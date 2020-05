Hình độc về tượng Nữ thần Tự Do trên đỉnh tháp Rùa Hà Nội

Tháp Rùa ở hồ Hoàn Kiếm với tượng Nữ thần Tự Do trên đỉnh ở Hà Nội thời thuộc địa. Tượng này là mẫu thu nhỏ của bức tượng tại New York, bằng đồng, do chính phủ Pháp chuyển đến Hà Nội. Vị trí ban đầu của tượng là vườn hoa vườn hoa trung tâm gần tòa công sứ (vườn hoa Lý Thái Tổ ngày nay). Người dân thường gọi đây là tượng Bà đầm xòe. Vào năm 1891, chính quyền thuộc địa đã thay vào đó tượng paul Bert - viên cai trị đầu tiên ở Đông Dương, nên đã hạ tượng Bà đầm xòe xuống và chuyển lên nóc tháp Rùa. Tháp rùa với tượng Bà đầm xòe trên nóc, nhìn từ khu vực tượng đài Paul bert (nay là vườn hoa Lý Thái Tổ), năm 1903. Bức tượng Bà đầm xòe - Nữ thần Tự Do - được đặt ở tháp Rùa từ năm 1891-1896. Đến năm 1896, Bà đầm xòe được chuyển đến vườn hoa Neyret phía Tây hồ Hoàn Kiếm - tức là vườn hoa Cửa Nam (nằm bên ngã sáu Tràng Thi, Cửa Nam, Hàng Bông ngày nay). Đến năm 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp và chiếm Hà Nội, bức tượng đã bị giật đổ. Sau đó dân làng Ngũ Xã đã quyên góp mua đồng, thu nhặt lượng đồng ở bức tượng Bà đầm xòe về gom đúc thành bức tượng nặng 16 tấn, ngự trên tòa sen ở chùa Ngũ Xã. Mời quý độc giả xem video: Sơ lược lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 - 1954.

