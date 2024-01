Những ngôi chùa có xá lợi nổi tiếng nhất Việt Nam

Theo quan điểm của Phật giáo, xá lợi hay xá lị (tiếng Phạn: शरीर / sarira) là những hạt nhỏ có dạng viên tròn trông giống ngọc trai hay pha lê hình thành sau khi thi hài của các vị cao tăng Phật giáo được hỏa táng. Xá lợi được lưu giữ với mục đích để tỏa ra "phước lành" hoặc "ân sủng" trong tâm trí và kinh nghiệm của những người có liên hệ với vật phẩm này. Xá lợi cũng được tin có khả năng xua đuổi tà ác trong truyền thống Phật giáo ở khu vực Nam Á. Theo quan điểm tâm linh của Nhà Phật, xá lợi là kết quả của quá trình tu hành và khổ luyện và quá trình tu dưỡng đạo đức, chỉ xuất hiện ở những người có tấm lòng đại từ đại bi, luôn làm việc thiện. Hiện nay, khoa học chưa lý giải được nguyên nhân hình thành xá lợi. Có nhiều giả thuyết giải thích sự hình thành của xá lị như: Do thói quen ăn uống đồ chay, do sự tinh thể hóa xương trong điều kiện nhiệt độ phù hợp, hoặc do bệnh lý. Có một số thông tin cho rằng xá lợi không thể bị đốt cháy, nung chảy hay ăn mòn, thậm chí còn có những đặc tính kỳ diệu như tự sinh sôi, tự biến mất... Nhưng những điều này chưa bao giờ được kiểm chứng dưới góc nhìn khoa học.