Rùng rợn trò chơi thủy chiến tàn bạo nhất thời La Mã cổ đại

Naumachia không chỉ nổi tiếng với quy mô đông đảo mà còn với sự khắc nghiệt và đẫm máu của nó. Naumachia được tổ chức trong các đấu trường riêng biệt có nước và tàu chiến thật, thường mô phỏng lại các trận thủy chiến nổi tiếng trong lịch sử, là một cách để ca ngợi chiến thắng của đế chế La Mã. Trong Naumachia, số lượng người tham gia có thể lên đến hàng nghìn người, bao gồm cả tù binh và tội phạm bị kết án. Trận thủy chiến được dựng lại giữa các tàu chiến và thường diễn ra tới khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn. Máu chảy tràn ra ngoài các tàu, tạo thành cảnh tượng máu chảy thành biển dưới địa ngục. Có những trường hợp còn có sự tham gia của sinh vật biển, làm tăng thêm tình thế khốc liệt của trò chơi. Một số trận Naumachia đáng chú ý trong lịch sử bao gồm trận đầu tiên vào năm 46 TCN do Julius Caesar tổ chức để ăn mừng chiến thắng của mình, và một trận khác do Hoàng đế Augustus tổ chức vào năm 2 TCN dịp lễ khánh thành đền thờ Mar Ulto Trận Naumachia lớn nhất được ghi nhận do Hoàng đế Claudius tổ chức, với hơn 100 tàu và 19.000 người tham gia. Trận chiến này không có điểm kết thúc "hòa", mà chỉ kết thúc khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn. Naumachia tạo ra một cảnh tượng đẫm máu và khốc liệt, tương tự như một trận chiến thực sự. Trong lịch sử, Naumachia đã trở thành một biểu tượng của sự tàn bạo và thú vui đẫm máu của thời kỳ cổ đại La Mã. Mời quý độc giả xem thêm video: Đến thăm thành phố La Mã, nơi thời gian ngừng trôi gần 2.000 năm.

