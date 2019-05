Phụ nữ sinh vào 3 tháng âm lịch này, cả đời đại cát đại lộc

Nhiều người không biết rằng, vận mệnh của người phụ nữ có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của chính họ cũng như gia đình hai họ. Trong cuộc sống, người phụ nữ đóng vai trò vô cùng quan trọng, họ không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho người đàn ông yên tâm lập nghiệp mà họ còn là nguồn động lực có khả năng giúp gia đạo hưng thịnh.

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch đóng góp một phần quan trọng trong vận mệnh tương lai. Trong số 12 tháng âm lịch, có 3 tháng sinh được xem là hoàng kim nhất, vì vậy phụ nữ nào sinh vào một trong 3 tháng này thì xác định cuộc sống sau khi kết hôn sẽ êm đềm hạnh phúc. Hơn nữa, độc thân khó khăn bao nhiêu thì sau khi yên bề gia thất sẽ được bù đắp bấy nhiêu. Nhìn chung, họ là những người khổ tận cam lai, hậu vận sẽ ấm êm đủ đày. Cùng xem đó là những tháng sinh nào nhé!

Tháng 4 âm lịch

Ảnh minh họa. Những người sinh vào tháng 4 âm lịch có tính tình đầy tự tin và độc lập. Họ luôn mang trong mình một sự can đảm, dám nói dám làm, không sợ khó, sợ khổ, do vậy họ luôn đạt được nhiều thành công ngoài mong muốn.



Đặc biệt hơn hết, sự may mắn thật sự đến với những người sinh vào tháng này khi họ bước vào giai đoạn hôn nhân. Sự hỗ trợ và giúp đỡ của đối phương sẽ khiến vận may của những người sinh vào tháng này tăng lên bất ngờ. Từ đó, hạnh phúc hôn nhân vốn định sẵn đã tốt đẹp sẽ còn vững bền hơn.

Tháng 8 âm lịch

Những người sinh vào tháng 8 đa phần nhờ vào phúc đức và sự may mắn của người thân trong gia đình. Từ bé họ là những đứa con vàng của bố mẹ, được anh chị em yêu thương hết mức, hơn nữa trời sinh họ là sao may mắn cho cả gia đình nên từ ngày họ ra đời, gia đình dường như “phất” lên hẳn.

Đối với những người sinh vào tháng này, họ không cần quá nỗ lực cũng được ơn trên chiếu cố, sự nghiệp và vận mệnh cả đời êm ấm. Dù không quá giàu có về tiền bạc, cũng dư dả về tinh thần. Nhìn chung cuộc sống hậu vận của những người sinh vào tháng này vô cùng an nhàn, thoải mái, không phải lo lắng, khổ tâm quá nhiều.

Tháng 2 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 2 âm lịch thường có một tinh thần lạc quan, yêu đời và luôn nhìn cuộc sống với ánh mắt rạng ngời, tươi sáng. Bởi lẽ đây là thời gian chuyển từ đông sang xuân, vạn vật cỏ cây đều đâm chồi nảy lộc, vì vậy người sinh vào tháng này cũng vui vẻ và đem đến nhiều may mắn cho người khác. Tử vi học có nói, phụ nữ sinh vào tháng 2 lúc độc thân được bạn bè và mọi người yêu quý bởi bản tính dễ chịu và sống vì người khác.

Đến khi kết hôn, những người sinh vào ngày này sẽ gặp được ý trung nhân tâm đầu ý hợp, kể từ đây cuộc sống của họ cũng được hưởng nhiều phúc đức hơn. Sau 35 tuổi, những người sinh vào ngày này sẽ được thần tài và các vị thần may mắn phù trợ hết mực, vận may của họ lội ngược dòng giúp sự nghiệp và tài vận đều suôn sẻ. Hơn nữa, phúc khí vốn có của họ sẽ lan tỏa đến những người thân trong gia đình, giúp họ thành công và may mắn những năm tháng về sau.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.