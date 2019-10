Khủng khiếp vụ "hoàng hậu phù thủy" bị xử tử kinh hoàng

Anne Boleyn (1501-1536) là hoàng hậu Anh, vợ thứ 2 của vua Henry VIII của Anh và mẹ của nữ hoàng Elizabeth I. Bà được coi là hoàng hậu duy nhất trong lịch sử châu Âu phải chịu tội chết vì tội danh phù thủy. Là con gái Bá tước Thomas Boleyn, Anne có xuất thân cao quý. Năm 1525, vua Henry VIII bắt đầu say mê Anne và tìm cách theo đuổi bà. Vua đã li dị vợ cũ là Catherine và cưới Anne nhau vào ngày 25/1/1533. Giáo hội La Mã kịch liệt phản đổi điều này. Việc cưới Anne Boleyn đã khiến Henry VIII quyết định ly khai khỏi Giáo hội La Mã và làm cục diện nước Anh thay đổi mãi mãi. Ngày 7/9 cùng năm, bà hạ sinh một con gái, mà tương lai chính là nữ hoàng Elizabeth I. Điều này khiến vua Henry rất thất vọng vì ông mong mỏi một đứa con trai để kế thừa. Dẫu vậy, vua vẫn yêu thương Elizabeth và hi vọng tiếp vào Anne. Nhưng sau 2 lần sinh non và sẩy thai, tất cả đều là con trai, Henry VIII dần chán nản với Anne Boleyn và bắt đầu ve vãn Jane Seymour, một người họ hàng xa của Anne và khi ấy đang là nữ thị tùng trong đoàn tháp tùng bà. Nhằm loại bỏ hoàng hậu Anne Boleyn, Henry VIII buộc tội bà mưu phản, ngoại tình, loạn luân và làm phù thủy, rồi tống giam bà vào Tháp London. Bà bị đưa ra trước tòa án của các khanh tước, bao gồm Henry Percy, bá tước đời 6 của Northumberland, người đã từng định kết hôn với bà. Ngồi trên ghế bồi thẩm đoàn, Henry Percy đã gán cho bà 19 tội danh, trong đó có các tội phản quốc. ngoại tình và loạn luân với em trai George Boleyn cùng với tội phù thủy. Anne bị hành quyết vào sáng ngày 19/5/1536. Trước khi bị chặt đầu, bà đã nói trước nhiều người rằng: "Hỡi những con chiên ngoan đạo, ta đến đây để chết vì theo pháp luật mà pháp luật lại bắt ta phải chết, thế nên ta không có lời nào phản đối". Ngày nay, Anne Boleyn được xem là một trong những hoàng hậu có ảnh hưởng nhất Lịch sử nước Anh. Bà đã trở thành một hình tượng nổi tiếng của văn hóa đại chúng và thường được khắc họa trong hội họa, nhạc kịch, văn học. Mời quý độc giả xem clip: Kinh nghiệm du lịch châu Âu giá rẻ.

