10 cuộc bầu cử Tổng thống kịch tính nhất lịch sử nước Mỹ

1. 1800: John Adams vs. Thomas Jefferson. Đây là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần đầu tiên hai đảng chính trị, Đảng Liên bang của John Adams và Đảng Cộng hòa-Dân chủ của Thomas Jefferson. Kết quả hòa trong Đại cử tri đoàn buộc Hạ viện phải can thiệp và chọn Jefferson làm tổng thống, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực hòa bình đầu tiên giữa hai đảng chính. Ảnh: Pinterest. 2. 1824: John Quincy Adams vs. Andrew Jackson. Không ai đạt đủ phiếu trong Đại cử tri đoàn, nên Hạ viện đã quyết định và chọn John Quincy Adams làm tổng thống, dù Andrew Jackson thắng phiếu phổ thông. Kết quả này gây nhiều tranh cãi và trở thành một điểm khởi đầu cho sự chia rẽ lớn trong chính trị Mỹ. Ảnh: Reddid 3. 1860: Abraham Lincoln vs. Stephen Douglas. Cuộc bầu cử năm 1860 xảy ra giữa lúc Hoa Kỳ đang chia rẽ sâu sắc về vấn đề nô lệ. Lincoln giành chiến thắng mà không có sự ủng hộ của miền Nam, dẫn đến sự ly khai của các bang miền Nam và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc Nội chiến Mỹ. Ảnh: Pinterest. 4. 1876: Rutherford B. Hayes vs. Samuel J. Tilden. Đây là cuộc bầu cử gây tranh cãi khi cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng. Kết quả chỉ được xác định sau một thỏa thuận ngầm, trong đó Đảng Cộng hòa đồng ý rút quân khỏi miền Nam, chấm dứt thời kỳ Tái thiết, và Đảng Dân chủ đồng ý để Rutherford B. Hayes làm tổng thống. Ảnh: Miller Center. 5. 1912: Woodrow Wilson vs. William Taft vs. Theodore Roosevelt. Cuộc bầu cử này có sự tham gia của ba ứng viên, bao gồm Roosevelt, cựu tổng thống đã lập ra Đảng Tiến bộ sau khi không được đề cử từ Đảng Cộng hòa. Cuộc đua ba người đã chia rẽ phiếu của Đảng Cộng hòa, giúp ứng viên Đảng Dân chủ Woodrow Wilson giành chiến thắng. Ảnh: Brewminate. 6. 1948: Harry S. Truman vs. Thomas Dewey. Các cuộc thăm dò đều dự đoán Dewey sẽ thắng áp đảo, nhưng Truman đã có chiến dịch tranh cử mạnh mẽ đến tận phút cuối và giành chiến thắng bất ngờ. Báo chí thậm chí đã in sẵn dòng tít "Dewey đánh bại Truman", để rồi bị hớ khi kết quả hoàn toàn trái ngược. Ảnh: Pinterest. 7. 1960: John F. Kennedy vs. Richard Nixon. Cuộc đua sít sao giữa Kennedy và Nixon, trong đó các cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên của hai ứng viên đã tạo ra ảnh hưởng lớn. Kennedy giành chiến thắng với một tỷ lệ chênh lệch rất nhỏ trong phiếu phổ thông, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong truyền thông chính trị. Ảnh: Pinterest. 8. 1968: Richard Nixon vs. Hubert Humphrey. Năm 1968, khi phong trào phản chiến và quyền dân sự đang diễn ra mạnh mẽ, cuộc bầu cử trở nên căng thẳng hơn khi Nixon thắng với một tỷ lệ nhỏ. Cuộc bầu cử này phản ánh sự chia rẽ lớn trong xã hội Mỹ về các vấn đề chính trị và xã hội. Ảnh: The Hill. 9. 2000: George W. Bush vs. Al Gore. Cuộc bầu cử này trở nên nổi tiếng với vụ đếm lại phiếu ở Florida và cuối cùng được Tòa án Tối cao quyết định. Bush giành chiến thắng với một chênh lệch rất nhỏ, và vụ tranh cãi xung quanh kết quả đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các cử tri. Ảnh: Teen Vogue. 10. 2020: Joe Biden vs. Donald Trump. Cuộc bầu cử năm 2020 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Sau một loạt tranh cãi về kết quả ở nhiều bang quan trọng, Joe Biden giành chiến thắng với số phiếu phổ thông và đại cử tri cao hơn. Những lời cáo buộc gian lận bầu cử từ phía Trump đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Ảnh: Nature.

