Người thông minh thực sự có 3 đặc điểm này

Thái độ lạc quan

Người thông minh luôn lạc quan, tích cực trước cuộc sống. Họ hiểu rằng mọi việc trên đời này đều khó được như ý. Vì vậy, lạc quan đối diện với khó khăn vẫn tốt hơn là than vãn kêu ca.

Nhân sinh có đến 80-90% sự việc xảy ra không đúng như mong muốn của con người, mỗi người đều không thể tránh được những đoạn gập ghềnh khó đi trên đường đời, nhưng chúng ta có thể lựa chọn thái độ đối diện với khó khăn.

Dùng thái độ tích cực lạc quan đối diện với thất bại và khó khăn sẽ rất có lợi cho mỗi chúng ta.

Những người có trí thông minh cao thường có xu hướng sửa sai cho người khác trong những cuộc nói chuyện

Khi nhận ra một số người nói điều hoàn toàn không chính xác, những người thông minh khó có thể kiềm chế được sự thôi thúc làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, trên thực tế có thể bạn đã quá nhạy cảm khiến người khác cảm thấy xấu hổ và bị xúc phạm bởi những hành động đó - hoặc có nguy cơ mất đi một số bạn bè.

"Những kẻ thông minh thường bị bạn bè ghét vì hay ngắt lời bạn bè trong những cuộc trò chuyện hàng ngày để đính chính thông tin mà họ cho là chưa đúng. Trí thông minh biến bạn trở thành một kẻ vô công rồi nghề, khi sửa chữa lời thoại của mọi người, họ sẽ ngừng nói rồi nhìn quanh và không thèm nói chuyện với bạn nữa", Raxi Karramreddy bình luận.

Có xu hướng phức tạp hóa vấn đề

Nhiều khi vấn đề vô cùng đơn giản nhưng do quá chú tâm đến những tiểu tiết và đào sâu nghiên cứu những thứ râu ria, những người thông minh biến chuyện nhỏ trở thành chuyện to còn chuyện to trở thành chuyện khủng khiếp mà không thể đưa ra được sự lựa chọn.

Tirthankar Chakraborty có viết: "Khi tìm hiểu quá chi tiết về một vấn đề nào đó trong quyết định, đặc biệt là xu hướng phân tích kết quả thu được quá mức, khiến bạn không bao giờ thực hiện được chúng".