Hoà Thân mất, kẻ nào “vớ bẫm” tài sản kếch xù của đại quan tham?

Hòa Thân (1750 – 1799), tên chữ Trí Trai, xuất thân là người Chính Hồng Kỳ, tộc Nữu Hỗ Lộc, người Mãn Châu. Nhờ trời phú cho sự lanh lợi, nhạy bén, Hòa Thân dễ dàng nắm bắt được tâm ý của Hoàng đế, rồi tìm mọi cách để làm vui lòng nhà vua. Hòa Thân dần trở thành sủng thần bên cạnh Càn Long. Con đường quan lộ của tham quan thuận lợi như cá gặp nước. Chỉ chưa đầy 10 năm, thị vệ họ Hòa năm nào đã lên tới chức Đại học sĩ danh giá. Trong suốt 24 năm được Hoàng đế Càn Long ưu ái, số tài sản mà Hòa Thân tích góp được đã lớn gấp 15 lần quốc khố của nhà Thanh ở thời điểm đó. Theo các thống kê và phép quy đổi mà cư dân mạng đưa ra, diện tích đất mà Hòa Thân sở hữu là khoảng 32km2, tương đương với diện tích của cả quận Ba Đình ngày nay. Trong khi Việt Nam hiện nay có tất cả 49 ngân hàng khác nhau thì cách đây hơn 200 năm, một mình Hòa Thân đã có tới 42 ngân hàng. Hơn nữa, ông ta còn là chủ của 75 tiệm cầm đồ. Một mình Hòa Thân có tới 600 tỳ thiếp, vô số người hầu. Ông ta cũng sở hữu 1,2 nghìn miếng ngọc bội, 230 chuỗi ngọc trai cỡ lớn, mỗi viên to như quả anh đào, 10 viên ngọc trai cỡ đại, mỗi viên to như quả nhãn, 10 viên hồng ngọc, 40 viên ngọc bích. San hô, một vật quý hiếm vào thời bấy giờ, thứ mà chỉ vua chúa, hoàng thân quốc thích mới dùng để làm đồ trang trí thì Hòa Thân có tới 11 tảng, mỗi tảng cao hơn 1 mét. Ngoài ra, Hòa Thân còn có 14,3 nghìn tấm lụa thượng hạng, 20 nghìn tấm len lông cừu hạng tốt, 550 tấm da cáo, 850 tấm da gấu, 361 nghìn chiếc bình bằng đồng, thiếc cùng 100 nghìn món đồ sứ do các nghệ nhân nổi tiếng làm ra, 600 cân nhân sâm Cát Lâm loại tốt nhất cùng hơn 7 nghìn bộ quần áo để mặc quanh năm. Riêng về ngân lượng, Hòa Thân sở hữu tới 60 nghìn lượng vàng bọc đồng, 100 thỏi vàng nguyên chất (mỗi thỏi tương đương 1 nghìn lượng vàng), 58 nghìn cân tiền ngoại và 1,5 tỷ đồng tiền xu. Một điều đáng chú ý khác, Hòa Thân có tới 24 chiếc giường bằng vàng ròng, mỗi chiếc được nạm 8 loại đá quý khác nhau. Quốc khố của triều đình nhà Thanh sẽ phải thu suốt 15 năm mới có được con số tương đương với tài sản của Hòa Thân, chỉ riêng thời gian đó thôi cũng đủ hiểu mức độ giàu có của vị quan tham này là thế nào. Trong những năm cuối đời, Càn Long nhường ngôi cho Thái tử Ngung Diễm, tức Gia Khánh Hoàng đế sau này. Khi còn ở ngôi Thái tử, Gia Khánh từ lâu đã nắm rõ những mánh khóe tham ô và số tài sản kếch xù của Hòa Thân. Năm 1799, Càn Long băng hà, chiếc ô dù lớn nhất của Hòa Thân cũng đã mất. 5 ngày sau, Gia Khánh Hoàng đế lập tức hạ lệnh cách chức và bỏ tù tham quan này, đồng thời tịch thu tài sản của Hòa Thân. Sau khi bị bỏ tù và tịch thu tài sản, Gia Khánh Hoàng đế đã ban cho Hòa Thân một dải lụa trắng để tự vẫn. Gia tài của "đệ nhất tham quan" trong lịch sử Trung Quốc cứ như vậy lọt vào tay Hoàng đế một cách êm thấm.

