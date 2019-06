Hãi hùng thí nghiệm đóng băng cơ thể của phát xít Đức

Trại tập trung của phát xít Đức không chỉ là nơi giam giữ, tra tấn tù nhân mà còn là nơi diễn ra nhiều thí nghiệm phi nhân tính trên cơ thể người. Thí nghiệm đóng băng cơ thể là một trong những hoạt động điên rồ mà các bác sĩ Đức quốc xã từng thực hiện. Để thực hiện thí nghiệm trên, các bác sĩ "tử thần" của Hitler lựa chọn đối tượng thử nghiệm là những tù nhân, chủ yếu là người Do Thái. Mục đích của Đức quốc xã khi thực hiện thí nghiệm rùng rợn này là nhằm mô phỏng các điều kiện mà quân đội nước này phải đối mặt trên mặt trận phía đông. Điều kiện thời tiết lạnh giá gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của binh sĩ cũng như khả năng chiến đấu. Do vậy, các bác sĩ của trùm phát xít Hitler hy vọng thông qua thí nghiệm đóng băng cơ thể sẽ tìm ra những giải pháp nhằm khắc phục tình hình này. Theo đó, đội ngũ bác sĩ của phát xít Đức đưa tù nhân vào trong một căn phòng. Kế đến, tù nhân bị bắt ngâm mình trong thùng nước lạnh cóng suốt một thời gian dài. Đa số tù nhân tham gia thí nghiệm đóng băng bị mất ý thức và tử vong khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống 25 độ C hoặc thấp hơn. Trong trường hợp tù nhân sống sót thì các bác sĩ tiếp tục dội nước sôi vào bàng quang, ruột và dạ dày trong nỗ lực cố gắng làm ấm cơ thể họ. Tuy nhiên, việc làm này khiến tù nhân mất mạng theo cách thức hết sức rùng rợn và vô nhân đạo. Không có tù nhân nào sống sót sau khi trải qua thí nghiệm điên rồ, phi nhân tính như trên của Đức quốc xã. Video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

