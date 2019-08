Tiết lộ cực choáng váng về em gái trùm phát xít Hitler

Sinh năm 1896, Paula Hitler là con út của vợ chồng con út của Alois và Klara Hitler. Bà là em gái trùm phát xít Hitler nên có cuộc sống đầy thăng trầm. Cụ thể, Paula là người em cùng cha cùng mẹ duy nhất của nhà độc tài Hitler sống tới khi trưởng thành (4 người anh em khác của Hitler chết khi còn nhỏ). Khi Paula lên 6 tuổi, người cha Alois qua đời do bị xuất huyết màng phổi. Vì vậy, người mẹ Klara phải đứng lên chăm lo cho cả gia đình. Thế nhưng, 5 năm sau khi chồng chết, Klara cũng qua đời vì ung thư vú. Theo đó, Paula sống dựa dẫm vào người anh trai Hitler lớn hơn bà 7 tuổi. Về sau, Hitler chuyển đến Vienna trong khi người em gái Paula vẫn sống trong căn hộ nhỏ của gia đình ở Linz, Áo. Nhà độc tài tương lai của Đức cho em gái Paula nhận phần trợ cấp của mình. Đến đầu những năm 1920, Paula Hitler chuyển đến Vienna sinh sống và chọn cuộc sống đơn giản, kín tiếng hơn người anh trai. Bà làm quản gia cho một vài gia đình giàu có ở Vienna và một ký túc xá của người Do Thái. Về sau, Paula làm thư ký cho một số doanh nghiệp ở quanh Vienna trong thời gian diễn ra Chiến tranh thế giới 2. Người ta biết rất ít khuynh hướng chính trị của Paula khi bà không bao giờ thể hiện bất kỳ sự căm ghét nào với người Do Thái cũng như những trước những hành động của anh trai. Bà cũng không có bất kỳ hành động hỗ trợ nào cho anh trai Hitler và chưa bao giờ gia nhập Đảng Quốc xã. Sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc, Paula Hitler bị tình báo Mỹ bắt giam để thẩm vấn. Bà tiết lộ dù được anh trai quan tâm, hỗ trợ tài chính nhưng chỉ gặp Hitler một hoặc hai lần mỗi năm trong cả thập kỷ. Hai anh em rất ít khi liên lạc với nhau. Không những vậy, Paula kể rằng chỉ gặp Eva Braun - bạn đời của Hitler chỉ một lần trong suốt 10 năm. Về sau, Paula sống kín tiếng, dè dặt và không tham gia nhiều hoạt động xã hội vì lo sợ mọi người phát hiện ra bà là em gái Hitler sẽ khiến cuộc đời bà có thể rơi vào "khủng hoảng". Vào năm 1960, Paula Hitler qua đời khi 64 tuổi. Mời quý độc giả xem video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2 (nguồn: VTC14).

Sinh năm 1896, Paula Hitler là con út của vợ chồng con út của Alois và Klara Hitler. Bà là em gái trùm phát xít Hitler nên có cuộc sống đầy thăng trầm. Cụ thể, Paula là người em cùng cha cùng mẹ duy nhất của nhà độc tài Hitler sống tới khi trưởng thành (4 người anh em khác của Hitler chết khi còn nhỏ). Khi Paula lên 6 tuổi, người cha Alois qua đời do bị xuất huyết màng phổi. Vì vậy, người mẹ Klara phải đứng lên chăm lo cho cả gia đình. Thế nhưng, 5 năm sau khi chồng chết, Klara cũng qua đời vì ung thư vú. Theo đó, Paula sống dựa dẫm vào người anh trai Hitler lớn hơn bà 7 tuổi. Về sau, Hitler chuyển đến Vienna trong khi người em gái Paula vẫn sống trong căn hộ nhỏ của gia đình ở Linz, Áo. Nhà độc tài tương lai của Đức cho em gái Paula nhận phần trợ cấp của mình. Đến đầu những năm 1920, Paula Hitler chuyển đến Vienna sinh sống và chọn cuộc sống đơn giản, kín tiếng hơn người anh trai. Bà làm quản gia cho một vài gia đình giàu có ở Vienna và một ký túc xá của người Do Thái. Về sau, Paula làm thư ký cho một số doanh nghiệp ở quanh Vienna trong thời gian diễn ra Chiến tranh thế giới 2. Người ta biết rất ít khuynh hướng chính trị của Paula khi bà không bao giờ thể hiện bất kỳ sự căm ghét nào với người Do Thái cũng như những trước những hành động của anh trai. Bà cũng không có bất kỳ hành động hỗ trợ nào cho anh trai Hitler và chưa bao giờ gia nhập Đảng Quốc xã. Sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc, Paula Hitler bị tình báo Mỹ bắt giam để thẩm vấn. Bà tiết lộ dù được anh trai quan tâm, hỗ trợ tài chính nhưng chỉ gặp Hitler một hoặc hai lần mỗi năm trong cả thập kỷ. Hai anh em rất ít khi liên lạc với nhau. Không những vậy, Paula kể rằng chỉ gặp Eva Braun - bạn đời của Hitler chỉ một lần trong suốt 10 năm. Về sau, Paula sống kín tiếng, dè dặt và không tham gia nhiều hoạt động xã hội vì lo sợ mọi người phát hiện ra bà là em gái Hitler sẽ khiến cuộc đời bà có thể rơi vào "khủng hoảng". Vào năm 1960, Paula Hitler qua đời khi 64 tuổi. Mời quý độc giả xem video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2 (nguồn: VTC14).