Mở phòng bí mật của Từ Hy Thái hậu, tái mặt thấy thứ bên trong

Từ Hy Thái hậu là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất của nhà Thanh khi buông rèm nhiếp chính gần 50 năm. Là người nắm giữ quyền lực lớn, vị thái hậu này kiểm soát chặt hoàng đế Quang Tự, biến ông thành vị vua "bù nhìn". Dưới ảnh hưởng của Từ Hy Thái hậu, vua Quang Tự không thể tự đưa ra những quyết định quan trọng nếu không được sự đồng ý của bà. Ngay cả chuyện chọn hoàng hậu, hoàng đế Quang Tự cũng không thể tự quyết định. Thay vào đó, hoàng đế Quang Tự phải nghe theo sắp xếp của Từ Hy Thái hậu là cưới cháu gái ruột của bà là Long Dụ làm hoàng hậu. Dù được Từ Hy Thái hậu "chống lưng" nhưng hoàng hậu Long Dụ không được nhà vua sủng hạnh. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, một sự việc xảy ra sau khi Từ Hy Thái hậu chết đã khiến Long Dụ hoàng hậu phải xấu hổ. Đó là khi vị hoàng hậu này phát hiện những thứ được cất giấu bên trong căn phòng bí mật của Từ Hy Thái hậu. Cụ thể, vào ngày 15/11/1908, Từ Hy Thái hậu qua đời ở điện Nghi Loan. Tang lễ của bà được tổ chức long trọng, xa hoa. Tới tháng 11/1909, thi hài Từ Hy Thái hậu được an táng trong lăng mộ ở Thanh Đông Lăng. Sau khi hoàn thành tang lễ cho Từ Hy Thái hậu, Long Dụ hoàng hậu và một số thân tín vô tình phát hiện ra căn phòng bí mật nằm ở vị trí kín đáo bên trong phòng ngủ của vị thái hậu nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong 47 năm. Khi còn sống, Từ Hy Thái hậu chỉ cho thái giám thân tín ra vào để quét dọn. Do đó, không nhiều người biết đến sự tồn tại của căn phòng này cũng như cách vào bên trong. Để vào căn phòng bí mật đó, Long Dụ hoàng hậu và mọi người phải đi qua một lối hẹp phía sau phòng ngủ. Tiếp đến, người ta phải bật công tắc bí mật bố trí trên tường để mở cánh cửa. Khi cánh cửa mở ra, tất cả đều sững sờ bởi những thứ được để ở bên trong. Long Dụ hoàng hậu kinh ngạc không nói lên lời khi nhìn thấy bên trong căn phòng là một kho báu "khủng" gồm vô số vàng bạc, châu báu, thư pháp, tranh cổ, kỳ trân dị bảo được Từ Hy Thái hậu tích trữ suốt nhiều năm. Điều này có nghĩa căn phòng này là nơi cất giữ tài sản riêng của Từ Hy Thái hậu mà không ai biết đến. Theo các nhà sử học, trong những năm vị thái hậu này nắm quyền, ngân khố nhà Thanh ngày càng khốn khó. Một trong những nguyên nhân khiến ngân khố nhà Thanh hao hụt là vì Từ Hy Thái hậu có lối sống xa hoa, cực kỳ tốn kém. Không những vậy, việc bà cất giữ một lượng của cải khổng lồ đã khiến tình hình nhà Thanh ngày càng xấu đi. Do đó, khi nhìn thấy kho báu bên trong căn phòng bí mật của Từ Hy Thái hậu, Long Dụ hoàng hậu không khỏi xấu hổ vì nếu số của cải này được sử dụng đúng mục đích thì nhà Thanh sẽ có thể không bị đẩy đến bờ vực diệt vong sớm như vậy. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

