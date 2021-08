Rùng mình tiên tri "nóng hổi" về vận mệnh Trái đất dần linh nghiệm?

Stephen Hawking là nhà vật lý lý thuyết, nhà vũ trụ học và từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết tại Đại học Cambridge trước khi ông qua đời vào năm 2018. Stephen Hawking từng đưa ra những lời tiên tri khủng khiếp về sự diệt vong của Trái đất. Ông cho rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, mối nguy hiểm từ ngoài hành tinh và vấn đề nóng lên toàn cầu là những nguy cơ lớn nhất đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Giáo sư Stephen Hawking cảnh báo con người sẽ phá hủy Trái đất và biến nó thành quả cầu lửa khổng lồ trong 600 năm nữa. Stephen Hawking tin rằng quy mô dân số tăng cao và nhu cầu năng lượng ngày càng lớn sẽ dẫn đến thảm họa. Bắt đầu từ năm 2019, thế giới dường như luôn ở trong tình trạng xáo trộn và hỗn loạn. Thiên tai, dịch bệnh hoành hành khắp nơi. Bên cạnh đó là những cuộc bạo loạn, tấn công vũ trang. “Con người phải nghiêm túc xem xét vấn đề sinh tồn của chính mình trong hàng trăm năm tới. Tôi nhìn thấy những thảm hoạ của con người, và trong quá khứ đã có nhiều cuộc khủng hoảng sinh tồn của nhân loại... Tần suất các tình huống thảm họa cũng tăng lên và chúng ta cần hết sức cẩn thận để tránh những cuộc khủng hoảng như vậy. Nhưng tôi là một người theo chủ nghĩa lạc quan. Nếu con người có thể tiến ra vũ trụ thành công trong 200 năm tới, chúng ta có thể tránh được thảm họa.” Trong nhiều thập kỷ, ông kêu gọi con người bắt đầu quá trình khám phá các hành tinh khác vì cuối cùng sẽ trở thành nạn nhân của một thảm họa tuyệt chủng, chẳng hạn như một vụ va chạm với tiểu hành tinh. Nhà vật lý người Anh cũng coi sự nóng lên toàn cầu là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống trên hành tinh xanh. Ông lo sợ sự thay đổi khí hậu do con người tạo ra sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Và đến nay, con người đã dần thấm thía hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra trên khắp thế giới. Nắng nóng kỷ lục, những trận lụt kinh hoàng, cháy rừng, băng tan đang cướp đi sinh mạng hàng triệu người trên thế giới chỉ trong năm nay. Ông cho biết vào năm 2017: "Chúng ta đang rất gần với điểm bùng phát nóng lên toàn cầu khi mà tình hình chạm ngưỡng không thể đảo ngược. Có thể đẩy Trái đất qua bờ vực và giống như sao Kim, với nhiệt độ 250 độ C và mưa axit sulfuric". Đồng thời Giáo sư Hawking cũng lo ngại về sự nguy hiểm có thể phát sinh từ những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI). Năm 2014, ông nói: "Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể đánh dấu sự kết thúc của loài người". Vào năm 2010, ông đã đưa ra tuyên bố kỳ lạ nhất của mình, cho rằng người ngoài hành tinh có thể tấn công Trái đất để lấy tài nguyên. "Nếu người ngoài hành tinh đến Trái Đất chúng ta, kết quả sẽ giống như khi Columbus đến châu Mỹ, điều này không tốt cho người Mỹ bản địa." Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: Thạch Nguyễn.

