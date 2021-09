Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021: Vinh danh 76 công trình tiêu biểu

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên Mặt trận tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành vào dịp Quốc khánh 2/9 hằng năm (năm nay là năm thứ 6) nằm tôn vinh, cổ vũ các tổ chức và các nhân có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo thông tin của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 30/8, từ 151 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do các bộ, ngành, tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị, Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã lựa chọn ra 76 công trình, giải pháp tiêu biểu vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Ảnh bìa Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021. Ảnh: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2016 đến nay, công tác tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam được triển khai ngày càng bài bản, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan và thu hút được sự tham gia tích cực của các cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương trong cả nước.

Các công trình được ghi nhận và vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực được Đảng, Nhà nước tập trung ưu tiên phát triển như: cơ khí tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh…Những công trình, giải pháp được lựa chọn chính là một lần nữa khẳng định năng lực sáng tạo mạnh mẽ của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua 5 năm triển khai, từ năm 2016 đến 2020, Ban Chỉ đạo tuyến chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn, công bố 365/772 công trình, giải pháp khoa học công nghệ gửi về Ban Chỉ đạo để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam (năm 2016 là 71 công trình; năm 2017 là 72 công trình; năm 2018 là 73 công trình; năm 2019 là 74 công trình; 2020 là 75 công trình và vinh danh 05 công trình phòng chống dịch bệnh Covid - 19). Số công trình được tuyển chọn, công bố hằng năm bằng với số năm kỷ niệm Quốc khánh. Lễ công bố hằng năm là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

Tiêu chí, điều kiện các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ được giới thiệu, đề nghị tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 gồm: Công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đoạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ ngày 01/01/2019 đến ngày 20/6/2021; các công trình có giá trị khoa học và công nghệ hoặc giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đời sống; các công trình được các bộ, ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, đề nghị; được Hội đồng tuyển chọn đề nghị và Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam thống nhất lựa chọn; đồng thời toàn bộ công trình gửi về có đầy đủ hồ sơ và bảo đảm thời gian theo qui định.

Theo đó, trong năm 2021, Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã nhận được 151 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do các bộ, ngành, tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị; trong đó: có 55 công trình, giải pháp khoa học - công nghệ do 11 bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận giới thiệu gồm: Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Ngoại giao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam và Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

Có 96 công trình, giải pháp khoa học, công nghệ do 36 tỉnh, thành phố giới thiệu bao gồm các tỉnh: Bình Định, Sơn La, Hải Dương, Hưng Yên, Lào Cai, Bắc Giang, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Bạc Liêu, Ninh Bình, Quảng Bình, Bắc Kạn, Cà Mau, Quảng Ngãi, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Nông, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thừa Thiên - Huế, Yên Bái, TP. Hà Nội, Bình Dương, Bình Thuận, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Hậu Giang, Bình Phước.

Từ 151 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ, Hội đồng tuyển chọn đã họp, thảo luận kỹ lưỡng và bỏ phiếu kín tuyển chọn 76 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu và đề nghị công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 cũng tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng quốc tế năm 2020; vinh danh 6 công trình khoa học sáng tạo tiêu biểu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

76 công trình, giải pháp được chia theo các lĩnh vực như sau: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông: 15 công trình; công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới và chế biến, sản xuất trong nông nghiệp: 14 công trình; sinh học phục vụ sản xuất, đời sống: 13 công trình; cơ khí tự động hóa: 9 công trình; giáo dục – đào tạo: 8 công trình; công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên: 7 công trình; y tế: 7 công trình; công nghệ vật liệu: 3 công trình./.