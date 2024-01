Quan Vũ 2 lần thua đau dưới tay võ tướng kém tiếng?

Theo xếp hạng trong Tam Quốc Chí, Quan Vũ nằm trong top 8 võ tướng mạnh nhất. Quan Vũ hay còn gọi Quan Công, tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng của nhà Thục Hán. Quan Vũ được các sử gia đánh giá là vị tướng có tài năng, võ nghệ dũng mãnh, được nhận xét là "sức địch vạn người, hổ thần một thời, có phong độ quốc sĩ". Là một trong ngũ hổ tướng của nhà Thục, võ tướng Quan Vũ đã dốc sức phò tá Lưu Bị, dẫn quân chinh chiến nhiều năm và đánh bại, tiêu diệt không ít kẻ thù mạnh. Đặc biệt, ông là một trong số ít võ tướng có trí dũng song toàn. Nổi tiếng là vậy, nhưng Quan Vũ từng 2 lần thất bại dưới tay một võ tướng kém tiếng hơn. Người đó chính là Văn Sính - võ tướng của nhà Tào Ngụy. Văn Sính, tự Trọng Nghiệp, là người thuộc huyện Uyển, quận Nam Dương. Trong Tam Quốc Chí, Văn Sính xuất hiện khá ít nhưng được đánh giá là danh tướng có tài năng không kém Triệu Vân. Theo sử sách, Văn Sính là sư huynh của Triệu Vân. Hai người đều là học trò của Đồng Uyên. Là người trung nghĩa chính trực, văn võ song toàn, Văn Sính ghi dấu ấn với 3 thành tích nổi bật là 2 lần đánh bại Quan Vũ và một lần khiến Tôn Quyền chịu thua. Cụ thể, Văn Sính lần đầu đánh bại Quan Vũ là vào năm Kiến An thứ 18. Khi ấy, Văn Sính và Nhạc Tiến có cuộc đối đầu với Quan Vũ ở Tầm Khẩu. Kết thúc trận chiến, Quan Vũ bị Văn Sính đánh bại. Với chiến công hiển hách này, Văn Sính được phong danh hiệu Diên Thọ Đình Hầu và giữ chức tướng quân thủ thành. Lần thứ hai Quan Vũ bại dưới tay Văn Sính là khi võ tướng của nhà Tào Ngụy dẫn quân ở Hán Tân tấn công lực lượng của Quan Vũ. Lực lượng do Văn Sính chỉ huy đã đột nhập vào Kinh Châu, phóng lửa thiêu rụi nhiều chiến thuyền, chiếm giữ đồ quân nhu của quân Thục. Sau trận chiến này, Quan Vũ chủ quan để mất Kinh Châu. Đây là thất bại lớn trong cuộc đời Quan Vũ. Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

