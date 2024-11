Sự thật về đại gia 'buôn vua' tai tiếng, náo loạn triều đình

Lã Bất Vi là một trong những nhân vật nổi bật và gây tranh cãi trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. Ông sống vào thời Chiến Quốc, và được biết đến là người quyền lực, thao túng triều đình nhà Tần, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc giúp nhà Tần thống nhất Trung Hoa. Ảnh: Pinterest. 1. Bối cảnh và bước đầu thao túng triều đình. Lã Bất Vi xuất thân từ một gia đình thương nhân giàu có và có tài kinh doanh, nhưng tham vọng của ông không chỉ dừng lại ở việc tích lũy tài sản. Ông nhìn thấy tiềm năng khi gặp Tần Trang Tương Vương (Doanh Dị Nhân) - hoàng tử bị thất sủng của nước Tần đang làm con tin tại nước Triệu. Ảnh: Pinterest. Lã Bất Vi đã quyết định ủng hộ và giúp đỡ Dị Nhân với mong muốn sẽ được trọng dụng khi Dị Nhân lên ngôi. Ông đầu tư tài sản vào việc giành lấy lòng trung thành của nhiều quan lại, mua chuộc người ủng hộ, và từ đó thành công đưa Dị Nhân lên ngôi, trở thành Tần Trang Tương Vương. Ảnh: Pinterest. 2. Trở thành Tể tướng và ảnh hưởng lên chính sự. Khi Dị Nhân lên ngôi, Lã Bất Vi được phong chức Tả tướng quốc (tương đương Tể tướng) và là người có quyền lực lớn nhất trong triều đình. Ông có thể can thiệp vào nhiều quyết định quan trọng của nhà Tần, chi phối các quan lại. Ảnh: Pinterest. Với vị thế “tối thượng”, Lã Bất Vi đã mở rộng mạng lưới quyền lực và gia tăng tài sản của mình. Ông được biết đến với biệt danh "Quốc phụ" vì quyền hành to lớn, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính sách và sự ổn định của triều đình. Ảnh: Pinterest. 3. Công trình "Lã thị Xuân Thu". Lã Bất Vi không chỉ dừng lại ở quyền lực chính trị mà còn muốn ghi dấu ấn tri thức qua việc chỉ đạo biên soạn cuốn sách "Lã thị Xuân Thu". Đây là một bộ sách lớn tổng hợp nhiều tư tưởng triết học, chính trị, văn hóa của các nhà tư tưởng nổi tiếng đương thời. Ảnh: Pinterest. Mục tiêu của Lã Bất Vi trong việc biên soạn cuốn sách này là xây dựng danh tiếng học giả và nhà tư tưởng của mình, cũng như tăng cường sự kính trọng và trung thành từ các quan lại và triều đình dành cho mình. Ảnh: Pinterest. 4. Sự sụp đổ. Quyền lực của Lã Bất Vi dần trở thành con dao hai lưỡi khi ông can thiệp quá sâu vào hoàng tộc và chính sự. Khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi, ông đã dần loại bỏ ảnh hưởng của Lã Bất Vi trong triều đình. Ảnh: Pinterest. Tần Thủy Hoàng coi Lã Bất Vi là một mối đe dọa vì sự giàu có, quyền lực và tham vọng quá lớn của ông. Cuối cùng, Lã Bất Vi bị tống xuất khỏi triều đình và sau đó qua đời trong cảnh bị đày ải, kết thúc cuộc đời một người từng thao túng triều đình và để lại dấu ấn lớn trong lịch sử Trung Hoa. Ảnh: Pinterest. 5. Di sản. Lã Bất Vi được coi là một nhân vật vừa mưu lược, vừa đầy tham vọng và đóng góp nhiều cho triều Tần trong những năm đầu. Mặc dù việc thao túng triều đình đã dẫn đến kết cục bi thảm cho ông, nhưng các học thuyết và chính sách mà ông đưa ra vẫn được đánh giá cao về mặt chính trị và học thuật. Ảnh: Pinterest. Cuốn "Lã thị Xuân Thu" cũng là một di sản triết học lớn, đánh dấu sự tập hợp của nhiều tư tưởng thời Chiến Quốc, tạo nền tảng cho văn hóa và chính trị Trung Hoa các triều đại sau này. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Cách làm du lịch phố cổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

