Khó tin cuộc chiến đẫm máu vì con chó đi lạc năm 1925

Cuộc chiến vì con chó đi lạc hay sự cố tại Petrich là một cuộc xung đột chết người xảy ra năm 1925 giữa hai nước láng giềng Bulgaria và Hy Lạp. Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh Hy Lạp và Bulgaria đang ở trong tình trạng thù địch. Hai nước từng đối đầu nhau trong Thế chiến II và vẫn còn đối đầu với nhau dù cuộc chiến đã kết thúc nhiều năm... Đến tháng 10/1925, căng thẳng giữa hai nước dâng cao dọc theo biên giới, đặc biệt là vùng Petrich thuộc tỉnh Blagoevgrad, Bulgaria, giáp với Hy Lạp.Xung đột bùng nổ ngày 22/10/1925, khi một binh sĩ Hy Lạp đuổi theo con chó của mình. Thật không may, con chó chạy sang lãnh thổ Bulgaria và một lính gác Bulgaria đã bắn chết người lính Hy Lạp. Chính quyền Hy Lạp tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết của binh sĩ xấu số và quân đội của họ tràn sang vùng Petrich trong hôm sau. Quân Hy Lạp đã đẩy lực lượng Bulgaria ra khỏi Petrich. Nhưng cuộc tiến công của họ nhanh chóng ngừng lại do sự can thiệp của Hội Quốc Liên (cơ quan tiền thân của Liên Hiệp Quốc). Hội Quốc Liên đã yêu cầu Hy Lạp rút quân khỏi Petrich, đồng thời bồi thường mọi tổn thất cho Bulgaria. Binh sĩ Hy Lạp đã chấp thuận các yêu cầu này, rút quân sau 10 ngày và bồi thường cho nước láng giềng 45.000 bảng Anh. Theo thống kê, phía Hy Lạp có 122 người thương vong trong cuộc chiến vì con chó đi lạc. Bulgaria thương vong 20 người cùng nhiều công trình bị phá hủy. Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

