15/7/2018

Hôm nay là ngày người tuổi Tuất không nên làm việc lớn, công việc trở ngại, nếu đầu tư sẽ thất bại. Bản tính bướng bỉnh, hay đổ lỗi cho người khác, viện cớ để bao biện là nguyên nhân khiến bạn vướng vào những cuộc tranh cãi, mâu thuẫn không đáng có.

Nhờ tính tình phóng khoáng, hào sảng nên bạn luôn được mọi người quý mến và có thể hôm nay với sự giúp sức của quý nhân, bạn gặp may do từng giúp đỡ nhiều người. Nếu tham gia quay trúng thưởng cơ hội giành được phần thưởng rất cao, được trả nợ, lợi thế khi tham gia các trò may rủi…

Tuy nhiên, tiền thu được từ những trò này không bền nhưng cũng đủ làm bạn và mọi người vui trong chốc lát. Tài lộc của bản mệnh sáng, tiền bạc rủng rỉnh, có làm ắt có thu hoạch. Nếu đã có kế hoạch mua sắm món đồ gì đó thì đây là thời điểm thích hợp để chi tiền vì chút tiền này không hề làm ảnh hưởng tới số tiền bạn đang có do tích lũy trong một thời gian dài vừa qua.

12. Tử vi tuổi Hợi ngày 15/7/2018

Hôm nay, người tuổi Hợi đang làm về lĩnh vực nghệ thuật, luật, công việc truyền thông tự do,… nhờ sự sáng tạo và nhanh nhạy nên công việc, tình duyên, sức khỏe, tài lộc đều không có gì phải lo lắng, bạn muốn gì được nấy, càng làm càng thu được nhiều thành quả, tinh thần vui vẻ, thoải mái cả ngày.

Bản mệnh vô duyên vô cớ khắc vướng phải nhiều rắc rối, mâu thuẫn với người khác mà mua bực vào mình, công việc cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, không thể trôi chảy như những ngày trước đó.

Chuyện tình cảm đã êm xuôi hơn nhưng do bạn cố gắng chứ chưa thực sự toàn tâm toàn ý từ đối phương. Dù sao cũng không nên quá vội vàng, hãy để cho họ thêm chút thời gian để lãng quên quá khứ đau buồn, mở rộng trái tim đón nhận tình yêu mới.