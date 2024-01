Hé lộ chiều cao của Quan Vũ, Lã Bố, Triệu Vân... giật mình sự thật

Quan Vũ, Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu... là những mãnh tướng nổi tiếng thời Tam quốc. Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của nhà văn La Quán Trung, những vị tướng này thường được mô tả có vóc dáng to lớn, "thân cao tám thước" và có võ nghệ cao cường. Thế nhưng, nhiều người cho rằng, nhà văn La Quán Trung cũng như nhiều tác giả Trung Quốc thời phong kiến thường sử dụng thủ pháp ước lệ trong miêu tả con người, nhất là các anh hùng. Do đó, họ tin rằng mô tả "thân cao tám thước" của các vị tướng thời Tam quốc cũng như vậy. Từ đây, công chúng tò mò võ tướng Quan Vũ, Lã Bố, Triệu Vân, Mã Siêu... có chiều cao thực sự như thế nào? Trước câu hỏi này, các nhà khoa học đã thực hiện các nghiên cứu nhằm tìm ra lời giải. Theo đó, trong cuộc khai quật tại một địa điểm khảo cổ ở Lạc Dương, Trung Quốc, các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều cổ vật, bao gồm hiện vật chuyên dùng để đo chiều dài của thợ mộc và thợ kim hoàn dưới thời nhà Hán. Nó được gọi là "thước". Theo tiêu chuẩn của người xưa, 1 thước có chiều dài tương đương 23,4 cm ngày nay. Dựa trên tiêu chuẩn này, các nhà nghiên cứu đã tính toán ra chiều cao của các võ tướng nổi tiếng thời Tam quốc. Trong đó, Quan Vũ được La Quán Trung tả "thân chín thước cao", tức là cao khoảng 2,1m. Tương tự, chiều cao của Lã Bố là khoảng 2m. Con số này ở Triệu Vân và Trương Phi là khoảng 1,8m. Với những con số chiều cao trên, một số học giả, nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng, La Quán Trung đã có thể tăng thêm chiều cao cho một số võ tướng. Nguyên do là bởi cách đây hàng ngàn năm, chiều cao trung bình nam giới khó có thể đạt khoảng 1,8m. Vì vậy, khó có khả năng tất cả các võ tướng thời Tam quốc đều có vóc dáng cao lớn, tài mạo song toàn như mô tả của La Quán Trung. Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

