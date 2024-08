Những kiệt tác kiến trúc bên dòng sông nổi tiếng nhất nước Pháp

Tháp Eiffel là một công trình bằng thép nằm ở công viên Champ-de-Mars, bên sông Seine. Tòa tháp do Gustave Eiffel cùng các đồng nghiệp xây dựng nhân Triển lãm thế giới năm 1889, cũng là dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp. Đây là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất toàn cầu. Ảnh: Windows Spotlight Images. Quảng trường Trocadéro thuộc quận 16, nằm đối diện với tháp Eiffel qua sông Seine. Xung quanh quảng trường là những khu phố sang trọng cùng nhiều viện bảo tàng đặc sắc. Đây là một địa điểm lý tưởng bậc nhất Paris để chiêm ngưỡng tháp Eiffel. Ảnh: Ville de Paris.Điện Chaillot (Palais de Chaillot) nằm liền kề quảng trường Trocadéro, trên đồi Chaillot ở quận 16. Tòa nhà này được xây dựng nhân dịp Triển lãm Thế giới vào năm 1937 bởi các kiến trúc sư từng đoạt giải Khôi nguyên La Mã. Hiện nay bên trong công trình là nhiều bảo tàng, nhà hát. Ảnh: Radio France.Quảng trường Concorde hay Cộng Hòa Trường là một trong những quảng trường nổi tiếng của Paris, nằm tại đầu phía Đông của đại lộ Champs-Élysées, ngay bên bờ sông Seine. Đây là quảng trường rộng nhất Paris, đứng thứ hai tại Pháp, sau quảng trường Quinconces ở Bordeaux. Ảnh: Wikipedia.Điện Invalides được vua Louis XIV cho xây dựng vào cuối thế kỷ 17 làm bệnh viện quân đội hoàng gia. Ngày nay, Invalides tiếp tục duy trì một phần nhỏ cho chức năng dưỡng đường quân y, phần lớn dành cho bảo tàng vũ khí và lăng quân đội. Đây là nơi an nghỉ của hoàng đế Napoléon Bonaparte. Ảnh: Westend61.Điện Bourbon là tên thường gọi của tòa nhà Quốc hội Pháp hiện nay. Công trình nằm ở quận 7, được nữ Công tước Louise Françoise de Bourbon — con gái vua Louis XIV - cho xây dựng từ năm 1722. Tới thời kỳ Cách mạng Pháp, cung điện được chọn làm trụ sở của Quốc hội. Ảnh: Vecteezy. Cung điện lớn (Grand Palais) là một công trình lịch sử, nay là một bảo tàng của Paris, Pháp. Tòa nhà này được xây dựng nhân dịp Hội chợ thế giới 1900 tại Paris, nằm ở điểm giao của đại lộ Champs-Élysées và đại lộ Winston-Churchill, quận 8. Ảnh: Hotels.com. Nằm đối diện Cung điện lớn qua đại lộ Winston-Churchill, Cung điện nhỏ (Petit Palais) là một bảo tàng được mở cửa từ năm 1902. Bảo tàng Petit Palais hiện nay sở hữu nhiều tác phẩm nghệ thuật từ Cổ đại tới cuối thế kỷ 19. Ảnh: Yann Arthus-Bertrand.Cầu Alexandre-III là cây cầu bắc qua sông Seine giữa quận 7 và quận 8 thành phố Paris. Là một trong những cây cầu đẹp nhất thành phố, cây cầu hoàn thành năm 1900, là quà tặng của Hoàng đế Nga Alekxandr III cho nước Pháp nhân dịp Triển lãm quốc tế tại Paris năm đó. Ảnh: mvschulze.Cầu Mirabeau là một cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Seine. Được xây dựng từ năm được xây từ năm 1895 đến năm 1897, công trình này nối liền hai quận 15 ở bờ trái và quận 16 ở bờ phải. Ảnh: Wikidata. Pont Neuf là một cây cầu nằm ở trung tâm thành phố Paris, nối tả ngạn sông Seine với đảo Île de la Cité rồi tới hữu ngạn. Mặc dù trong tiếng Pháp, Pont Neuf có nghĩa là chiếc cầu mới, nhưng đây lại là cây cầu cổ nhất Paris. Công trình được xây dựng từ năm 1578 và hoàn thành năm 1607. Ảnh: Timographie 360. Île de la Cité là một hòn đảo trên sông Seine thuộc trung tâm của thành phố Paris. Với những công trình tôn giáo và hành chính, Île de la Cité là địa điểm quan trọng của thành phố và thu hút rất nhiều du khách. Trong tiếng Pháp, Île de la Cité có nghĩa là Đảo của thành phố. Ảnh: Yann Arthus-Bertrand. Nhà thờ Đức Bà Paris là một nhà thờ Công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc gothic trên đảo Île de la Cité. Đây cũng là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Paris. Ảnh: The National. Île Saint-Louis là một hòn đảo trên sông Seine, phía sau nhà thờ Đức Bà, thuộc quận 4. Hòn đảo này được mang tên của vua Louis IX. Vốn là kết quả của việc nối liền hai đảo Île aux Vaches ở phía Đông và Île Notre Dame phía Tây, Île Saint-Louis được đô thị hóa từ thế kỷ 17. Ảnh: Mairie de Paris Centre. Louvre là một viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử nằm tại Quận 1. Đây vốn là một pháo đài được vua Philippe Auguste cho xây dựng vào năm 1190. Cuối thế kỷ 14, Louvre trở thành cung điện hoàng gia. Thời kỳ Cách mạng Pháp, cung điện trở thành bảo tàng, mở cửa ngày 10/8/1793. Ảnh: Le Louvre. Nhà thờ Saint-Germain-l'Auxerrois là một nhà thờ Công giáo ở Quận 1 thành phố Paris. Nằm trên quảng trường Louvre, vị trí của nhà thờ ở bên bờ phải sông Seine, phía sau bảo tàng Louvre. Ảnh: Laërte, le père d'Ulysse. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

