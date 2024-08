Bất ngờ phát hiện mộ cổ chứa đầy vàng khi đang đào đường

Các nhà nghiên cứu đã khai quật được nhiều hiện vật quý giá như cây đàn lia, đồng tiền vàng, khóa thắt lưng bằng vàng, và các vật dụng xa xỉ khác trong ngôi mộ cổ. (Ảnh: sciencealert) Do đất có tính axit, thi thể của người chết đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại những mảnh men răng nhỏ. Dù thiếu hài cốt, các nhà khảo cổ học tin rằng ngôi mộ này có thể là nơi chôn cất của một hoàng tử Anglo-Saxon theo đạo Thiên chúa. (Ảnh: sciencealert) Sau hơn 15 năm khai quật và phục hồi, các nhà khảo cổ học từ Bảo tàng Khảo cổ học London (MOLA) đã xác định rằng đây có thể là nơi chôn cất hoàng gia theo đạo Thiên chúa sớm nhất ở Anh. Họ sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng cacbon phóng xạ để xác định tuổi của những đồng tiền vàng, cho thấy ngôi mộ có thể có từ những năm 580 hoặc 590. (Ảnh: sciencealert) Mặc dù không thể khẳng định chính xác ai được chôn cất trong ngôi mộ, các chuyên gia tin rằng đó có thể là Seaxa, anh trai của Vua Saebert. Phòng chôn cất có diện tích 4 mét vuông và được chôn sâu 1,5 mét dưới lòng đất.(Ảnh: sciencealert) Cách đây không lâu, các nhà khảo cổ học tại Kazakhstan đã khai quật một ngôi mộ cổ 1.500 năm tuổi và phát hiện hai chiếc khóa vàng chạm khắc hình một vị thủ lĩnh Göktürk, được biết đến là khagan, đội vương miện và ngồi trên ngai vàng. (Ảnh: inkl) Ngôi mộ này thuộc về một nhà quý tộc, có thể là một hoàng tử. Hai chiếc khóa rộng khoảng 3,7 cm, có thể là khóa thắt lưng và được xem là biểu tượng quyền lực trong xã hội Turkic. Một chiếc khóa bị hư hỏng nặng trong quá trình hỏa táng. (Ảnh: Live Science) Những hình khắc trên khóa thể hiện khagan cùng hai người hầu quỳ gối dâng thức ăn. Đây là những mô tả sớm nhất về một vị khagan của người Göktürk. (Ảnh: Live Science) Các nhà khảo cổ chưa xác định được liệu những chiếc khóa này có phải do hoàng tử đeo hay do các phụ tá của ông đặt trong lễ hỏa táng như một phần của nghi lễ thiêng liêng. (Ảnh: Yahoo) Mời quý độc giả xem thêm video: Thứ duy nhất trong mộ cổ mà đạo chích cũng không dám động tay vào.

Các nhà nghiên cứu đã khai quật được nhiều hiện vật quý giá như cây đàn lia, đồng tiền vàng, khóa thắt lưng bằng vàng, và các vật dụng xa xỉ khác trong ngôi mộ cổ. (Ảnh: sciencealert) Do đất có tính axit, thi thể của người chết đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại những mảnh men răng nhỏ. Dù thiếu hài cốt, các nhà khảo cổ học tin rằng ngôi mộ này có thể là nơi chôn cất của một hoàng tử Anglo-Saxon theo đạo Thiên chúa. (Ảnh: sciencealert) Sau hơn 15 năm khai quật và phục hồi, các nhà khảo cổ học từ Bảo tàng Khảo cổ học London (MOLA) đã xác định rằng đây có thể là nơi chôn cất hoàng gia theo đạo Thiên chúa sớm nhất ở Anh. Họ sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng cacbon phóng xạ để xác định tuổi của những đồng tiền vàng, cho thấy ngôi mộ có thể có từ những năm 580 hoặc 590. (Ảnh: sciencealert) Mặc dù không thể khẳng định chính xác ai được chôn cất trong ngôi mộ, các chuyên gia tin rằng đó có thể là Seaxa, anh trai của Vua Saebert. Phòng chôn cất có diện tích 4 mét vuông và được chôn sâu 1,5 mét dưới lòng đất.(Ảnh: sciencealert) Cách đây không lâu, các nhà khảo cổ học tại Kazakhstan đã khai quật một ngôi mộ cổ 1.500 năm tuổi và phát hiện hai chiếc khóa vàng chạm khắc hình một vị thủ lĩnh Göktürk, được biết đến là khagan, đội vương miện và ngồi trên ngai vàng. (Ảnh: inkl) Ngôi mộ này thuộc về một nhà quý tộc, có thể là một hoàng tử. Hai chiếc khóa rộng khoảng 3,7 cm, có thể là khóa thắt lưng và được xem là biểu tượng quyền lực trong xã hội Turkic. Một chiếc khóa bị hư hỏng nặng trong quá trình hỏa táng. (Ảnh: Live Science) Những hình khắc trên khóa thể hiện khagan cùng hai người hầu quỳ gối dâng thức ăn. Đây là những mô tả sớm nhất về một vị khagan của người Göktürk. (Ảnh: Live Science) Các nhà khảo cổ chưa xác định được liệu những chiếc khóa này có phải do hoàng tử đeo hay do các phụ tá của ông đặt trong lễ hỏa táng như một phần của nghi lễ thiêng liêng. (Ảnh: Yahoo) Mời quý độc giả xem thêm video: Thứ duy nhất trong mộ cổ mà đạo chích cũng không dám động tay vào.