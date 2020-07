Kiến trúc Baroque ở nhà thờ Bùi Chu đang tháo dỡ có gì đặc biệt?

Ngày 18/7, giáo dân tại Giáo phận Bùi Chu (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) cho biết quá trình hạ giải, tháo dỡ Nhà thờ chính tòa Bùi Chu đã bắt đầu được tiến hành. Theo Tổng đại diện Giáo phận Bùi Chu, việc hạ giải nhà thờ Bùi Chu là cần thiết do công trình đã xuống cấp quá mức. Việc tháo dỡ và xây mới nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của bà con ở các xứ đạo, họ đạo trong giáo phận. Khánh thành năm 1885, nhà thờ chính tòa Bùi Chu được coi là một trong những nhà thờ có lịch sử lâu đời và kiến trúc đẹp nhất Việt Nam. Nhà thờ còn có giá trị lớn về xã hội, công nghệ xây dựng, lịch sử phát triển đô thị. Giáo phận Bùi Chu cũng có ý nghĩa xã hội quan trọng là nơi đầu tiên được công nhận giáo phận đầu tiên ở Việt Nam (năm 1533). Về tổng quan, nhà thờ Bùi Chu có chiều dài 78 mét, rộng 22 mét, cao 15 mét, được xây dựng theo phong cách kiến trúc Baroque, một phong cách hiếm gặp tại các nhà thờ cổ của Việt Nam. Nét đặc sắc trong thiết kế nhà thờ là những hình oval 3 lá trên trần - một biến thể của mỹ thuật Thiên Chúa giáo không thấy ở các nhà thờ nào khác ở Việt Nam, cũng như nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ. Cách thức tạo hình này vừa thể hiện đường nét baroque cổ kính, vừa thể hiện nét phương Đông, tạo ra không gian đa dạng, phù hợp với nơi chốn mà nó tồn tại, theo ThS. KTS Cao Thành Nghiệp. Phong cách kiến trúc baroque bắt nguồn từ Italy vào cuối thế kỷ XVI, được thể hiện rõ nét hơn ở nội thất lộng lẫy bên trong nhà thờ. Ảnh: Hoàng Đông/Zing Sự nguy nga, tráng lệ ở phần nội thất còn được tạo nên bởi những mảng chạm khắc tinh xảo và sơn son thếp vàng lộng lẫy, kèm theo những bàn ghế, đồ thờ, cổ vật rất quý giá. Ảnh:Hoàng Đông/Zing Trải qua hơn 130 năm, nhà thờ này vẫn đứng vững nhờ có hai hàng cột gỗ lim to lớn, chống đỡ mái vòm nối kết ba hình oval tạo nên một không gian có nhịp điệu, sinh động. Cách thức xây dựng công trình cũng rất đặc sắc với khung nhà bằng tường gạch chịu lực kết hợp những hàng cột gỗ lim đặt trên những bệ đá điêu khắc tinh xảo. Trần nhà thờ làm bằng vật liệu địa phương, trong đó vôi rơm tạo những vòm cong thoáng nhẹ, phù hợp khí hậu nhiệt đới. Kế hoạch phá dỡ nhà thờ Bùi Chu đã khiến nhiều kiến trúc sư không đồng tình, từng được đề nghị tạm hoãn để chờ đánh giá toàn diện của Hội đồng di sản quốc gia. Lần này, với tính chất hạ giải thay vì phá bỏ, các cấu kiện rời của ngôi nhà thờ như mái ngói và gạch lát nền đều được tháo dỡ tỉ mỉ.

