Diễn viên vướng bi kịch trao nhầm con trong “Trái tim mùa thu” giờ ra sao?

Mặc dù đã 18 năm, bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc "Trái tim mùa thu" vẫn làm thổn thức trái tim của biết bao khán giả. Trong phim, Moon Geun Young vào vai nữ chính Eun Suh lúc nhỏ - một trong hai cô bé rơi vào bi kịch " trao nhầm con". Dù chỉ xuất hiện một thời gian ngắn trên phim nhưng vai diễn của Moon Geun Young đã gây ấn tượng nhờ lối diễn xuất chân thực. Sau thành công của "Trái tim mùa thu", sự nghiệp phim ảnh của Moon Geun Young trở nên rộng mở khi cô tích cực tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Sau mối tình kéo dài 7 tháng với diễn viên Kim Bum, nữ diễn viên sinh năm 1987 vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Ngày 6/5 vừa qua, "em gái Trái tim mùa thu" đăng bức ảnh mừng sinh nhật tuổi 31 lên trang Instagram cá nhân, khoe vẻ đẹp không tuổi. Xuất hiện cùng với Moon Geun Young (Eun Suh) là diễn viên nhí Lee Ae Jung. Cô vào vai Shin Ae lúc nhỏ khi cùng vướng bi kịch bị tráo đổi thân phận với Eun Suh từ khi mới lọt lòng. Trong vai phản diện, Lee Ae Jung đã diễn xuất thành công nhân vật Shin Ae bướng bỉnh, ghen ghét và đố kỵ với Eun Suh. Sau "Trái tim mùa thu", sự nghiệp diễn xuất của Lee Ae Jung không thật sự ấn tượng. Năm 2006, nữ diễn viên đoản mệnh bị chuẩn đoán mắc bệnh u não và qua đời ở tuổi 20 (năm 2007). Vai Eun Suh khi lớn do ngọc nữ màn ảnh Hàn Song Hye Kyo đảm nhận. Mối tình lãng mạn nhưng đầy nước mắt của Eun Suh với Joon Suh – chàng trai cô từng nhầm tưởng là người anh của mình sau bi kịch trao nhầm con đã lấy đi nước mắt của rất đông khán giả. Sau thành công của "Trái tim mùa thu", nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn tiếp tục gặt hái thành công trong rất nhiều tác phẩm truyền hình, đặc biệt phải kể đến là diễn xuất cùng Bi Rain trong phim "Ngôi nhà hạnh phúc" hay gần đây nhất là nữ bác sĩ xinh đẹp trong drama gây sốt "Hậu duệ mặt trời". Không thể phủ nhận, Song Hye Kyo vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung như gái 18 dù năm nay đã gần 40 tuổi. Cuối năm 2017, Song Hye Kyo đã kết hôn với Song Joong Ki – bạn diễn phim Hậu duệ mặt trời và dính nghi vấn có bầu. Sự nghiệp cùng cuộc hôn nhân hạnh phúc của ngọc nữ xứ Hàn khiến bao người phải ngưỡng mộ. Vai Shin Ae khi lớn do nữ diễn viên Han Chae Young đảm nhận. Sau "Trái tim mùa thu", Han Chae Young được biết đến nhiều hơn qua các vai diễn trên truyền hình. Han Chae Young còn được mọi người ưu ái đặt cho danh hiệu "búp bê xứ Hàn". Người đẹp sinh năm 1982 còn vô cùng may mắn khi được kết hôn với một thương gia người Mỹ gốc Hàn vừa điển trai, vừa giàu có. Ảnh: Instagram nhân vật. Xem video "Vụ trao nhầm con: Nước mắt chưa ngừng rơi". Nguồn VTC14:

