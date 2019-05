Rùng mình truyền thuyết về quái thú khổng lồ 100 tay

Quái thú khổng lồ 100 tay Hecatonchires hay còn gọi Hekatonkheires nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp với ngoại hình và khả năng phi thường. Giống như tên gọi, Hecatonchires gây chú ý với ngoại hình khi có 100 cánh tay và 50 cái đầu. Hecatonchires là con của Gaia và Ouranus. Ngay khi chào đời, Ouranus thấy Hecatonchires có ngoại hình xấu xí, gớm ghiếc nên đã giam ở núi địa ngục Tartarus. Trước đó, Ouranus còn định tống những Hecatonchires trở lại tử cung của Gaea khiến nữ thần này đau đớn vô cùng. Chính hành động này của Ouranus đã khiến Gaea căm hận và khiến nữ thần này nhen nhóm ý định trả thù. Trong thời gian bị giam cầm tại Tartarus, quái thú Hecatonchires được rồng Campe bảo vệ. Về sau, thần Zeus giải cứu các Hecatonchires. Khi ấy, nữ thần Gaia khuyên các con Hecatonchires trở thành đồng minh của thần Zeus. Do vậy, các Hecatonchires nghe lời mẹ và giúp thần Zeus đánh bại Cronos cùng các Titan. Bằng cơ thể to lớn với 100 cánh tay, Hecatonchires ném những tảng đá lớn như ngọn núi về phía các Titan khiến đối phương bị đánh bại. Sau cuộc chiến với các Titan, thần Zeus giao cho quái thú 100 cánh tay Hecatonchires nhiệm vụ canh gác núi địa ngục Tartarus. Mời độc giả xem video: The Predator: Quái thú vô hình (nguồn: 20th Century Fox Việt Nam/Youtube)

