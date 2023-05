Hé lộ sự thật ít biết về vợ con của Bao Thanh Thiên

Bao Công tên thật là Bao Chửng (999 - 1062), tự Hy Nhân. Ông còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như Bao Thanh Thiên, Bao Thị Chế, Bao Hắc Tử, Bao học sĩ hay Bao Long Đồ. Là người Hợp Phì, Lư Châu (nay là thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc), Bao Công sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Từ nhỏ, ông nổi tiếng là người hiếu thảo, thông minh, chăm học và sống quy củ. Bao Thanh Thiên được người đời nhớ đến là vị quan thanh liêm, chính trực, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình. Chính vì vậy, vị quan dưới thời hoàng đế Tống Nhân Tông này được người dân yêu quý, tôn trọng và ngưỡng mộ. Liên quan đến cuộc đời Bao Công, nhiều người tò mò về đời sống cá nhân của ông. Theo các sử liệu và ghi chép, Bao Công có 3 thê thiếp và 2 con trai. Ba người vợ của Bao Công gồm: Trương Thị, Đổng Thị và Tôn Thị. Người vợ đầu của ông là Trương Thị. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân này vô cùng ngắn ngủi khi Trương Thị qua đời sau 1 năm trở thành vợ của Bao Công. Hai người không có con cái. Sau đó, Bao Công cưới người vợ thứ hai là Đổng Thị. Vốn sinh ra trong một gia đình quan lại, Đổng Thị thông minh, khéo léo và thông tường địa lý. Nhờ vậy, bà chăm lo cho gia đình, ủng hộ chồng gây dựng sự nghiệp. Nhờ có Đổng Thị làm "hậu phương" vững chắc, Bao Công yên tâm lên kinh thành tham gia thi cử, đỗ đạt Tiến sĩ và làm quan trong triều. Vào năm 1033, Đổng Thị sinh một con người con trai cho Bao Công và đặt tên là Bao Ý. Vào năm 1068, Đổng Thị lâm bệnh rồi qua đời. Về sau, bà được an táng trong cùng ngôi mộ với Bao Chửng ở thành phố Hợp Phì, tỉnh Anh Huy. Người phụ nữ thứ ba được Bao Công cưới về làm thiếp là Tôn Thị. Không biết vì lý do gì mà bà từng bị trả về nhà bố mẹ đẻ. Khi ấy, bà mới phát hiện đã mang thai. Do đó, Tôn Thị được Bao Công đón trở về nhà. Vào năm 1058, Tôn Thị sinh hạ con trai và đặt tên là Bao Đình. Bốn năm sau, Bao Chửng qua đời. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

