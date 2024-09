Tang lễ cực xa hoa của Từ Hi Thái hậu

Từ Hi Thái hậu là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử nhà Thanh cũng như các triều đại phong kiến ở Trung Quốc. Bà là phi tần của hoàng đế Hàm Phong và là mẹ của vua Đồng Trị. Bà nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong gần 5 thập kỷ. Vào ngày 15/11/1908, Từ Hi Thái hậu trút hơi thở cuối cùng ở điện Nghi Loan. Một năm sau khi qua đời, tức tháng 11/1909, triều đình nhà Thanh mới tổ chức tang lễ cho Từ Hi Thái hậu. Sở dĩ tang lễ không được tổ chức ngay sau khi Từ Hi Thái hậu mất là vì 2 lý do. Đầu tiên là lăng mộ của bà chưa xây xong. Khi còn sống, vị thái hậu này sớm cho người xây dựng nơi an nghỉ ngàn thu cho mình. Vào năm 1895, bà hạ lệnh phá bỏ lăng mộ vì cho rằng công trình chưa đủ xa hoa, bề thế. Vậy nên, lăng mộ khác được xây dựng. Vào thời điểm Từ Hi Thái hậu mất, công trình chưa hoàn thiện nên tang lễ phải tạm hoãn. Nguyên nhân thứ hai là vì Từ Hi Thái hậu qua đời chỉ 1 ngày sau khi hoàng đế Quang Tự băng hà. Dù khi còn sống không nắm thực quyền của bậc đế vương nhưng Quang Tự vẫn là hoàng đế. Theo quy định của nhà Thanh, tang lễ của hoàng đế phải được tổ chức trước thái hậu. Vì vậy, tang lễ của vua Quang Tự được tổ chức ngay trong năm 1908. Đến ngày 9/11/1909, tang lễ của Từ Hi Thái hậu diễn ra theo những nghi lễ truyền thống. Không chỉ nổi tiếng với lối sống xa hoa, tiêu tốn hàng ngàn lượng bạc mỗi ngày khi còn sống, tang lễ của Từ Hi Thái hậu cũng được tổ chức hoành tráng hơn cả một số hoàng đế nhà Thanh trước đó. Theo một số sử liệu, một lượng lớn đồ vàng mã như tiền mã, hình nhân, trang sức, quần áo... được làm sống động như thật. Chúng được đốt trong thời gian tổ chức tang lễ nhằm giúp Từ Hi Thái hậu có cuộc sống xa hoa, vương giả ở thế giới bên kia. Thậm chí, triều đình còn đốt cả một đội quân bằng giấy tại Tử Cấm Thành trước khi tang lễ diễn ra 2 ngày. "Đội quân" này có nhiệm vụ đi xuống cõi âm trước để dọn đường, nghênh đón Từ Hi Thái hậu. Vào ngày đưa tang, linh cữu của Từ Hi Thái hậu do 128 người khiêng. Đoàn đưa tang gồm vô số văn võ bá quan, cung nữ, thái giám, binh lính... Người dân ở Bắc Kinh đứng ở 2 bên đường chứng kiến tang lễ "khủng" này. Từ Hi Thái hậu được an táng trong lăng mộ tại Thanh Đông lăng cùng với hàng ngàn đồ tùy táng giá trị. Đáng tiếc là vào năm 1928, Tôn Điện Anh cầm toán quân đột nhập vào bên trong lăng mộ và lấy đi vô số báu vật tại nơi an nghỉ của vị thái hậu này. Mời độc giả xem video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

