Phá núi khiến mộ cổ nổ tung, vàng bắn tung toé khắp nơi

Một sự việc hi hữu đã xảy ra vào những năm 1960 tại trấn Cao Vũ, huyện An Cát, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Khi một đơn vị quân đội quyết định dùng mìn để phá núi lấy đá xây cầu, họ không ngờ rằng ngôi mộ cổ trong khu vực sẽ nổ tung, khiến kho báu trị giá 700 tỷ đồng phát tán khắp nơi. (Ảnh: Intenet) Sau khi mìn nổ, vô số vàng bạc châu báu từ ngôi mộ bắn ra tung tóe, khiến những người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Người dân địa phương nhanh chóng xông lên nhặt báu vật, dẫn đến cảnh tượng hỗn loạn. (Ảnh: QQ News) Chính quyền sau đó đã vào cuộc, thu gom cổ vật và yêu cầu người dân hoàn trả những gì đã nhặt được. Tổng giá trị của lô di vật văn hóa trong mộ cổ ước tính lên tới ít nhất 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 700 tỷ đồng). (Ảnh: QQ News) Chủ nhân của ngôi mộ là Ngô Lâm, một viên quan thời nhà Minh, nổi tiếng với đức tính thanh liêm. Tuy nhiên, số vàng bạc châu báu trong mộ được cho là do các con của ông đặt vào để lăng mộ không quá sơ sài.(Ảnh: Intenet) Người Trung Quốc cổ đại tin rằng cuộc sống không kết thúc sau khi chết mà tiếp tục ở một thế giới khác. Do đó, họ chôn cất người chết cùng với những vật dụng cần thiết cho cuộc sống sau này. Những vật dụng này bao gồm đồ trang sức, vũ khí, và các vật phẩm hàng ngày.(Ảnh: Intenet) Các cổ vật quý hiếm thường là biểu tượng của quyền lực và địa vị của người được chôn cất. Những người có địa vị cao trong xã hội, như vua chúa, quan lại, thường được chôn cất cùng với những báu vật để thể hiện sự giàu có và quyền lực của họ. Ví dụ, các ngôi mộ thời nhà Hán thường chứa đựng hàng ngàn cổ vật, bao gồm cả đồ gốm, vũ khí và trang sức.(Ảnh: Intenet) Phong tục chôn cất cùng với các cổ vật quý hiếm cũng phản ánh tập quán và tín ngưỡng của từng thời kỳ. Ở Trung Quốc, các ngôi mộ cổ thường chứa đựng các đồ vật bằng vàng, bạc, ngọc bích để thể hiện sự tôn kính và lòng hiếu thảo của con cháu đối với tổ tiên.(Ảnh: Intenet) Một số nền văn minh tin rằng các cổ vật quý hiếm có thể bảo vệ người chết khỏi các thế lực siêu nhiên. Các vật phẩm này thường được thiết kế tinh xảo và mang ý nghĩa tâm linh, giúp người chết an nghỉ và tránh khỏi những điều xấu. (Ảnh: Intenet) Các cổ vật trong mộ cổ thường là những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, phản ánh trình độ kỹ thuật và nghệ thuật của thời kỳ đó. Những vật phẩm này không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn là nguồn tư liệu quý giá cho các nhà nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học. (Ảnh: Intenet) Mời quý độc giả xem thêm video: Thứ duy nhất trong mộ cổ mà đạo chích cũng không dám động tay vào.

