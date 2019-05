Tận mục những hiện vật độc lạ ở Giáo đường Bùi Chu

Nhà thờ Bùi Chu nằm giữa khoảng sân thoáng rộng. Kiến trúc cổ kính, sơn màu thổ hoàng, lợp ngói tuyệt đẹp, dài 78 m, rộng 22 m và cao 15 m với đôi tháp chuông hai bên cao 35 m. Nhà thờ được xây cách đây 134 năm, thuộc hàng quy mô và sớm bậc nhất trong các nhà thờ ở Nam Định. Theo các chuyên gia, giáo đường này có lối kiến trúc Ba Rốc (Baroque). Phong cách kiến trúc này bắt nguồn từ Italia vào cuối thế kỷ XVI, được thể hiện rõ nét hơn ở nội thất lộng lẫy bên trong. Sự nguy nga, tráng lệ ở phần nội thất còn được tạo nên bởi những mảng chạm khắc tinh xảo và sơn son thếp vàng lộng lẫy, kèm theo những bàn ghế, đồ thờ, cổ vật rất quý giá. Trải qua hơn 130 năm, nhà thờ này vẫn đứng vững nhờ có hai hàng cột gỗ lim to lớn, chống đỡ mái vòm nối kết ba hình oval tạo nên một không gian có nhịp điệu, sinh động. Nhà thờ được xây dựng dưới thời Pháp thuộc và trở thành một trong những địa điểm tôn giáo nổi tiếng. Nhà thờ hầu như mở cửa cả ngày nếu du khách có nhu cầu tham quan. Nơi đây ngày thường vẫn được rất nhiều người dân thập phương ghé thăm. Giáo đường được hoàn thành năm 1885, đến nay đã 134 năm tuổi, sắc ngói đã nhuộm màu thời gian. Trong vườn Ave Maria có những hiện vật khá đẹp và lạ, như quả đại hồng chung mang dáng hình phụ nữ. Đứng trước chuông mà như đang ngắm bức tượng của một cô gái phương Tây rất sinh động. "Nữ nhân chung" ở phía góc trái của vườn, không chỉ độc đáo với hình dáng cô gái mà đặc biệt là tiếng chuông rất lạ. Gần quả chuông hình cô gái Tây là kèn trumpet được giới thiệu "lớn nhất Đông Dương", dài 5,2 m vẫn thổi ra tiếng bình thường. Cách đó không xa là tượng một cô gái đang gảy đàn harp, ngồi trên bệ tròn hình trống đồng. Trong vườn Ave Maria, người xem cũng thích thú với cỗ tràng hạt rất lớn, nặng đến 2,2 tấn, mỗi viên làm bằng đá cẩm thạch trắng tròn được giới thiệu nặng 25 kg. Bất ngờ hơn, trên ngôi tháp cao chừng 10 m ngay sau nhà thờ, cạnh chiếc cổng thông sang tòa giám mục, là chiếc đồng hồ xưa đang hoạt động tốt. Người ta cho biết rằng chiếc đồng hồ do Pháp sản xuất riêng cho nhà thờ này vào năm 1922, đồng thời là năm xây dựng ngôi tháp; mặt số còn đề chữ F.Farnier - Robecourt. Được biết do nhà thờ bị xuống cấp nên dự kiến sẽ hạ giải vào ngày 13/5 để xây nhà thờ mới.

